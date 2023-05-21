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Сегодня, 14:30

Чья атака сильнее — «Спартака» или ЦСКА? Сравниваем статистику перед дерби

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Квинси Промес и Иван Обляков.
Фото «СЭ»
Голы, моменты, xG.

Дерби «Спартак» — ЦСКА — это всегда драйв, нерв и шоу, вне зависимости от турнирного контекста. На этот раз противостояние давних соперников пройдет в формате борьбы за второе место в чемпионате. Если армейцы не проиграют, дорога к цели будет открыта, красно-белым же кровь из носу нужно брать три очка.

На протяжении всего сезона вопросы возникали и к ЦСКА, и к «Спартаку». Первых лихорадило в октябре-ноябре — в завершающей стадии первой части чемпионата. Вторых, наоборот, «понесло» на весеннем отрезке. Но, несмотря на все трудности и вопросы, атаки обоих московских грандов в этом сезоне вызывали живой интерес как в плане тактики, так и подбора игроков. В этом материале мы предлагаем сравнить атакующие показатели команд, а также их лидеров.

Как видно, «Спартак» в этом сезоне чаще бил по воротам и забивал. На осеннем отрезке команда Гильермо Абаскаля реально впечатляла своим разнообразием в атакующей фазе — эффективно работал без мяча Соболев, получил свободу Промес, здорово выходил со скамейки Зиньковский. Игра красно-белых радовала болельщиков во многом благодаря обилию голов — в этом сезоне РПЛ они шесть раз забивали больше трех мячей за матч (для сравнения: у армейцев таких матчей четыре).

Правда, по эффективности подходов ЦСКА не сильно уступает «Спартаку» — разница по ударам, попаданиям в створ и проценту точности небольшая. Цифры приблизительно выровнялись после зимней паузы, когда «Спартак» начал сдавать, а ЦСКА, наоборот, прибавлял в результатах и все более хладнокровно реализовывал моменты.

По данным DataHub, за весеннюю часть сезона (когда сайт начал сбор и обсчет информации РПЛ), несмотря на преимущество «Спартака» по голам и ударам, ЦСКА опережает команду Абаскаля по числу созданных и реализованных голевых моментов в среднем за игру. К сожалению, данных по осенней части в открытом доступе нет, но мы можем ориентироваться на статистику ожидаемых голов. Так, «Спартак» в целом по сезону создавал больше доведенных до удара голевых моментов (xG), в том числе без учета пенальти (NPxG).

Перейдем к сравнению самих футболистов — и начнем с центральных нападающих. Владимир Федотов использует разные сочетания впереди, но все же без Федора Чалова атаку армейцев представить сейчас невозможно, в то время как Заболотный — скорее, опция под определенных соперников. По голам и «гол+пас» Чалов — вообще лучший футболист в составе обеих команд. Не сказать, что Федор сильно опережает конкурентов по получаемым моментам (xG), более того — по числу ударов в среднем за матч уступает всем, кроме Заболотного. Зато делает разницу в первую очередь за счет уверенных цифр реализации, и в этом — главный секрет преображения и самого Чалова, и всей атаки ЦСКА.

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В «Спартаке» главной ударной силой остается Соболев. Но его статистика — отражение проблем, которые испытывают красно-белые (особенно на весеннем отрезке). Александр — самый бьющий футболист в составе обеих команд, но реализация (15,6%) и малый процент попаданий в створ резко снижают его эффективность. С другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов пользу, которую Соболев приносит в верховой борьбе и при игре без мяча. Хорошо, что в последнее время включился Кейта Бальде, здорово показывающий себя как раз в завершающей стадии. А вот Шамар явно мог бы приносить больше пользы, хотя его процент реализации моментов — выше, чем у партнеров по команде. Хотя здесь играет фактор запасного — ямаец чаще всего появляется на поле со скамейки запасных и на свежести получает преимущество.

Благодаря эффективности Чалова ЦСКА более стабилен у чужих ворот, особенно в последние месяцы. У «Спартака» же качественный подбор плюс-минус равных по уровню форвардов, но у каждого из них в этом сезоне есть проблемы того или иного свойства. Потому отсутствие в составе бомбардира, который на постоянной основе отправлял бы мячи в сетку, — большая головная боль для Абаскаля.

Напоследок — немного о тех, кто не только реализует, но и создает моменты. Здесь, конечно же, вне конкуренции Промес. Квинси — второй во всем чемпионате после Малкома по системе «гол+пас», и его влияние на игру красно-белых переоценить невозможно. Как мы видим, голландец — лидер двух команд и по продвинутой статистике (xG, ключевые передачи). Особенно круто Промес влияет на создание моментов (3,37 паса под удар за матч — это очень мощно), и в этом его главное отличие от самого себя образца первого захода в РПЛ. Зиньковский и Игнатов Квинси уступают очень сильно и по всем показателям.

В ЦСКА распределение атакующих ролей более плавное — здесь явного лидера по сезону выделить сложно. Показательна история с Карраскалем и Обляковым — первый был хорош в первой части сезона, но во второй плотно прилип к лавке. Второй же, наоборот, нашел свою игру уже по весне и сейчас является одним из самых крутых атакующих футболистов всей лиги. Не отметить прогресс Облякова просто невозможно, и это подтверждают цифры — в первую очередь по числу ударов, реализации и системе «гол+пас». Интересно, сохранит ли он этот уровень и в следующем сезоне?

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Вывод

К дерби ЦСКА подходит в более оптимальном функциональном состоянии. Федотов здорово сбалансировал игру, грамотно распределив ответственность между группой разноплановых атакующих игроков. Плюс помог найти уверенность Чалову, который исправил давнюю проблему с реализацией и клепает мячи на постоянной основе.

У «Спартака» же есть Промес, на которого возлагают главные надежды, и все остальные. Понятно, уровень футболистов красно-белых по меркам РПЛ весьма высок, и каждый из них способен придумать что-то экстраординарное у чужих ворот. Но, как мы видим в последние месяцы, у команды наметился общий спад, и сейчас ей просто необходим как минимум еще один такой же эффективный футболист группы атаки, как Квинси.

В статье использованы материалы DataHub, FBref и Understat.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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У «Спартака» вообще имеются шансы в дерби? Кажется, нет, но есть нюанс
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

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Дмитрий Баринов

Локомотив

 26 1 7
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