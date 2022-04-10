«Надо было заставить игроков поверить в то, что мы делаем». Ваноли — о победе над «Арсеналом»
— Это был деликатный матч, — начал Ваноли. — В первом тайме мы создавали много моментов и могли забивать. В таких матчах, если не удается забить сразу, то требуется больше концентрации, чтобы продолжать гнуть свою линию. В предыдущих матчах нам не хватало последнего паса. Это было ключевым моментом. Тут было то же самое, но во втором тайме нам удалось переломить ситуацию и забить.
— Вы выпустили двух больших нападающих. Довольны результатом?
— Как тренер могу сказать, что мне нравится играть с двумя нападающими. Сейчас у нас есть такая возможность. Играть с Николсоном и Соболевым — хороший вариант. У них разные характеристики, они дополняют друг друга.
— Чувствовали давление из-за результатов? Эта победа поможет исправить ситуацию?
— Я уже не один раз говорил, что давление — часть профессии. Когда нет результатов, становится немного сложно. Мне надо было заставить всех поверить в то, что мы делаем. Ребята — молодцы. Мы продолжаем работать. Но пока нам не хватает психологии, чтобы идти дальше и работать каждый день. Нам надо приобретать эту черту характера.
— Насколько серьезные травмы у Промеса и Бакаева?
— У Промеса на неделе была травма голеностопа. Это рецидив. Если говорить о Бакаеве, то у него Рамадан и он простудился после матча с «Локомотивом». Плюс на неделе он почувствовал боль в колене.
— Есть какие-то задумки перед матчем с ЦСКА в Кубке России?
— Надо побеждать, но впереди матч с «Рубином». Надо выиграть у «Рубина», а потом думать о ЦСКА.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0