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16 мая, 07:00

«Давай скажем, что у тебя болезнь?» Почему Романцев убрал Тихонова из «Спартака»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Андрей Тихонов и Олег Романцев
Андрей Тихонов и Олег Романцев.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
История тяжелого расставания.

Андрей Тихонов — легенда и рекордсмен красно-белых 90-х. Полузащитник восемь раз брал чемпионство России и забивал золотой гол в игре с «Аланией» в 1996-м. Тиша, как его ласково называли фанаты, вставал в ворота в Кубке УЕФА и делал хет-трик в Лиге чемпионов.

Совместные отношения Тихонова и «Спартака» продлились восемь лет. Яркая история оборвалась в 2000 году после решения главного тренера Олега Романцева попрощаться с вингером. Многих, включая одноклубников Тихонова, это шокировало. Хотя причины, безусловно, существовали.

Игра с «Реалом» стала последней каплей

20 сентября 2000-го «Спартак» приехал в гости к мадридскому «Реалу». За неделю до этого красно-белые разделались в еврокубках с «Байером» (2:0) и желали продлить победную серию на «Сантьяго Бернабеу», где Тихонов вывел команду с капитанской повязкой.

В первом тайме спартаковцы имели много голевых моментов у ворот Икера Касильяса. Сперва Максим Калиниченко пробил в дальнюю штангу, а чуть позже в ближнюю стойку ударил Робсон. Тихонов тоже имел шикарную возможность забить, но неудачно сыграл в завершении.

Счет в матче был открыт в начале второго тайма. «Реал» сделал ставку на эпизод и не прогадал. На 51-й минуте отличился защитник Иван Эльгера после прострела Роберто Карлоса. Ни Тихонов, ни Юрий Ковтун не смогли помещать игроку мадридцев поразить ворота Александра Филимонова. Гол оказался единственным в матче — «Спартак» уступил «сливочным» со счетом 0:1.

После встречи эмоции бурлили. В раздевалке красно-белых Тихонов решил высказать претензии хавбеку Виктору Булатову. За последнего заступился Романцев. Раздраженный реакцией тренера Тихонов ударил бутсой о пол. С этого момента наставнику «Спартака» стало ясно, что с игроком нужно расставаться.

«Встреча с «Реалом», после которой мне пришлось покинуть «Спартак», стала последней каплей, — вспоминал Тихонов. — В раздевалке мы обсуждали игру с Витей Булатовым. Я спросил у него: зачем в конце матча бить с левой с 30 метров? Он же не Роберто Карлос. Витя в ответ предъявил мне претензии по другому эпизоду, когда я пробил по воротам, а мог отдать пас. В целом это рабочие моменты, ничего особенного там не было. Но Олег Иванович в той ситуации заступился за Булатова. А в самолете ко мне подошел Самохин и сказал, чтобы на следующий день я заехал в клуб. Там мне все и объявили. Приехал на базу, забрал вещи, поговорил с ребятами, и на этом все закончилось. Было неприятно, но я пережил это. В жизни у меня были куда как более сложные моменты — когда я два года служил в Сибири и охранял зону. А здесь я все понял — наступило время, когда мне нужно уйти. Не я первый, не я последний. Я был взрослым, состоявшимся человеком и понимал, куда мне дальше идти и что делать».

Андрей Тихонов в воротах &quot;Спартака&quot; в матче Лиги чемпионов против &quot;Силькеборга&quot;. Капитан от народа. Подвиги Андрея Тихонова

Романцев в своей книге «Правда обо мне и «Спартаке» объяснял, почему был недоволен игрой Тихонова. По словам тренера, футболист повел себя недопустимо после неудачного матча.

«Считаю, что я был прав, вступившись за Булатова после встречи с «Реалом», — писал Романцев. — Андрей сам провел тот матч не так, как положено. А мое мнение: пихать после игры может только тот, кто отыграл достойно, к кому не придерешься. Я сам, даже будучи капитаном «Спартака», если чувствовал, что сыграл плохо, никогда ребятам ничего не предъявлял. Так, на мой взгляд, и должно быть. Странно, если я сам возил телегу на поле, а потом пришел к тебе и начал тебя учить, как играть».

Позже в «Разговоре по пятницам» Булатов назвал случай в раздевалке обычными эмоциями. Однако команда была шокирована, когда узнала об уходе Тихонова из клуба.

«Это повод... Причиной такая мелочь априори быть не могла, — говорил Булатов. — Конфликтом это не назовешь — обычные эмоции. Но Романцев услышал, прищурился: «Тихонов, ты на свою игру посмотри, а не другим пихай...» Андрей промолчал. А с утра его вызвали в клуб и объявили об отчислении. Приехал в Тарасовку, собрал вещи. Все настолько буднично, что команда была в шоке. Затаил ли он на меня обиду? Мы через полтора года в «Крыльях» пересеклись. Первое время косо поглядывал. Сейчас отношения нормальные. Андрей понимает — убрали не из-за меня».

Футболист Андрей Тихонов
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Снизил требования к себе

Очевидно, что история с Булатовым была лишь поводом. Настоящие причины расставания заключались в другом. Одни из главных — психологический спад и низкая результативность Тихонова.

В 1999-м полузащитник забил 19 голов и сделал 11 результативных передач за 29 игр чемпионата России. В следующем сезоне цифры заметно упали — один гол и пять ассистов в 25 матчах чемпионата страны.

Илья Цымбаларь. «Разве на Илюшу можно было ругаться? Глаза как у провинившегося ребенка...» Как «Спартак» расставался с Цымбаларем

В феврале 2000-го в поселке Тарасовка у Тихонова угнали джип марки «Тойота». Грабитель запрыгнул в машину, когда она находилась рядом с домом капитаном красно-белых. Злоумышленник едва не скрылся на автомобиле с полуторагодовалым сыном Тихоновых. Мальчика выбросили из джипа в последний момент.

Романцев отмечал у Тихонова эмоциональную выхолощенность и снижение требований к себе.

«Если бы Тихонов не ушел, может, он так и затухал бы в «Спартаке» и в итоге закончил карьеру гораздо раньше, — писал Романцев. — Андрей и Егор Титов друг другу в тот момент не помогали. Не знаю, какие отношения у них были вне поля, я судил по тому, как они тренировались и играли. И почувствовал, что требовательность к себе ребята начали снижать. Я видел, что он эмоционально выхолощен. Такое тоже бывает. Андрей стал лучшим бомбардиром команды в 1999 году. А год спустя это был совсем другой Тихонов. И в ситуацию необходимо было вмешиваться. Я так и сказал Андрею: «Ты уже выиграл все в «Спартаке». Тебе надо двигаться дальше. И свежую кровь в тебя вольет новая команда». Тихонов все понял. Если бы он ответил: «Олег Иванович, не нужны мне никакие новые эмоции!», я бы, возможно, его и оставил. Но он со мной согласился. Сказал: «Да, я чувствую, что уже не тот».

Георгий ЯРЦЕВ (слева) и Андрей ТИХОНОВ. Фото Александра ФЕДОРОВА, &quot;СЭ&quot; Георгий Ярцев: «Будь мы с Романцевым вместе, Тихонов и Кечинов из команды не ушли бы»

Врач команды Юрий Васильков признавался, что Тихонов начал терять резкость и стал хуже действовать в «квадрате». Футболист тоже ощущал спад в своей игре.

«В 2000 году у меня с самого начала сезона что-то пошло-поехало не так, — рассказывал Тихонов. — Не забил пенальти в концовке важной игры с «Локомотивом», хотя играл в том матче неплохо, и уверенность ушла. Полного объяснения, почему тот сезон получился для меня таким неудачным, у меня до сих пор нет.

Человек забивал, не раз показывал, что умеет это делать, а потом все резко куда-то пропало — загадка! Возможно, что-то психологически во мне надломилось. Сказалось и отношение некоторых людей вокруг команды. Мы же все видели, кто куда копает. Я не ощутил поддержки в свой адрес. Другое дело, что, если человек силен духом, он не должен обращать на это внимания.

Я предполагал, что дело может кончиться расставанием, такие примеры были и до меня — Юран, Кечинов, Мамедов, Цымбаларь. Таким в тот момент был стиль Олега Ивановича. С теми ребятами, которые не давали результат, он расставался".

На уход Тихонова из «Спартака» могли повлиять еще несколько моментов. Первый — приход Вячеслава Грозного в тренерский штаб красно-белых. После появления специалиста в команде Романцев стал продвигать в состав Максима Калиниченко и Артема Безродного, который позже занял место Тихонова в составе.

Среда. Тарасовка. Олег РОМАНЦЕВ. Фото Татьяны ДОРОГУТИНОЙ, &quot;СЭ&quot; Олег Романцев: «Шевченко — спартаковский игрок»

Второй — обсуждение Тихонова с Романцевым вопроса о задержке зарплат и премиальных. Тренер не любил эти разговоры и реагировал жестко. Тихонов полагал, что это тоже могло подтолкнуть ситуацию к тому, чтобы его убрали из команды.

Поначалу в «Спартаке» хотели связать уход Тихонова с наличием у него мнимой болезни.

«Когда «Спартак» со мной расставался, один товарищ, с которым мы сидели за столом, предложил: «Давай скажем, что у тебя болезнь?» Ответил: «Вы что, охренели? Я тогда вообще ни в одну команду не попаду». Хотели свою задницу прикрыть, чтобы только моя осталась на улице», — рассказывал в интервью «Чемпионату» Тихонов.

Прощание в итоге прошло в нормальном ключе. Тихонова отпустили в «Крылья Советов», а затем организовали ему аренду в «Маккаби» из Тель-Авива.

Футболист Андрей Тихонов во время прощального матча
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Возвращение и прощальный матч с «Крыльями»

В феврале 2011-го Тихонов неожиданно получил предложение вернуться в «Спартак». 40-летнего полузащитника пригласил главный тренер Валерий Карпин. Футболист без раздумий согласился и отправился на сборы с командой в Турции.

«Когда Валерий позвонил, я был шокирован, — говорил Тихонов в интервью пресс-службе московского клуба. — По-моему, то же самое произошло бы с любым футболистом. Закончить играть и сразу на тренерскую скамейку «Спартака» — об этом даже не мечтал. Поэтому-то в первые секунды разговора с Карпиным растерялся и не смог даже сразу выговорить «Да!» Провести свой последний матч в карьере в футболке «Спартака» было бы великолепно! Но насколько это реально, покажет время».

Андрей Тихонов в&nbsp;матче с &laquo;Реалом&raquo;. «Я не Марадона, а обычный футболист по фамилии Тихонов». Как Романцев расставался с легендой

Оказалось, что всё реально. 18 сентября 2011 года Тихонов в последний раз сыграл за москвичей в качестве футболиста. Вингер вышел с капитанской повязкой на матч 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0). На тот момент ему было 40 лет и 337 дней.

Тихонов поучаствовал в двух забитых мячах. На 3-й минуте он начал атаку, которая привела к голу Деми де Зеува. Спустя 25 минут россиянин сделал результативный навес на Эйдена Макгиди — ирландец не промахнулся.

«Я показал, что можно в 40 лет играть в футбол. Нашим игрокам есть к чему стремиться», — делился впечатлениями от игры Тихонов в интервью каналу «Россия 2».

В конце первого тайма Тихонова заменили на нападающего Александра Козлова. Болельщики провожали полузащитника под громкие аплодисменты. «Спасибо, капитан! Удачи, тренер!» — было написано на баннерах. Прощание со «Спартаком» получилось нежным и трогательным, а громкий уход из клуба в нулевые остался в истории.

«Я считаю, что именно поиграв в «Крыльях Советов», а потом в «Химках», он приобрел по-настоящему народную любовь, — говорил Романцев. — Никакого конфликта с Андреем у нас не было. Мы до сих пор поддерживаем с ним дружеские отношения».

Андрей Тихонов
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Футбол
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 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
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 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
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 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
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 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
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 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
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