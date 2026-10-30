Шавло о вратарской позиции в «Спартаке»: «У Максименко есть ошибки, поэтому его критикуют болельщики»

Бывший футболист и генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло в разговоре с «СЭ» оценил игру вратарей красно-белых Александра Максименко и Ильи Помазуна в этом сезоне.

«Это вечная проблема. Изначально есть номер один, который об этом знает. И решение принимает специалист по вратарям, а главный тренер ему доверяет. У Максименко есть ошибки, поэтому его критикуют болельщики. Но решение принимают не они, а тренерский штаб. И именно с них будет спрос, если результат команды будет неудовлетворительным. Помазун составляет ему конкуренцию, и это хорошо. Александр выручал где-то команду, где-то мог лучше сыграть. Илья достойно действует. Но, можно быть, во встречах, где у соперника выходит не самый оптимальный состав. Вратарь — это важная позиция, он должен всегда выручать. А если пропускает, то его будут критиковать», — сказал Шавло «СЭ».

Максименко в этом сезоне провел за «Спартак» 12 матчей и пропустил 10 мячей. Помазун провел за «Спартак» в этом сезоне 7 матчей и пропустил 6 мячей.