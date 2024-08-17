«Спартак» снова ждет «автобус», Николич против «Локомотива», остановят ли Глушенкова «Химки». Интриги 5-го тура РПЛ

Матч тура пройдет на «ВЭБ Арене».

Пятый тур РПЛ — первый отрезок, на котором команды начинают подтверждать свои амбиции. Становится более или менее понятно, кто в кризисе, а кто готов решать серьезные задачи.

Вот пять причин посмотреть пятый тур РПЛ от корки до корки.

1. «Факел» из соображений безопасности проведет матч со «Спартаком» в Москве. И здесь интересно, что на днях воронежцы объявили о назначении Дмитрия Пятибратова.

Любопытно, как худшая команда РПЛ (16-е место в таблице) отреагирует на замену Игоря Черевченко и камбэк Пятибратова. В 90-х существовал общеизвестный термин «шоковая терапия», который связан с экономикой, но руководство «Факела» перенесло термин в футбол. Пять тренеров за два года — мощный (в каком бы смысле это ни звучало) результат. Но, надо сказать, пока механизм работает. Воронежу как будто всегда требуются дополнительные эмоциональные всплески, которые достигаются тренерскими перестановками.

Получится ли повышать эмоциональные ставки до бесконечности?

«Спартак» в матче с «Факелом» интересен выполнением задачи откупоривания низкой обороны. Воронежцы, разумеется, ее выстроят тщательно. Деян Станкович в предыдущем матче не справился с «Ахматом», но обещал обязательно решить проблему. Тем более у него появился скрытый резерв в лице Зорина. Даниил в матче с «Крыльями» доказал, что способен выдавать перформансы здесь и сейчас.

А вот Виллиан Жозе и Маркиньос пока не убеждают. Бразильцы в кубковом матче против «Крыльев» выглядели серо и свое появление не оправдали. При этом Угальде в игре с «Ахматом» явно не хватало роста, которого у Жозе хоть отбавляй. Интересно, кого поставит Станкович?

Кстати говоря, по флангам атаки тоже не очень понятно: слева, очевидно, выйдет Зиньковский, а вот справа — вопрос. Тео Бонгонда в Самаре не играл, зато Медина был максимально активен. Ну и гол забил.

Хотя самый большой интерес вызывает вопрос Руслана Литвинова: где он выйдет против команды из родного города? Во всех интервью он и Станкович утверждают, что его место — в опорной зоне. Но раз за разом Руслан оказывается в центре защиты. И, кстати говоря, красно-белые с ним в обороне практически не пропускают.

Да что вы знаете о слове «дилемма»?

Иван Обляков, Виктор Давила, Аббосбек Файзуллаев и Игорь Дивеев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

2. ЦСКА и «Локомотив» сыграют самый статусный матч тура. Армейцы пострадали на прошедших выходных в Краснодаре: как будто согласились на ничью за несколько минут до конца основного времени и упустили Тормену на угловом. Утилитарная модель Николича дала сбой.

Игорь Дивеев во всех турнирах уже забил 5 голов (и еще один — в послематчевой серии против Нижнего). Но это еще раз иллюстрирует некую прямолинейность ЦСКА. Пока у армейцев очень выражена игра на стандартах и добиваниях, но длинные розыгрыши и комбинации — мимо. Собственно, поэтому так результативен Дивеев, которого медиа ЦСКА уже на сайте поместили в раздел «Нападающие».

Кстати, это будет первая игра Марко против бывшего клуба, который прямо сейчас находится в очень спорном состоянии.

«Локомотив» Галактионова по-прежнему восхищает фрагментами и кусочками. Разве можно молчать об искусстве передач Батракова? Нет. А о прекрасном старте Дмитрия Воробьева? Тоже нет. Да и про дубль Ньямси в Грозном забыть сложно. Еще впечатляет игра Самошникова и Ракова, которые в начале сезона играют выше ожиданий.

Но пока разнообразие цветков не собирается в единую клумбу. Потому что игра «Локомотива» все равно фрагментарна, и матч с Махачкалой дома — дополнительное подтверждение: мощные отрезки сменялись временами застоя. И никто не знает, как бы закончилось, если бы арбитр поставил пенальти за фол Ньямси в своей штрафной.

Есть ощущение, что и ЦСКА, и «Локо» пока находятся в стадии формирования игры и амбиций на сезон. И очный матч должен определить, кто из топов на сегодня подготовлен качественнее. Ну и ждем третьего матча РПЛ подряд с ассистом Батракова (или очередной гол Дивеева?). Почему бы и нет? Новые звезды и достижения лиге нужны.

Максим Глушенков. Фото Global Look Press

3. Еще одна серия может продолжиться в матче «Химки» — «Зенит». Действующий чемпион пока прорезает лед РПЛ в стиле атомного ледокола. Как будто бы ничего и никого рядом нет. Что касается серии, то это, разумеется, результативная поступь Глушенкова. Максим творит историю: 7 голов в 4 матчах за новую команду. Представьте, если Глушенков забьет бывшей команде хет-трик. 10 голов за 5 матчей — мощнее не придумать.

Но сами по себе химчане вряд ли откроют зеленый свет к своим воротам. Потому что, например, «Спартак» в первом тайме с ними помучился (и даже пропустил, но с нарушением), а «Рубин» дома и вовсе химчанам отдал победу.

Отдельным эпизодом в этом смысле выглядит выход в старте Зелимхана Бакаева, который так и не смог реализоваться в Санкт-Петербурге, а теперь горит желанием показать качество уже в составе другой команды.

И кажется, что «Зениту» просто здесь быть не должно. Тем более что в противниках не только Бакаев, но и Вера, Заболотный, Мирзов, Ориньо и даже Денис Борисович Глушаков.

Банда для неожиданного удара собралась серьезная.

Ну или хотя бы для первого гола в ворота «Зенита», который и очков не терял в сезоне, и голов не пропускал.

Саша Илич. Фото Федор Успенский, «СЭ»

4. «Пари НН» — главный парадокс старта РПЛ. Волжане собрали 6 очков (это на одно меньше, чем ЦСКА и «Спартак»), но по игре выглядят хуже всех в лиге. Думаю, главного тренера Сашу Илича уберут уже до конца осенней части турнира. Пока команде везет (в матчах с конкурентами из «Химок» и «Динамо» Махачкалы), но есть ощущение, что «Краснодар», заряженный победой над ЦСКА, даст старт падению «Пари НН» уже в эти выходные.

«Быки» пока в поиске самоидентификации. С одной стороны, прямолинейный футбол Ивича проник в ноги и мозги футболистов, с другой — Мурад Мусаев, призванный вернуть потерянный ДНК команды, настаивает на другом.

При этом главная беда команды Сергея Галицкого случилась задолго до начала сезона. Во-первых, ушел Хуниор Алонсо. Во-вторых, Джон Кордоба сначала классно играл на Кубке Америки и параллельно получил предложение от «Зенита», которое хотел бы принять. Руководство «Краснодара» в такие игры не играет.

К тому же у Кордобы травма, атакующий потенциал «Краснодара» сильно обмельчал. Еще и Сперцян не выдает максимума.

Но все равно кажется, что «Пари НН» ждет поражение, потому что так или иначе «Краснодар» учится играть без Кордобы. Матч с ЦСКА — тому показатель.

Муми Нгамале. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

5. «Динамо» пока главный преследователь «Зенита». И дело не в очках, а в состоянии команды. Динамовцы сохранили лидеров, в центре обороны Личка наигрывает Майсторовича и очень ждет трансферов. Фланги обороны — самые уязвимые позиции в команде, но даже локальные слабости не помешали «Динамо» на прошлых выходных чуть не увезти ничью из Питера — Нгамалё не реализовал пенальти.

Кажется, что «Динамо» ожидает заурядный матч, потому что «Крылья Советов», в середине недели завалившие кубковую встречу со «Спартаком», проваливают старт сезона.

Но на этих выходных волжан уже может всколыхнуть Артем Дзюба, который, по некоторым сообщениям, готовится к переезду в Самару. Артем стал бы отличным решением и для самарских трибун (на него точно пойдет зритель), и для внутреннего настроя команды, которая прямо сейчас находится в потрепанном состоянии.

Дзюба очень мощно влияет на раздевалку, даже если играет не так много. В «Локомотиве» молодые ребята такое влияние прочувствовали. И, говорят, опытный форвард для железнодорожников в прошлом сезоне сделал массу незаметной работы внутри команды.

«Крыльям», попавшим в психологическую яму, такое подписание может дать такой нужный толчок к развитию.

И это вполне может случиться уже в матче с «Динамо».