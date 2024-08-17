«Спартак» победит «Факел», а ЦСКА с «Локомотивом» сыграют вничью. Прогнозы на 5-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин и болельщик бело-голубых Игорь «Кэш» Лобанов.

Олег Терехин — 2:1. «Динамо» сейчас на ходу, команда хорошо начала сезон. А вот у «Крыльев» есть проблемы.

Игорь Лобанов — 3:0. После потери очков с фаворитом надо брать все. «Крылья» пока много пропускают, надо тоже накидать. И верится, что мы способны это сделать. Потом может пригодиться, а то у «Зенита» разница убийственная.

Олег Терехин — 3:1. «Ростов» хорошо играет, у него хороший и сбалансированный состав. Думаю, что должен уверенно обыграть «Оренбург» дома.

Игорь Лобанов — 1:1. Играют одинаково, забивают мало. Думаю, «Оренбург» зацепится за очко.

Олег Терехин — 0:3. «Зенит» — явный фаворит. Он не просто побеждает, так еще и не пропускает в РПЛ. Думаю, в матче с «Химками» данная тенденция сохранится.

Игорь Лобанов — 0:3. Пока еще никто не подобрал ключик к финансовым возможностям «Зенита». Ждем очередной разгром.

Олег Терехин — 1:1. Марко Николич встречается со своим старым клубом, а его нынешняя команда пока не так хороша на старте. У «Локомотива» отличная атака. Поставлю на ничью в этой встрече.

Игорь Лобанов — 2:2. Равные соперники, сильные. Это интересно. Надеюсь на открытый футбол.

Олег Терехин — 2:0. «Спартак» набрал ход. И у себя дома обязан обыгрывать «Факел».

Игорь Лобанов — 2:0. Дома красно-белые должны относительно спокойно брать очки у аутсайдера.

Олег Терехин — 3:1. «Краснодар» не очень качественно начал сезон, но сейчас раскочегарился. Поэтому поставлю на его победу.

Игорь Лобанов — 2:1. Галицкий там напихал всем за такое начало, «Краснодар» будет рубиться.

Олег Терехин — 1:1. Равные соперники на старте нынешнего сезона. Поставлю на ничью в этом матче.

Игорь Лобанов — 2:1. Опять соседи по таблице. Хочется поддержаться новичка премьер-лиги. Да и название у него красивое. Будто роботы играют.

Олег Терехин — 1:2. Мне нравится, как играет «Динамо», хотя оно и не побеждает. У «Ахмата» тоже пока нет побед, но в этой встрече он может взять три очка.

Игорь Лобанов — 1:1. И снова соседи. Пусть разойдутся по-братски.