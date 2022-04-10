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«Надо было заставить игроков поверить в то, что мы делаем». Ваноли — о победе над «Арсеналом»

Тренер Паоло Ваноли заявил, что «Спартаку» не хватает психологии
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Пресс-конференция главного тренера красно-белых после матча 24-го тура РПЛ.

— Это был деликатный матч, — начал Ваноли. — В первом тайме мы создавали много моментов и могли забивать. В таких матчах, если не удается забить сразу, то требуется больше концентрации, чтобы продолжать гнуть свою линию. В предыдущих матчах нам не хватало последнего паса. Это было ключевым моментом. Тут было то же самое, но во втором тайме нам удалось переломить ситуацию и забить.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:0
Арсенал Т
Голы
Зобнин, 53 (1:0), Николсон, 57 (2:0), Николсон, 75 (3:0)
Спартак
Максименко Жиго (Литвинов, 64) Джикия Чернов Мозес Мартинс Игнатов (Пруцев, 83) Хлусевич Зобнин (Денисов, 90) Соболев Николсон (Шитов, 90)
Арсенал Т
Левашов Сокол Радакович (Хабибов, 68) Смольников Степанов Гулиев Ткачев (Марков, 68) Кангва Костадинов Кайнов Деспотович (Панченко, 80)
Предупреждения
Жиго 62’  -  Кангва 28’, Радакович 44’
Удаления
Кангва 86’ (вторая ж.к)
Судьи
Безбородов (Россия) Хатуев (Россия) Петросян (Россия)
ВАР
Жабченко (Россия) Курочкина (Россия)

— Вы выпустили двух больших нападающих. Довольны результатом?

— Как тренер могу сказать, что мне нравится играть с двумя нападающими. Сейчас у нас есть такая возможность. Играть с Николсоном и Соболевым — хороший вариант. У них разные характеристики, они дополняют друг друга.

— Чувствовали давление из-за результатов? Эта победа поможет исправить ситуацию?

— Я уже не один раз говорил, что давление — часть профессии. Когда нет результатов, становится немного сложно. Мне надо было заставить всех поверить в то, что мы делаем. Ребята — молодцы. Мы продолжаем работать. Но пока нам не хватает психологии, чтобы идти дальше и работать каждый день. Нам надо приобретать эту черту характера.

Шамар Николсон забивает гол. «Спартак» никуда не вылетает. Красно-белые крупно обыграли «Арсенал»

— Насколько серьезные травмы у Промеса и Бакаева?

— У Промеса на неделе была травма голеностопа. Это рецидив. Если говорить о Бакаеве, то у него Рамадан и он простудился после матча с «Локомотивом». Плюс на неделе он почувствовал боль в колене.

— Есть какие-то задумки перед матчем с ЦСКА в Кубке России?

— Надо побеждать, но впереди матч с «Рубином». Надо выиграть у «Рубина», а потом думать о ЦСКА.

Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
1
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 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
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Спартак – Рубин
 - : -
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