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«Не понимаю поведения Соболева, если есть контракт — ты должен выполнять свою работу». Интервью Семшова

Семшов признался, что не понимает поведения форварда «Спартака» Соболева
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Александр Соболев.
Фото «СЭ»
Бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России ответил на вопросы «СЭ» о старте нового сезона РПЛ.

«Зенит» не будет делать такие подарки, как в прошлом году

— Складывается ли у вас ощущение, что в этом сезоне «Зенит» будет нереально остановить?

— Еще в конце прошлого чемпионата сказал, что в ближайшие пять лет «Зениту» никто не сможет составить конкуренцию. Будут команды, которые постараются бороться, но все-таки сейчас с «Зенитом» можно бороться в двух-трех матчах, а на длинной дистанции это тяжело. У них хорошо укомплектованная команда, которая постоянно преображается, следит за селекцией и с каждым разом хочет становиться только сильнее. Плюс скамейка намного лучше, чем у других клубов.

— Эта скамейка потянет на неплохой стартовый состав...

— Борьбы в РПЛ, конечно, хотелось бы. Может быть, она получится, но пока «Зенит» идет без осечек. Думаю, они не будут делать такие подарки, как в прошлом сезоне.

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— Пока в «Зените» Семак, они будут побеждать?

— Если кто-то захочет бросить перчатку «Зениту», ему сначала нужно провести такую же селекцию. Необходимо укрепляться качественными футболистами, которые хотят помогать клубу. Должна быть стабильность состава, тогда команда сможет показывать хороший результат. Пока у конкурентов идет поиск, некоторые меняют тренеров. Это тоже немаловажно. А «Зенит» стабилен во всем.

— Кто в этом сезоне может попытаться составить конкуренцию в борьбе за золото?

— Однозначно — «Динамо». Сейчас у них небольшие проблемы из-за того, что некоторые футболисты играли на Кубке Америки. Но по стабильности состава команда Лички может составить конкуренцию «Зениту». Футбол — такая вещь, что сегодня команда сыграла неудачно, а завтра — хорошо и находится в топе.

— То есть вы видите «Динамо» реальным конкурентом «Зенита»?

— В прошлом году «Динамо» обыграло «Зенит» дважды, сейчас проиграло. Но текущая разница в три очка — не то преимущество, которое не отыгрывается.

Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глушенков наверняка будет в списке Карпина на матчи сборной

— «Спартак» тратит на трансферы не намного меньше «Зенита». Но пока разница в результатах велика.

— Нужно отметить, что «Зенит» никого сильного не потерял. В прошлом году продали Малкома, а в этом сезоне его хорошо заменяет Глушенков. Зимой «Зенит» тоже укрепился. Стабильность состава дает плоды.

— Вас удивляет прогресс Глушенкова?

— Наверное, нет, потому что последний год в «Локомотиве» он провел очень хорошо. Помню его по совместной работе в «Химках», когда он пришел из «Спартака» после травмы. Тогда набирал форму, но качественно выступал за «Химки» и помогал команде набирать очки. Ближе к концу сезона, когда уже был в кондициях, играл постоянно. Потом были переезд в Самару и уверенность в своей игровой форме, следом — трансфер в «Локомотив», где он стал одним из лидеров. А сейчас в «Зените» есть футболисты, с кем можно играть и кто его хорошо понимает. Глушенков нашел с ними общий язык на поле.

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— Каков характер у Глушенкова? Многие считают его дерзким и самовлюбленным.

— Тогда он таким не был. Конечно, человек может поменяться, когда чувствует себя уверенно на поле, когда о нем пишут и говорят. Но я думаю, что характер надо показывать на поле. Понятно, что некоторые любят общаться с журналистами, но следует быть осторожным, потому что нельзя дразнить людей.

— Прошлый сезон показал, что Максим — хороший ассистент, а сейчас он забивает в каждом матче...

— Игрок атакующей линии должен и забивать, и отдавать. Тогда ты будешь на виду, о тебе будут говорить. Глушенков сейчас играет правильно: когда нужно отдать — отдает, когда нужно взять игру на себя — берет инициативу в свои руки.

— У него какое-то сумасшедшее голевое чутье.

— Пока прет и фортуна к тебе лицом, нужно за нее цепляться, доказывать на тренировках и подтверждать класс в играх.

— Многие обсуждают взаимоотношения Глушенкова с Карпиным. По вашему мнению, Максим обязан быть в сборной в ближайших матчах?

— Что значит «обязан»? Он — игрок, Карпин — тренер. Тренер определяет состав и тех кандидатов, которых он хочет на данный момент просмотреть, а игрок, если видит свою фамилию в списке, должен приезжать. Глушенков делает свою работу, Карпин — свою.

— Вы видите хоть одну причину, по которой Карпин может его не вызвать?

— Причины могут быть разные. Карпин может просто решить попробовать других кандидатов. Не более того. Но я думаю, Глушенков наверняка будет в списке.

— Зачем пробовать других? В чем тогда суть сборной?

— Суть сборной сейчас такова, что мы не участвуем ни в каких официальных турнирах. И тренер вправе проверять кандидатов и молодых футболистов, которые в будущем могут играть в сборной. Мы же не знаем, когда вернемся на международную арену. А годы идут, некоторые к моменту, когда нас допустят, могут уже завершить карьеру. А тут нужно пробовать всех. Сейчас, даже когда слушаешь комментаторов, складывается мнение, что у нас в лиге одни игроки сборной — уже столько кандидатов опробовано. Неплохо, когда есть такая возможность. Нужно смотреть в будущее.

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— Но и Глушенкову далеко не 30 лет. Возможно, он и есть будущее этой сборной.

— Я считаю, что Глушенков уровню сборной соответствует и должен быть в списке.

— Можно сказать, что это самый яркий россиянин в РПЛ за последние годы?

— Скорее один из них. Есть Тюкавин, появился Батраков, который тоже заявляет о себе. Можно назвать еще человек пять. Стабильность — признак мастерства. Глушенков и Батраков, например, сейчас играют стабильно. Чем больше стабильности, тем быстрее будешь расти.

— Перед тем как Глушенков оказался в Санкт-Петербурге, много говорили о том, что его решили завалить деньгами. Писали даже, что он получает около миллиона за каждое результативное действие.

 — Про миллион не знаю. А если предложили контракт больше, чего в этом плохого? В футболе все решается на поле. Если ты сильнее, играешь. Если нет — будешь сидеть на лавке. В «Зените» жесточайшая конкуренция, но она помогает расти и быть в тонусе, дает тебе качества, которые ты можешь проявлять. Я был в «Зените» и знаю, что это такое. Игра там помогла мне в будущем. Не буду скрывать, бывали времена, когда я чувствовал себя в командах настолько уверенно, что это даже не мешало, а просто не подхлестывало. А в «Зените» один неточный пас может отправить тебя в запас.

Александр Соболев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Соболев еще мог принести пользу «Спартаку»

— Судя по вашим высказываниям, вы достаточно позитивно смотрите на работу Деяна Станковича в «Спартаке». Чем он вас впечатлил?

— В первую очередь он футбольный человек и настоящая легенда. Я к иностранцам отношусь скептически, потому что выступаю за российских тренеров. Но когда приезжает такой человек, хочется, чтобы у него получилось, чтобы передал свой опыт клубу и нашему чемпионату. Легендарный футболист, в отличие от тех тренеров, что были раньше.

— Еще до прихода в клуб Станкович сначала лишился одного лидера в лице Джикии, теперь, похоже, потерял еще и Соболева. Кто сейчас лидер «Спартака»?

— Нужно время, чтобы команда сыгралась. Еще почти месяц до закрытия трансферного окна — будут приобретения (интервью состоялось до объявления о переходе Абены. - Прим. «СЭ») На первый взгляд, лидер — Барко. Он неплохо выглядит, интересно будет на него посмотреть в матчах против команд из первой пятерки.

— Барко — топ-трансфер для «Спартака»?

— Он современный футболист, который играет вперед, может протащить мяч, индивидуально сыграть, пробить. Пока он еще набирает форму, но то, что это игрок хорошего уровня, — однозначно.

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— Как вы смотрите на историю вокруг Александра Соболева?

— Не знаю всей ситуации. Но «Спартаку» он еще мог бы принести пользу. Что будет в другом клубе — вопрос.

— Вы верите, что Соболев нужен такому «Зениту»?

— Может быть, до начала чемпионата был нужен. Сейчас, когда сезон уже идет, — вопрос. Как и то, хочет ли сам Соболев в «Зенит».

— Судя по всему, хочет. Но «Зенит» хорошо справляется и без него.

— Соболев уже адаптировался в «Спартаке», и, может быть, ему легче остаться. Опять же, вопрос, хочет ли он сам переходить. Может быть, для того, чтобы немного взбодрить карьеру... Думаю, в ближайшее время все решится.

— Вы понимаете, почему Соболев так ведет себя в этой ситуации?

— Не понимаю. Если у тебя есть контракт, то ты должен выполнять свою работу, играть и тренироваться. А ситуация сама прояснится. Если у тебя есть предложения, клуб об этом узнает.

— Неужели он не понимал, чем все это обернется?

— Мы не знаем всей сути. Это решение клуба и игрока. А мы можем только наблюдать, чем все закончится.

Александр Соболев
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
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Ростов – Оренбург
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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