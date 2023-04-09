«Семак избегает неприятных разговоров». Дзюба прибивал всех своих обидчиков. Унесет ноги «Зенит»?
Когда Артем Дзюба мотивирован, он гений. Это известный факт. Форвард всегда хочет отомстить обидчикам, и практически всегда у него это получается. Период Артема в «Локомотиве» ярко это доказывает: уже пострадали Карпин и «Пари НН», впереди еще игры с «Зенитом» и «Спартаком». Кажется, время для исторического экскурса.
Дзюба против «Спартака»
История отношений Артема и красно-белых максимально яркая и полна событий — играя за москвичей, Дзюба успел поссориться с Федуном, Карпиным и болельщиками. В общем, противостояние мотивирующее. Правда, выплеснуть злобу во время многочисленных аренд не удалось. Дзюбу четыре раза отправляли из «Спартака» (по два раза в «Томь» и «Ростов»), но он ни разу не вышел против родного клуба из-за юридических ограничений.
«Очень жаль, что сам не могу принять участие в матче против «Спартака». Я много думал, как бы проявил себя в такой встрече. Убежден, что эмоции зашкаливали бы по полной программе. Мне самому интересно проверить себя, доказать, что я не так плох и достоин играть в «Спартаке», — говорил Дзюба в 2010 году, играя за «Томь», и с тех пор позиция только культивировалась.
Уже после перехода в «Зенит» в 2015 году он заявил, что «Спартак» больше не родной, и был, как и за пять лет до того, дико заряжен. Это подтвердилось на поле — Дзюба забил красно-белым в четырех матчах подряд после перехода и затих только в сезоне-2017/18, где суммарно сыграл против «Спартака» 28 минут. На данный момент последний гол Артема в ворота красно-белых оформлен в 2021 году, во время знаменитого разгрома 7:1.
С тех пор Дзюба молчит — не забил на «Открытие Арене» в 2022 году в последнем матче за «Зенит», не использовал возможность уже за «Локомотив» в 2023 году в Кубке. Отчасти это объясняет сам Артем: «Спартак» уже не такой раздражитель, как раньше. Но для меня это все равно принципиальный матч. Я воспитанник «Спартака», мне нравится против них играть. В клубе остались ребята, которых хорошо знаю, с ними интересно соревноваться".
Итого: 17 игр, 7 голов, 2 голевые передачи
Дзюба против Карпина
Конфликт Артема и Валерия Георгиевича — классика российского футбола. Корнями история уходит в спартаковский период, когда тренер и футболист рассорились по ряду причин — сначала из-за знаменитой аренды в «Томь», потом из-за непродления контракта.
Дзюба говорил: «Я много раз пытался идти на компромисс с Карпиным. Когда вернулся из Томска, сказал, что хочу уйти. Карпин пообещал, что топор войны зарыт. Самое страшное, что каждый раз был новый Валерий Георгиевич. Много угроз я услышал: «Продлевай контракт, а то я тебя загною. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь. Ты как футболист кончился». За это я ему благодарен. Благодаря этим словам я пересмотрел отношение к футболу».
Но пересекаться на поле долгое время не получалось — Карпин покинул «Спартак» практически одновременно с Дзюбой и в следующий раз в РПЛ вернулся только в 2017 году, возглавив «Ростов». Тут Артем уже отыгрался — сначала оформил дубль в ворота южан, выступая за «Арсенал», потом сделал 3+2 в знаменитом разгроме на «Газпром Арене» (6:1) как футболист «Зенита» и уже в «Локомотиве» отметился хет-триком.
«Было ли желание забить команде Карпина? Всегда оно есть. Огорчить Георгиевича всегда дело обязательное», — так Артем прокомментировал три мяча в ворота «Ростова» после возвращения в Россию.
Итого: 8 матчей, 8 голов, 2 голевые передачи
Дзюба против «Зенита»
Пока самая короткая история противостояния состоит только из одного случая — той самой аренды в «Арсенал», когда Артем обещал выплатить штраф, лишь бы сыграть против питерцев. Кстати, по разным данным, Дзюба деньги так и не выплатил, но в той встрече сравнял счет — демонстративно отпраздновал перед скамейкой «Зенита».
Учитывая непростые отношения форварда с сине-бело-голубыми (по сути все в порядке у него было только с Алексеем Миллером и некоторыми одноклубниками), непродленный контракт и постоянные шпильки в адрес Сергея Семака («Мы просто не разговариваем, и все. Он не захотел подходить, последнее время избегал нас с Оздоевым. Сергей Богданович избегает неприятных разговоров»), желание продемонстрировать, «кого они потеряли», наверняка будет сильным. Ждем в воскресенье развязки?
Итого: 1 матч, 1 гол, 1 пас*
*Не учитывались матчи до перехода в «Зенит» (за «Спартак», «Томь» и «Ростов»)
Дзюба против остальных
У Артема хватало других конфликтов. Так, он ссорился с Вячеславом Малафеевым, когда тот работал в «Зените»; закончилось все уходом последнего из клуба, хотя участие Артема в этом труднодоказуемо.
Был конфликт с Манчини (покинул «Зенит»), с Унаи Эмери (покинул «Спартак»), с Федуном, с Геничем, с Александром Соболевым (уладили), со Станиславом Черчесовым (уладили). У Артема огромное количество соперников и даже противников — и ни от кого из них он удивительным образом не отступает.
В апреле Дзюба оформил дубль в ворота «Пари НН», где ранее отказались от его услуг. Артем прокомментировал это так: «Мне еще надо было Нижнему Новгороду привет передать, чтобы кое-какие люди начали разбираться в футболе. Что за привет? Здесь в руководстве очень много сомнений было, много некрасивых вещей сказали. На футбольном поле всё показали и доказали».
Очевидно, форвард уже много раз доказал, что соперничать с ним нужно осторожно: месть — это его любимый инструмент.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4