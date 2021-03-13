Ужасный выезд в Тулу: ЦСКА уступил «Арсеналу», который играл вдевятером, и потерял Фернандеса

А команда Дмитрия Парфенова выиграла впервые с октября.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур

«Арсенал» (Тула) — ЦСКА — 2:1 (2:0)

Голы: Пантелеев, 42 — с пенальти (1:0). Ломовицкий, 45 (2:0). Тикнизян, 90 (2:1).

«Арсенал» (Тула): Шамов, Бауэр, Григалава, Довбня, Рассказов, Хлусевич (Панченко, 79), Костадинов (Коновалов, 70), Пантелеев (Э.Кангва, 79. Громыко, 87), Чаушич, Ломовицкий, Луценко (Джорджевич, 88).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес (Щенников, 26), Магнуссон, Дивеев, Зайнутдинов (Сигурдссон, 61), Кучаев (Обляков, 46), Ахметов (Чалов, 61), Влашич, Марадишвили, Эджуке (Тикнизян, 84), Рондон.

Предупреждения: Зайнутдинов, 40. Бауэр, 63. Дивеев, 80. Громыко, 89. Тикнизян, 90+4.

Удаления: Громыко, 90+1 (грубая игра, вторая ж.к.). Довбня, 90+3 (недисциплинированное поведение).

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону), Стипиди (Краснодар).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Березнов (Москва).

13 марта. Тула. Стадион «Арсенал».

Это был очень плохой день для ЦСКА. Красно-синие потерпели второе поражение в трех турах после возобновления чемпионатах.

И если неудачу с «Локомотивом» еще можно понять и принять (проигрыш случился в матче с в целом равным по статусу соперником, плюс можно говорить о невезении и вспоминать нереализованный Влашичем пенальти) то поражение от «Арсенала» было совсем уж тоскливым. В первой части сезона ЦСКА тоже нередко испытывал проблемы в матчах с подобными соперниками, но они были другого рода — красно-синие не могли конвертировать свое игровое превосходство в голы и, как следствие, в результат. Сейчас же этого превосходства не было вовсе — и это главная беда.

Показательным был первый тайм — у ЦСКА не было ни владения, ни моментов. Единственный запоминающийся эпизод — удар в штангу Эджуке после скидки Влашича. Нигериец показал, что может не только бессмысленно фристайлить с мячом, но и бить по воротам. Но на этом — все.

А после перерыва картина игры определялась уже счетом. Логично и объяснимо, что поведя 2:0, «Арсенал» уже не стремился поддавливать соперника и рассчитывал на быстрые атаки. Но даже в этом случае, получив территорию и возможность более-менее регулярно доставлять мяч в чужую штрафную, ЦСКА не придумал ничего особенно интересного — исключая самую концовку, когда хозяева остались сначала вдесятером, а потом и вовсе вдевятером. Но общей картины это не меняет, а невероятные промахи Чалова и Рондона в добавленное арбитром Владиславом Безбородовым время не отменяют общего унылого впечатления от игры армейцев.

Венесуэлец вообще провел блеклый матч. В первом тайме он почти не получал мяч, а, отойдя за ним к центру поля, допустил потерю, приведшую ко второму голу «Арсенала» — Пантелеев и Ломовицкий образцово сбегали в контратаку. Два экс-спартаковца, и отмечание забитого мяча получилось с приветом красно-белым — Ломовицкий пальцами изобразил ромбик.

Форварда брали, чтобы он помог конвертировать преимущество ЦСКА в голы, и во втором тайме шла куда более подходящая для него игра, но главное, чем запомнился Рондон — это тем, что не сумел переправить мяч в пустые ворота из пределов вратарской.

— ЭТО НЕ ГОООЛ! ???



95-я минута. Два удаления у соперника. ЦСКА имел стопроцентный шанс отыграться, но мяч чудом не оказался в воротах ? pic.twitter.com/ZynRDdDRKi — Матч ТВ (@MatchTV) March 13, 2021

И это при том, что «Арсенал» до этого матча находился в глубочайшем пике. В РПЛ у туляков была серия из 10 матчей без побед — последняя случилась еще 18 октября прошлого года над «Уралом». Последние пять игр и вовсе завершились поражениями. Более того, «Арсенал» не забивал семь матчей кряду — с 7 ноября, когда Панченко поразил ворота «Ротора». «Сухая» серия достигла 756 минут, пока ее ударом с 11-метровой отметки не прервал Пантелеев.

Ко всему прочему ЦСКА еще и потерял из-за травмы Мариу Фернандеса. В первом тайме в единоборстве с Ломовицким он, падая на газон, получил ногой по голове. С поля русского бразильца унесли на носилках и сразу же отправили в больницу на обследование. По словам комментатора «Матч ТВ» Михаила Меламеда, работавшего в Туле на бровке, у Фернандеса рассечение, подозрение на сотрясение мозга и проблемы с челюстью.

Даже если все обойдется и речь идет о легком сотрясении, участие Мариу в матче с «Зенитом», который состоится уже 17 марта, под большим вопросом. Не исключено, что он не поедет и в расположение сборной России.

А положение Виктора Гончаренко становится все более шатким. В декабре его уход казался неминуемым, однако белорусский специалист сумел удержаться и даже выиграть аппаратную войну — клуб покинул Сергей Овчинников. Тогда речь шла о том, что его заменит Василий Березуцкий, который сейчас работает в штабе Гончаренко вместо со своим братом Василием. Так что матч с «Зенитом» становится невероятно важным не только для ЦСКА, но и лично для Гончаренко.