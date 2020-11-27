«Спартак» ищет новую структуру управления. Старая, похоже, не продержалась и полгода

Гендиректору Газизову нужно ужиться с новым спортивным директором Поповым.

В «Спартаке» грядут очередные перемены. Сезон в разгаре, команда идет в тройке, но это не повод не провести очередную перестановку в руководстве.

Под ударом может оказаться генеральный директор Шамиль Газизов. В «Спартак» возвращается Дмитрий Попов, он займет пост спортивного директора. Должность, вопрос о необходимости которой после прихода Газизова долго оставался открытым. Теперь он закрыт, и «Спартак» фактически становится берлогой для двух медведей — Газизова и Попова.

Газизов не работает в «Спартаке» и полугода. Основные претензии за это время связаны с работой на трансферном рынке. Слов было много, успешной работы — мало. Позади первый круг, вклад новичков в успехи команды — мизерный. От Газизова ждали игрока к матчу с ЦСКА (середина сентября) — не дождались, ждали к матчу с «Зенитом» (начало октября) — не дождались. Дождались только к середине октября — Виктор Мозес приехал под самое закрытие окна (да, были еще Александр Кокорин и Остон Урунов, но это работа другого плана). В итоге «Спартак» покинул глава селекционного отдела Нариман Акавов, и сейчас это решение можно воспринимать как предупреждение Газизову.

Очевидно, что теперь трансферная деятельность в «Спартаке» переходит в руки Попову, которому Леонид Федун полностью доверяет. Дальше все будет зависеть от того, как поведет себя Газизов. Если примет все рекомендации сверху и придумает эффективный формат взаимодействия в «берлоге», то работа в «Спартаке» продолжится. А вот если продолжит гнуть свою линию, то развязка для него может наступить весьма скоро.

Одно можно сказать уверенно: позиции главного тренера Доменико Тедеско крепки. Насколько они вообще могут быть крепки в «Спартаке». Команда дает результат, тренер медийно безупречен. Он не генерирует негатив вокруг команды, болельщики по большей части за него. Если брать две крайности с точки зрения отношения фанатов (Кононова и Карреру), то Тедеско гораздо ближе к итальянцу. Тедеско — беспроблемный тренер, и это то, что нужно Федуну.

Стабильность и последовательность при принятии кадровых решений — это не про «Спартак». Клуб находится в постоянном поиске оптимальной структуры управления и в состоянии перманентных кадровых перестановок. Сейчас становится ясно, что приглашение Газизова — это лишь часть процесса, а не ключевое решение, направленное на создание генеральной линии в клубе. И касаются перестановки не только высоких руководящих должностей, но и различных офисных направлений, которые находятся в тени. Раньше генеральным директорам отводилось по два-три года (Роман Асхабадзе, Сергей Родионов), Томас Цорн продержался год, положение Шамиля Газизова стало шатким менее чем через полгода. Получается, «Спартак» ускоряет цикл.

Для того, чтобы понять, что на самом деле происходит, нужно набраться терпения хотя бы до конца осенней части чемпионата (то есть еще три недели). Тогда, кстати, ожидается большое программное интервью Леонида Федуна, который должен все прояснить и задать очередной вектор развития клуба. Это для тех, кто может немного подождать. Для всех остальных есть спартаковские Telegram-каналы.