Жуков надеется, что российских футболистов допустят до международных соревнований

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном допуске российских клубов и сборных на международные турниры.

«У нас уже допущены волейболисты, сегодня CAS обязал ИИХФ допустить наши сборные. В других важных для нас видах спорта есть серьезные изменения в допуске наших спортсменов. Поэтому я надеюсь, что и в футболе в ближайшее время такое же решение», — сказал Жуков «СЭ».

30 октября CAS удовлетворил апелляцию ФХР и обязал ИИХФ допустить российские сборные к пяти международным турнирам 2027 года. Речь идет о молодежном чемпионате мира, юниорских первенствах мира среди мужчин и женщин, а также взрослых чемпионатах мира среди мужских и женских команд.

Российские футбольные сборные и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

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