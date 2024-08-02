Падение Бакаева: от скандального ухода из «Спартака» — в Химки через Дубай. Больше не вернется в «Зенит»?
Недавно «Зенит» взбудоражил свою Telegram-аудиторию новым постом со словом «Спишь?». Но нет, это снова не про Александра Соболева. Но без косвенной связи «Зенита» со «Спартаком» все же не обошлось.
Петербургский клуб объявил о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Химки». Пока — на правах аренды сроком на один сезон.
Почему ушел из «Спартака»
«Спартак» для Бакаева — родной клуб. В системе красно-белых Зелимхан находился с 11 лет. С 2018-го начал активно подтягиваться к основе, и, отыграв год в тульском «Арсенале», вернулся и зажег в основе, став одним из лидеров красно-белых. 10 голов и 14 результативных передач — впечатление молодой Зелимхан произвел мощное.
Но потом случился спад, а за ним — мутная история с непродленным контрактом. Летом 2022-го Бакаев ушел в стан принципиального соперника свободным агентом. Считается, что внутренний кризис Бакаева в «Спартаке» начался летом 2020 года, когда Зелимхан стал жертвой коронавируса. Для наглядности: сезон-2019/20 — 27 матчей в РПЛ (2184 минуты), 26 выходов в старте. Сезон-2020/21 — 23 матча, огромная просадка в игровом времени (983 минуты), всего 13 выходов в основе. В последней кампании за «Спартак» Зелимхан отыграл в 36 матчах, но был уже не так результативен — три гола и шесть ассистов, в чемпионате он не смог отличиться ни разу.
Перед уходом из «Спартака» Бакаев оставил в соцсетях большое обращение к болельщикам, в котором заявил, что клуб не предложил ему новый контракт. По информации «СЭ», стороны не смогли договориться по условиям нового соглашения.
«Зенит», скамейка запасных, ОАЭ
Подписание Бакаева казалось удачей для «Зенита». Как минимум для обоймы трансфер и правда был качественным, тем более Зелимхана взяли свободным агентом. Но новичок не выдержал конкуренции — на его позиции блистал Малком.
Поначалу Сергей Семак пробовал Бакаева не только на правом краю атаки (чтобы не тревожить Малкома), но также слева и в роли «десятки». То есть шанс давал, пусть и на не самой привычной позиции. Но стать основным в «Зените» у Зелимхана так и не получилось.
В первый сезон в «Зените» Бакаев лишь один раз выходил в стартовом составе на матчи РПЛ. Еще 16 — на замену (нередко — на пару минут в концовке), а еще в 10 просидел на скамейке. Итог: лишь 307 сыгранных минут и 1+1 по «гол плюс пас».
Казалось, что после ухода Малкома Бакаев все же раскроется и закрепится в основе, но этого не случилось. «Зенит» то переходил на три центральных защитника и игру в два центрфорварда, то использовал на правом фланге Клаудиньо и Густаво Мантуана (и даже Марио Фернандеса). А затем пришли Артур с Педро, и Бакаев оказался лишним. За игровой практикой Зелимхан отправился в аренду, но выбор сделал экзотический — «Аль-Вахда» из ОАЭ.
Там Бакаев получил достаточно игрового времени, чтобы проявить себя. Но не сказать, что ему это удалось: 25 матчей (1454 минуты), один забитый мяч и три голевые передачи. Зато выиграл Кубок лиги ОАЭ. Само собой, такое выступление не убедило Семака дать вингеру еще один шанс.
Что ждать в «Химках»
В этом сезоне Зелимхан попытается перезапустить свою карьеру в «Химках», где его одноклубниками будут бывшие спартаковцы — Денис Глушаков и Резиуан Мирзов. В подмосковной команде не так много игроков, способных закрыть правый фланг атаки, так что можно смело ожидать, что Франк Артига доверит Бакаеву место в стартовом составе и у Зелимхана будет отличный шанс вернуть лучшую форму. Другого профильного правого вингера в команде нет — в первых двух турах на этой позиции выходил еще один воспитанник «Спартака» Александр Руденко, прошлый сезон отыгравший на позиции центрфорварда.
При любых раскладах вряд ли Бакаеву стоит рассчитывать на возвращение в «Зенит». Контракт с сине-бело-голубыми истекает следующим летом, и пока есть большие сомнения в том, что в Санкт-Петербурге намерены продолжать сотрудничество. В схеме 4-2-3-1 справа выходит разрывающий в новом сезоне Глушенков, слева — Педро или Мостовой, плюс не забываем про Артура и Мантуана. Комплект полный.
Бакаеву 28 лет, перспективы у него туманные, и нынешний сезон для него должен стать определяющим — либо он доказывает, что все еще может считаться одним из ярчайших игроков на своей позиции в лиге, либо придется смириться, что его уровень — команда, претендующая максимум на место в середине турнирной таблицы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0