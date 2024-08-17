В «Спартаке» — новый центральный защитник! Миенти Абена перешел из бывшего клуба Станковича
«Спартак» продолжает проявлять активность на трансферном рынке. Красно-белые подписали контракт на два года с 29-летним Миенти Абеной из «Ференцвароша». Что о нем известно?
Воспитанник голландского футбола из Суринама. В жизни Миенти уже был «Спартак»
Абена посмотрел мир. Уроженец суринамского Парамарибо начал заниматься футболом в голландском «Утрехте», но в родной команде закрепиться не сумел и в 2016 году перешел в «Де Графсхап» из второй лиги Нидерландов. Новой команде Абена помог подняться в элиту.
В начале 2019 года, через несколько месяцев после дебюта в эредивизи, Абена сменил клуб — отправился в «Спартак» из Трнавы. В Словакии Миенти с ходу выиграл Кубок страны и тут же перешел в братиславский «Слован». Здесь защитник по-настоящему разгулялся — завоевал вместе с новой командой три чемпионства и два Кубка.
Из «Слована» же Абена попал в национальную команду — в 2021 году дебютировал за Суринам. В одном из интервью Миенти признавался, что мечтает сыграть на чемпионате мира — и, хотя суринамская не из тех сборных, где просто воплотить эту мечту, футболист считает задачу выполнимой.
За годы в Европе у защитника скопился приличный еврокубковый опыт — на его счету больше 40 матчей в различных квалификациях и не только. Несколько раз Абена заглядывал и на групповые этапы.
Абена знаком со Станковичем. Вместе выигрывали чемпионство в «Ференцвароше»
Вероятно, благодарить за переход надо в первую очередь тренера красно-белых Станковича. В январе 2023-го защитник перешел в «Ференцварош», а в сентябре там же приземлился Деян.
Сезон получился отличным — Абена под руководством Станковича выиграл четвертое в карьере чемпионство (и первое — в Венгрии), а еще вышел из группы Лиги конференций. Правда, дальше «Ференцварош» уступил «Олимпиакосу» — будущему победителю турнира. И в конце сезона команда проиграла Кубок Венгрии «Пакшу».
Сказать, что при Станковиче Абена был железным игроком основы, нельзя. Суринамец просидел на лавке примерно столько же матчей, сколько и выходил в старте. На групповом этапе Лиги конференций у защитника ни одного полного матча. Зато на финал Кубка Венгрии против «Пакша» Абена вышел в старте и отыграл 75 минут — правда, заработал удаление, а команда Станковича, как уже сказано выше, проиграла.
Не многовато ли защитников в «Спартаке»?
Резонный вопрос, который задают болельщики красно-белых — а была ли нужда в еще одном центральном защитнике? На данный момент в «Спартаке» есть Бабич, Чернов и Дуарте, а в резерве — Маслов и Литвинов. Таким образом, Абена стал шестым центральным защитником — есть ли в этом смысл?
На этот вопрос пока трудно ответить. Но мы точно знаем, что Станкович прекрасно понимает возможности Абены. И раз пригласил, значит, видит, какую роль тот будет исполнять. Миенти подходит для игры с высокой линией обороны — обладает высокой скоростью. А еще у него выделяют умение отдать точную передачу. Посмотрим, сумеет ли выдержать конкуренцию.
В общем, трансфер загадочный, и он уже вызвал (и еще точно вызовет) неоднозначную реакцию болельщиков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0