«Семак избегает неприятных разговоров». Дзюба прибивал всех своих обидчиков. Унесет ноги «Зенит»?

Лучше не злите Артема.

Когда Артем Дзюба мотивирован, он гений. Это известный факт. Форвард всегда хочет отомстить обидчикам, и практически всегда у него это получается. Период Артема в «Локомотиве» ярко это доказывает: уже пострадали Карпин и «Пари НН», впереди еще игры с «Зенитом» и «Спартаком». Кажется, время для исторического экскурса.

Дзюба против «Спартака»

История отношений Артема и красно-белых максимально яркая и полна событий — играя за москвичей, Дзюба успел поссориться с Федуном, Карпиным и болельщиками. В общем, противостояние мотивирующее. Правда, выплеснуть злобу во время многочисленных аренд не удалось. Дзюбу четыре раза отправляли из «Спартака» (по два раза в «Томь» и «Ростов»), но он ни разу не вышел против родного клуба из-за юридических ограничений.

«Очень жаль, что сам не могу принять участие в матче против «Спартака». Я много думал, как бы проявил себя в такой встрече. Убежден, что эмоции зашкаливали бы по полной программе. Мне самому интересно проверить себя, доказать, что я не так плох и достоин играть в «Спартаке», — говорил Дзюба в 2010 году, играя за «Томь», и с тех пор позиция только культивировалась.

Артем Дзюба в игре за «Томь». Сергей Захаров

Уже после перехода в «Зенит» в 2015 году он заявил, что «Спартак» больше не родной, и был, как и за пять лет до того, дико заряжен. Это подтвердилось на поле — Дзюба забил красно-белым в четырех матчах подряд после перехода и затих только в сезоне-2017/18, где суммарно сыграл против «Спартака» 28 минут. На данный момент последний гол Артема в ворота красно-белых оформлен в 2021 году, во время знаменитого разгрома 7:1.

С тех пор Дзюба молчит — не забил на «Открытие Арене» в 2022 году в последнем матче за «Зенит», не использовал возможность уже за «Локомотив» в 2023 году в Кубке. Отчасти это объясняет сам Артем: «Спартак» уже не такой раздражитель, как раньше. Но для меня это все равно принципиальный матч. Я воспитанник «Спартака», мне нравится против них играть. В клубе остались ребята, которых хорошо знаю, с ними интересно соревноваться".

Итого: 17 игр, 7 голов, 2 голевые передачи

Дзюба против Карпина

Конфликт Артема и Валерия Георгиевича — классика российского футбола. Корнями история уходит в спартаковский период, когда тренер и футболист рассорились по ряду причин — сначала из-за знаменитой аренды в «Томь», потом из-за непродления контракта.

Дзюба говорил: «Я много раз пытался идти на компромисс с Карпиным. Когда вернулся из Томска, сказал, что хочу уйти. Карпин пообещал, что топор войны зарыт. Самое страшное, что каждый раз был новый Валерий Георгиевич. Много угроз я услышал: «Продлевай контракт, а то я тебя загною. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь. Ты как футболист кончился». За это я ему благодарен. Благодаря этим словам я пересмотрел отношение к футболу».

Артем Дзюба и Валерий Карпин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Но пересекаться на поле долгое время не получалось — Карпин покинул «Спартак» практически одновременно с Дзюбой и в следующий раз в РПЛ вернулся только в 2017 году, возглавив «Ростов». Тут Артем уже отыгрался — сначала оформил дубль в ворота южан, выступая за «Арсенал», потом сделал 3+2 в знаменитом разгроме на «Газпром Арене» (6:1) как футболист «Зенита» и уже в «Локомотиве» отметился хет-триком.

«Было ли желание забить команде Карпина? Всегда оно есть. Огорчить Георгиевича всегда дело обязательное», — так Артем прокомментировал три мяча в ворота «Ростова» после возвращения в Россию.

Итого: 8 матчей, 8 голов, 2 голевые передачи

Дзюба против «Зенита»

Пока самая короткая история противостояния состоит только из одного случая — той самой аренды в «Арсенал», когда Артем обещал выплатить штраф, лишь бы сыграть против питерцев. Кстати, по разным данным, Дзюба деньги так и не выплатил, но в той встрече сравнял счет — демонстративно отпраздновал перед скамейкой «Зенита».

Артем Дзюба в «Зените». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Учитывая непростые отношения форварда с сине-бело-голубыми (по сути все в порядке у него было только с Алексеем Миллером и некоторыми одноклубниками), непродленный контракт и постоянные шпильки в адрес Сергея Семака («Мы просто не разговариваем, и все. Он не захотел подходить, последнее время избегал нас с Оздоевым. Сергей Богданович избегает неприятных разговоров»), желание продемонстрировать, «кого они потеряли», наверняка будет сильным. Ждем в воскресенье развязки?

Итого: 1 матч, 1 гол, 1 пас*

*Не учитывались матчи до перехода в «Зенит» (за «Спартак», «Томь» и «Ростов»)

Дзюба против остальных

У Артема хватало других конфликтов. Так, он ссорился с Вячеславом Малафеевым, когда тот работал в «Зените»; закончилось все уходом последнего из клуба, хотя участие Артема в этом труднодоказуемо.

Был конфликт с Манчини (покинул «Зенит»), с Унаи Эмери (покинул «Спартак»), с Федуном, с Геничем, с Александром Соболевым (уладили), со Станиславом Черчесовым (уладили). У Артема огромное количество соперников и даже противников — и ни от кого из них он удивительным образом не отступает.

В апреле Дзюба оформил дубль в ворота «Пари НН», где ранее отказались от его услуг. Артем прокомментировал это так: «Мне еще надо было Нижнему Новгороду привет передать, чтобы кое-какие люди начали разбираться в футболе. Что за привет? Здесь в руководстве очень много сомнений было, много некрасивых вещей сказали. На футбольном поле всё показали и доказали».

Очевидно, форвард уже много раз доказал, что соперничать с ним нужно осторожно: месть — это его любимый инструмент.