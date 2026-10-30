Судья Карасев назначен на матч «Динамо». Бело-голубые дали добро?

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи 13-го тура чемпионата России. Игру «Динамо» — «Ахмат», которая пройдет в субботу, 31 октября, доверили Сергею Карасеву.



Как известно, бело-голубые не раз критиковали этого рефери и публично просили не назначать его на свои матчи. «Мы бы очень не хотели, чтобы игры «Динамо» судил Карасев», — заявил в конце апреля генеральный директор столичного клуба Павел Пивоваров.



В чемпионате-2025/26 он лишь раз обслуживал встречу с участием динамовцев: 22 апреля этого года «Динамо» уступило дома «Рубину» (0:1).



В чемпионате-2024/25 у него были следующие игры: ЦСКА — «Динамо» (3:1, не удалил армейца Глебова), «Динамо» — «Краснодар» (0:1, не наказал 11-метровым краснодарца Черникова), «Динамо» — «Локомотив» (3:1). Также в качестве ВАР он работал на матче «Динамо» — ЦСКА (1:2).



В этом чемпионате он будет впервые обслуживать игру бело-голубых.