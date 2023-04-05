«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу

Драма защитника самарцев Гленна Бейла — 1:0.

Кто к «Уралу»?

Изощренный формат FONBET Кубка России изначально критиковали за то, что он способствует сохранению фаворитов в борьбе за трофей. Но время показывает, что все совсем не так. Турнир уже покинули «Зенит», «Локомотив» и «Динамо», в четверг вылетит кто-то из пары «Ростов» — «Краснодар», нет больше права на ошибку у «Спартака».

Ни ЦСКА, ни «Крылья Советов» не могли в среду лишиться шансов на кубок, но едва ли этот факт негативно сказывался на мотивации обеих сторон. Конкурентов в турнире все меньше, а в финале Пути РПЛ соперника ждал «Урал» — далеко не самый страшный соперник из возможных. Кроме того, в верхней сетке остается право на осечку. Конечно, самарцы и армейцы стремились выиграть. На этой стадии уж точно не могло быть разговоров о том, что лучше вылететь в нижнюю сетку, «ведь там попроще». И уж тем более никто не думал выставлять резервистов.

Капитан Заболотный

У ЦСКА, правда, одна фамилия в основном составе слегка выбивалась из общего ряда — как и в первом матче в Самаре, место в воротах занял Тороп. Но этому есть простое объяснение. Врач ЦСКА Эдуард Безуглов перед игрой сказал, что у Акинфеева есть проблемы со здоровьем, которые «не в последнюю очередь связаны с не лучшим качеством поля в Воронеже».

Выбор полевых футболистов в точности повторял стартовый состав на победную встречу с «Факелом»: снова Мойзес на необычной позиции страхующего центрального защитника, снова Зайнутдинов на любимой левой бровке, снова Обляков в роли инвертированного вингера. Хотя одно отличие все же было: в отсутствие Акинфеева капитанскую повязку надел Заболотный.

Перекладина Чалова

«Крылья» слегка удивили высокой позицией Рассказова, хотя в этом сезоне мы уже видели Николая в полузащите. Однако экс-спартаковец неплохо выглядел в непривычной роли, и вообще правый фланг самарцев был гораздо активнее левого. Первый более-менее опасный удар пришел именно оттуда: Бэйл со штрафного чуть не закинул мяч за шиворот Торопу.

Вообще стандартные положения были главными в этом матче. Только они и расцвечивали в целом тусклую и не самую событийную игру. Но, возможно, если бы Чалов в середине первого тайма попал не в перекладину, а в ворота, то смотреть матч стало бы веселее.

Драматическая развязка

Конечно, на ход игры влиял и результат первого матча (2:2). Это тот случай, когда отмена правила гостевого гола плохо сказалась на игре: никто из соперников не спешил раскрываться, поэтому даже во втором тайме команды с игры почти ничего не создавали.

Во втором тайме игра на секунду оживилась, когда Тороп взял в руки мяч после передачи назад — именно так сперва показалось арбитру Артему Любимову, который свистнул, но свободный удар так и не назначил, ведь мяч после передачи Виллиана Роши по пути коснулся Писарского.

Преимущества не было ни у одной из команд, и даже выходы на поле Медины с Карраскалем никак не улучшили позиционную игру московской команды. «Крылья» в основное время даже были чуть ближе к голу: Евгеньев попал в штангу, Горшков плотно бил на 76-й минуте (это был единственный удар в створ за 90 минут).

Игра плавно катилась к серии пенальти, и, судя по всему, Игорь Осинькин даже собирался выпустить под нее второго вратаря — Евгения Фролова. Но ему выйти было не суждено: простая фланговая атака ЦСКА завершилась неуклюжей срезкой Бейла в свои ворота.

Времени отыграться у «Крыльев» уже не было, поэтому им оставалось лишь смириться с вылетом в Путь регионов. А ЦСКА в финале Пути РПЛ встретится с «Уралом».