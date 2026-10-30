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Шавло о вратарской позиции в «Спартаке»: «У Максименко есть ошибки, поэтому его критикуют болельщики»

Шавло о вратарской позиции в «Спартаке»: «У Максименко есть ошибки, поэтому его критикуют болельщики»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший футболист и генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло в разговоре с «СЭ» оценил игру вратарей красно-белых Александра Максименко и Ильи Помазуна в этом сезоне.

«Это вечная проблема. Изначально есть номер один, который об этом знает. И решение принимает специалист по вратарям, а главный тренер ему доверяет. У Максименко есть ошибки, поэтому его критикуют болельщики. Но решение принимают не они, а тренерский штаб. И именно с них будет спрос, если результат команды будет неудовлетворительным. Помазун составляет ему конкуренцию, и это хорошо. Александр выручал где-то команду, где-то мог лучше сыграть. Илья достойно действует. Но, можно быть, во встречах, где у соперника выходит не самый оптимальный состав. Вратарь — это важная позиция, он должен всегда выручать. А если пропускает, то его будут критиковать», — сказал Шавло «СЭ».

Максименко в этом сезоне провел за «Спартак» 12 матчей и пропустил 10 мячей. Помазун провел за «Спартак» в этом сезоне 7 матчей и пропустил 6 мячей.

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Александр Максименко
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 4 1 1
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