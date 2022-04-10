Пресс-конференция главного тренера красно-белых после матча 24-го тура РПЛ

— Это был деликатный матч, — начал Ваноли. — В первом тайме мы создавали много моментов и могли забивать. В таких матчах, если не удается забить сразу, то требуется больше концентрации, чтобы продолжать гнуть свою линию. В предыдущих матчах нам не хватало последнего паса. Это было ключевым моментом. Тут было то же самое, но во втором тайме нам удалось переломить ситуацию и забить.

— Вы выпустили двух больших нападающих. Довольны результатом?

— Как тренер могу сказать, что мне нравится играть с двумя нападающими. Сейчас у нас есть такая возможность. Играть с Николсоном и Соболевым — хороший вариант. У них разные характеристики, они дополняют друг друга.

— Чувствовали давление из-за результатов? Эта победа поможет исправить ситуацию?

— Я уже не один раз говорил, что давление — часть профессии. Когда нет результатов, становится немного сложно. Мне надо было заставить всех поверить в то, что мы делаем. Ребята — молодцы. Мы продолжаем работать. Но пока нам не хватает психологии, чтобы идти дальше и работать каждый день. Нам надо приобретать эту черту характера.

— Насколько серьезные травмы у Промеса и Бакаева?

— У Промеса на неделе была травма голеностопа. Это рецидив. Если говорить о Бакаеве, то у него Рамадан и он простудился после матча с «Локомотивом». Плюс на неделе он почувствовал боль в колене.

— Есть какие-то задумки перед матчем с ЦСКА в Кубке России?

— Надо побеждать, но впереди матч с «Рубином». Надо выиграть у «Рубина», а потом думать о ЦСКА.