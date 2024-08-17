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Сегодня, 00:00

«Спартак» победит «Факел», а ЦСКА с «Локомотивом» сыграют вничью. Прогнозы на 5-й тур РПЛ

Терехин и Лобанов дали прогнозы на матчи 5-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
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Хесус Медина, Владислав Мастерной и Манфред Угальде
Хесус Медина, Владислав Мастерной и Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин и болельщик бело-голубых Игорь «Кэш» Лобанов.

«Динамо» — «Крылья Советов»

Олег Терехин — 2:1. «Динамо» сейчас на ходу, команда хорошо начала сезон. А вот у «Крыльев» есть проблемы.

Игорь Лобанов — 3:0. После потери очков с фаворитом надо брать все. «Крылья» пока много пропускают, надо тоже накидать. И верится, что мы способны это сделать. Потом может пригодиться, а то у «Зенита» разница убийственная.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
17 авг, 17:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

«Ростов» — «Оренбург»

Олег Терехин — 3:1. «Ростов» хорошо играет, у него хороший и сбалансированный состав. Думаю, что должен уверенно обыграть «Оренбург» дома.

Игорь Лобанов — 1:1. Играют одинаково, забивают мало. Думаю, «Оренбург» зацепится за очко.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
17 авг, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Оренбург

«Химки» — «Зенит»

Олег Терехин — 0:3. «Зенит» — явный фаворит. Он не просто побеждает, так еще и не пропускает в РПЛ. Думаю, в матче с «Химками» данная тенденция сохранится.

Игорь Лобанов — 0:3. Пока еще никто не подобрал ключик к финансовым возможностям «Зенита». Ждем очередной разгром.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Зенит

ЦСКА — «Локомотив»

Олег Терехин — 1:1. Марко Николич встречается со своим старым клубом, а его нынешняя команда пока не так хороша на старте. У «Локомотива» отличная атака. Поставлю на ничью в этой встрече.

Игорь Лобанов — 2:2. Равные соперники, сильные. Это интересно. Надеюсь на открытый футбол.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

«Спартак» — «Факел»

Олег Терехин — 2:0. «Спартак» набрал ход. И у себя дома обязан обыгрывать «Факел».

Игорь Лобанов — 2:0. Дома красно-белые должны относительно спокойно брать очки у аутсайдера.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 17:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Факел

«Краснодар» — «Пари НН»

Олег Терехин — 3:1. «Краснодар» не очень качественно начал сезон, но сейчас раскочегарился. Поэтому поставлю на его победу.

Игорь Лобанов — 2:1. Галицкий там напихал всем за такое начало, «Краснодар» будет рубиться.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Пари Нижний Новгород

«Акрон» — «Рубин»

Олег Терехин — 1:1. Равные соперники на старте нынешнего сезона. Поставлю на ничью в этом матче.

Игорь Лобанов — 2:1. Опять соседи по таблице. Хочется поддержаться новичка премьер-лиги. Да и название у него красивое. Будто роботы играют.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
Рубин

«Динамо» Мх — «Ахмат»

Олег Терехин — 1:2. Мне нравится, как играет «Динамо», хотя оно и не побеждает. У «Ахмата» тоже пока нет побед, но в этой встрече он может взять три очка.

Игорь Лобанов — 1:1. И снова соседи. Пусть разойдутся по-братски.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 20:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Ахмат
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
23
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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