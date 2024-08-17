«Спартак» победит «Факел», а ЦСКА с «Локомотивом» сыграют вничью. Прогнозы на 5-й тур РПЛ
«Динамо» — «Крылья Советов»
Олег Терехин — 2:1. «Динамо» сейчас на ходу, команда хорошо начала сезон. А вот у «Крыльев» есть проблемы.
Игорь Лобанов — 3:0. После потери очков с фаворитом надо брать все. «Крылья» пока много пропускают, надо тоже накидать. И верится, что мы способны это сделать. Потом может пригодиться, а то у «Зенита» разница убийственная.
«Ростов» — «Оренбург»
Олег Терехин — 3:1. «Ростов» хорошо играет, у него хороший и сбалансированный состав. Думаю, что должен уверенно обыграть «Оренбург» дома.
Игорь Лобанов — 1:1. Играют одинаково, забивают мало. Думаю, «Оренбург» зацепится за очко.
«Химки» — «Зенит»
Олег Терехин — 0:3. «Зенит» — явный фаворит. Он не просто побеждает, так еще и не пропускает в РПЛ. Думаю, в матче с «Химками» данная тенденция сохранится.
Игорь Лобанов — 0:3. Пока еще никто не подобрал ключик к финансовым возможностям «Зенита». Ждем очередной разгром.
ЦСКА — «Локомотив»
Олег Терехин — 1:1. Марко Николич встречается со своим старым клубом, а его нынешняя команда пока не так хороша на старте. У «Локомотива» отличная атака. Поставлю на ничью в этой встрече.
Игорь Лобанов — 2:2. Равные соперники, сильные. Это интересно. Надеюсь на открытый футбол.
«Спартак» — «Факел»
Олег Терехин — 2:0. «Спартак» набрал ход. И у себя дома обязан обыгрывать «Факел».
Игорь Лобанов — 2:0. Дома красно-белые должны относительно спокойно брать очки у аутсайдера.
«Краснодар» — «Пари НН»
Олег Терехин — 3:1. «Краснодар» не очень качественно начал сезон, но сейчас раскочегарился. Поэтому поставлю на его победу.
Игорь Лобанов — 2:1. Галицкий там напихал всем за такое начало, «Краснодар» будет рубиться.
«Акрон» — «Рубин»
Олег Терехин — 1:1. Равные соперники на старте нынешнего сезона. Поставлю на ничью в этом матче.
Игорь Лобанов — 2:1. Опять соседи по таблице. Хочется поддержаться новичка премьер-лиги. Да и название у него красивое. Будто роботы играют.
«Динамо» Мх — «Ахмат»
Олег Терехин — 1:2. Мне нравится, как играет «Динамо», хотя оно и не побеждает. У «Ахмата» тоже пока нет побед, но в этой встрече он может взять три очка.
Игорь Лобанов — 1:1. И снова соседи. Пусть разойдутся по-братски.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0