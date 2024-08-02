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Падение Бакаева: от скандального ухода из «Спартака» — в Химки через Дубай. Больше не вернется в «Зенит»?

Полузащитник «Зенита» Бакаев перешел в «Химки» на правах аренды
Алексей Михайлов
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Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Перспективы туманные.

Недавно «Зенит» взбудоражил свою Telegram-аудиторию новым постом со словом «Спишь?». Но нет, это снова не про Александра Соболева. Но без косвенной связи «Зенита» со «Спартаком» все же не обошлось.

Петербургский клуб объявил о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Химки». Пока — на правах аренды сроком на один сезон.

Почему ушел из «Спартака»

«Спартак» для Бакаева — родной клуб. В системе красно-белых Зелимхан находился с 11 лет. С 2018-го начал активно подтягиваться к основе, и, отыграв год в тульском «Арсенале», вернулся и зажег в основе, став одним из лидеров красно-белых. 10 голов и 14 результативных передач — впечатление молодой Зелимхан произвел мощное.

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Но потом случился спад, а за ним — мутная история с непродленным контрактом. Летом 2022-го Бакаев ушел в стан принципиального соперника свободным агентом. Считается, что внутренний кризис Бакаева в «Спартаке» начался летом 2020 года, когда Зелимхан стал жертвой коронавируса. Для наглядности: сезон-2019/20 — 27 матчей в РПЛ (2184 минуты), 26 выходов в старте. Сезон-2020/21 — 23 матча, огромная просадка в игровом времени (983 минуты), всего 13 выходов в основе. В последней кампании за «Спартак» Зелимхан отыграл в 36 матчах, но был уже не так результативен — три гола и шесть ассистов, в чемпионате он не смог отличиться ни разу.

Перед уходом из «Спартака» Бакаев оставил в соцсетях большое обращение к болельщикам, в котором заявил, что клуб не предложил ему новый контракт. По информации «СЭ», стороны не смогли договориться по условиям нового соглашения.

Даниил Денисов и Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит», скамейка запасных, ОАЭ

Подписание Бакаева казалось удачей для «Зенита». Как минимум для обоймы трансфер и правда был качественным, тем более Зелимхана взяли свободным агентом. Но новичок не выдержал конкуренции — на его позиции блистал Малком.

Поначалу Сергей Семак пробовал Бакаева не только на правом краю атаки (чтобы не тревожить Малкома), но также слева и в роли «десятки». То есть шанс давал, пусть и на не самой привычной позиции. Но стать основным в «Зените» у Зелимхана так и не получилось.

В первый сезон в «Зените» Бакаев лишь один раз выходил в стартовом составе на матчи РПЛ. Еще 16 — на замену (нередко — на пару минут в концовке), а еще в 10 просидел на скамейке. Итог: лишь 307 сыгранных минут и 1+1 по «гол плюс пас».

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Казалось, что после ухода Малкома Бакаев все же раскроется и закрепится в основе, но этого не случилось. «Зенит» то переходил на три центральных защитника и игру в два центрфорварда, то использовал на правом фланге Клаудиньо и Густаво Мантуана (и даже Марио Фернандеса). А затем пришли Артур с Педро, и Бакаев оказался лишним. За игровой практикой Зелимхан отправился в аренду, но выбор сделал экзотический — «Аль-Вахда» из ОАЭ.

Там Бакаев получил достаточно игрового времени, чтобы проявить себя. Но не сказать, что ему это удалось: 25 матчей (1454 минуты), один забитый мяч и три голевые передачи. Зато выиграл Кубок лиги ОАЭ. Само собой, такое выступление не убедило Семака дать вингеру еще один шанс.

Зелимхан Бакаев в «Химках».
Фото ФК «Химки»

Что ждать в «Химках»

В этом сезоне Зелимхан попытается перезапустить свою карьеру в «Химках», где его одноклубниками будут бывшие спартаковцы — Денис Глушаков и Резиуан Мирзов. В подмосковной команде не так много игроков, способных закрыть правый фланг атаки, так что можно смело ожидать, что Франк Артига доверит Бакаеву место в стартовом составе и у Зелимхана будет отличный шанс вернуть лучшую форму. Другого профильного правого вингера в команде нет — в первых двух турах на этой позиции выходил еще один воспитанник «Спартака» Александр Руденко, прошлый сезон отыгравший на позиции центрфорварда.

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При любых раскладах вряд ли Бакаеву стоит рассчитывать на возвращение в «Зенит». Контракт с сине-бело-голубыми истекает следующим летом, и пока есть большие сомнения в том, что в Санкт-Петербурге намерены продолжать сотрудничество. В схеме 4-2-3-1 справа выходит разрывающий в новом сезоне Глушенков, слева — Педро или Мостовой, плюс не забываем про Артура и Мантуана. Комплект полный.

Бакаеву 28 лет, перспективы у него туманные, и нынешний сезон для него должен стать определяющим — либо он доказывает, что все еще может считаться одним из ярчайших игроков на своей позиции в лиге, либо придется смириться, что его уровень — команда, претендующая максимум на место в середине турнирной таблицы.

Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
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 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
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