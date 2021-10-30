Дайджест COVID-19. Что нужно знать о коронавирусе в период локдауна

Количество заболевших COVID-19 в России с каждым днем растет. Правительство объявило нерабочие дни в стране с 28 октября (в некоторых регионах с 29 или 30) по 7 ноября.

В этот период надо особенно следить за своим состоянием и здоровьем своих близких. Мы составили подборку лучших наших материалов о том, как наблюдать за здоровьем в это время, что советуют врачи и эксперты и почему это очень важно.

Эксперты о коронавирусе

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, чего и сколько обязательно нужно добавить в ежедневную диету людям после контакта с человеком, заболевшим ковидом. Врач также призвал в период новой волны коронавируса соблюдать меры против распространения инфекции и меньше посещать общественные места. Чтобы узнать подробнее, перейдите по ссылке ниже:

Инфекционист рассказал, чем питаться после контакта с заболевшим COVID-19

Пульмонолог Алексей Кривоногов объяснил, как по симптомам различить COVID-19, грипп и ОРВИ и что именно может быть предвестниками коронавирусной инфекции, какие симптомы схожи у этих заболеваний на первом этапе и почему их сложно различить. Врач отметил также, что предвестниками COVID-19 часто бывают выраженная слабость, головная боль и ломота. Что еще может быть признаками этого и других болезней — читайте в нашей статье:

Как различить COVID-19, грипп и простуду по симптомам? Рассказывает врач

Главный врач Московской городской клинической больницы ГКБ №?71 имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников не раз давал свои комментарии по поводу коронавируса. Собрали ниже его мнение о новых штаммах болезни и о том, почему они будут появляться каждые два месяца, как коронавирус стал заразнее и что человечество ждет дальше:

«Мы сами виноваты в том, что коронавирус стал заразнее». Доктор Мясников — о пандемии

Доктор Мясников назвал интервалы возникновения новых штаммов коронавируса

Доктор Мясников: «Коронавирус — лишь разминка перед грядущими испытаниями»

Доктор Мясников: «Коронавирус пришел к нам навсегда»

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского и доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала о том, что люди в среднем болеют COVID-19 около двух недель. Но в редких случаях болезнь может затянуться. На сколько и почему это происходит — читайте в материале «СЭ» ниже:

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько дней в среднем болеют COVID-19

Главный врач московской городской клинической больницы Марьяна Лысенко рассказала о влиянии коронавируса на психику человека. В нашем материале вы можете ознакомиться с мнением доктора о том, как новая болезнь связана с депрессией и сколько это может длиться:

Врач сообщил о проблемах с психикой у переболевших COVID-19

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовали исследования на медицинском портале Medical Xpress, где оценили влияние коронавируса на здоровье людей с диабетом. Пройдите по ссылке ниже, если хотите узнать, как COVID-19 влияет на течение хронического заболевания и какие дают основные советы:

Ученые оценили влияние коронавируса на здоровье людей с диабетом

Коронавирус и тренировки

Тема вакцинации сейчас одна из самых актуальных в мире. Большинство людей, занимающихся спортом на постоянной основе, боятся, что процедура может сказаться на их тренировках. Кандидат медицинских наук рассказывает, как изменить свое расписание, на каких моментах своего здоровья нужно сконцентрироваться прямо сейчас и как грамотно сочетать время вакцинации с тренировками.

Кандидат медицинских наук и ректор Колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера, автор исследования «Биологический возраст и факторы, замедляющие темпы старения» Елена Рябинкова рассказывает, как эффективно и безопасно для здоровья приступить к занятиям спортом и фитнесом после COVID-19 и каких рекомендаций нужно придерживаться при восстановлении:

Спорт после коронавируса: можно ли заниматься спортом после COVID-19?

Спортсмены и спортивные врачи о самоизоляции и коронавирусе

Врач юношеских сборных СССР и России Андрей Пяткин в 2003 году работал с Валерием Непомнящим в китайском «Шаньдунь Лунэн». 17 лет назад доктор собирался в командировку в Поднебесную, и он столкнулся с тем же самым, что произошло в конце марте 2020-го во время объявления первого локдауна. Пяткин рассказал о своем опыте многомесячной изоляции и о том, как он с этим справлялся в 2003 году.

Главный врач мужской сборной России по футболу и вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Эдуард Безуглов в студии «СЭ» ответил на самые актуальные вопросы про коронавирус и о своем отношении к решению проводить матчи без зрителей во время пандемии.

Главный врач сборной России по фигурному катанию Александр Озеров рассказал о своем мнении по поводу вакцинации против COVID-19. Доктор рассказывал о том, почему не нужно бояться побочных эффектов, как работает прививка и для чего он критикует тех, кто отказывается от нее во время пандемии:

Врач сборной России раскритиковал не желающих вакцинироваться от коронавируса

Личная гигиена во время COVID-19

После начала пандемии COVID-19 отношение людей к личной гигиене изменилось. Весной 2020 года люди начали ответственнее относиться к мытью рук и кашлю в общественных местах. Рассказываем, как изменилась личная гигиена во время коронавируса, что за советы дает ВОЗ для поддержания своего здоровья и как пандемия влияет на наш образ жизни в 2021 году.