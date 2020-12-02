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Ситуация в «Спартаке»: Зарема, ваш выход!

Максим Алланазаров
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Сегодня, 01:05
Шамиль Газизов (слева) и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов (слева) и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Максим Алланазаров — о скором уходе Шамиля Газизова с должности гендиректора красно-белых.
Шамиль Газизов.Газизов договорился с Федуном об уходе из «Спартака»

Во вторник Газизов договорился с руководством «Спартака» о том, что покинет клуб после окончания первой части сезона. Игра против «Зенита» станет для 52-летнего функционера последней на посту генерального директора красно-белых. Решение с точки зрения будущей структуры клуба абсолютно логичное: Шамиль получит солидную неустойку, а в пирамиде освободится место для Заремы Салиховой, которая вместе с Дмитрием Поповым и Леонидом Федуном поведет «Спартак» к новым победам.

После назначения на должность спортивного директора Дмитрия Попова роль Газизова оказалось предельно размытой. Неудивительно, что менеджер не согласился с таким положением вещей. Закрывать кормушки, кидать перчатки и экономить деньги Федуна должна Зарема. Влияние на процессы супруги владельца «Спартака» в данный момент максимальное. Без нее не решаются никакие внутренние вопросы — будь то выделение средств на зимние сборы, формирование селекционного отдела или выбор новичков.

Зарема Салихова и&nbsp;Леонид Федун.«Зарема может стать для «Спартака» своей Грановской». Интервью тайного советника Федуна

После новогодних праздников «Спартак» должен предстать перед болельщиками в новом обличье. Максимальное близкие к Федуну люди станут заканчивать нынешний сезон в роли фактических управленцев, а если команда выступит достойно, то все разговоры о нестабильности спартаковской структуры сразу отойдут на второй план. Понятно, что у возможной победы будет много творцов, но в конце концов запомнят тех, кто появится на авансцене в момент триумфа. Ваш выход, Зарема!

Путь к полноценному управлению «Спартаком» не из тени открыт. Самое время продемонстрировать фанатам свою осведомленность и компетентность в вопросах управления ФК.

P. S. Вторым человеком в «Зените» после самого высокого руководства в данный момент является Елена Илюхина. Противостояние женщин в двух главных футбольных клубах страны привносит в наш чемпионат дополнительную интригу и изюминку.

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