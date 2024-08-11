«Крылья» наконец победили! Костанца от радости прыгнул на трибуны
До недавнего времени в РПЛ трудно было найти более несчастную команду, чем «Крылья Советов». Самарцы — крепкий коллектив, донор футболистов для топ-клубов и просто приятные ребята — на много месяцев забыли про победы. Все началось еще в прошлом сезоне — финиш «Крылья» откровенно завалили, не добыв ни одной победы за пять матчей в конце чемпионата. Не удалось совладать даже с «Пари НН» — с одной из худших команд весны сыграли вничью 1:1.
Проклятье перенеслось на новый сезон — сначала Осинькина разбомбил обновленный «Зенит» (4:0), потом проехались ростовчане (3:1), сенсационно победили дебютанты лиги из Махачкалы (1:0) и, наконец, разгромил «Спартак» (3:0). С учетом прошлого сезона серия без побед достигла 9 матчей, из которых ничейных игр было только две. В остальном «Крылья» преследовали обидные, зачастую крупные поражения.
Ситуация стала настолько опасной, что Игорю Осинькину даже пришлось высказываться об отставке — еще в начале августа: «Это домыслы журналистов. Нет у нас какого-то давления, только полное понимание, что такая ситуация может быть. Мы играли с командами, которые в хорошей форме. По ним делать выводы? Давайте подождем».
Несмотря на спокойное отношение, победа требовалась срочно. И лучшего кандидата для первого успеха, чем не менее кризисный «Факел» (последняя победа — в мае), было не найти. Символично, что последний раз самарцы побеждали в апреле как раз воронежцев — и новым успехом провальный отрезок можно было закольцевать.
Игорь Витальевич поработал над составом — не все из матча со «Спартаком» добрались до игры с «Факелом». На поле пробились защитники Евгеньев и Галдамес и полузащитник Иван Олейников. А на воротах уже третий матч подряд появился вратарь Сергей Песьяков.
Сработали ли замены и корректировки, или просто большое желание вырвалось наружу, но уже с первых минут стало ясно — «Крылья» должны сегодня победить. Самарцы нанесли 7 ударов по воротам за первый тайм, 11 — за второй, и пусть далеко не каждый из них был опасным, xG капал, а «Факел» ничего не мог предложить.
При этом, пусть ожидаемые голы и набегали, а удары копились, гол не спешил приходить к «Крыльям Советов». Однако тут вмешалась удача (или тренерский гений Игоря Осинькина) — и он сделал просто сверхудачные замены.
Так, появившийся на 74-й минуте на поле защитник Фернандо Костанца уже на 75-й внезапно открыл счет — отлично подал стандарт новичок команды Галдамес, прямо в голову бразильцу. Тот перевисел всех, поразив ворота Беленова — и от счастья ринулся на трибуны в объятия фан-сектора. Неизвестно, видели ли такое когда-нибудь самарские болельщики — но теперь посмотрели.
А еще через три минуты, чтобы не было никаких вопросов, забил вышедший вместе с Костанцей Ороско — идеально замкнул прострел Рассказова. На трибуны не побежал, но тоже был очень счастлив — как и Игорь Осинькин, чьи замены сработали просто шикарно.
Забавно, что главный тренер самарцев перед матчем выражал надежду на то, что сегодня получится увидеть на поле Костанцу. И увидел! Думается, Осинькин и болельщики «Крыльев» такое долгожданное появление забудут еще нескоро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
15
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|2 : 0
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|1 : 0
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|2 : 2
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|2 : 1
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|2 : 0
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0