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Судейство

Судья Карасев назначен на матч «Динамо». Бело-голубые дали добро?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи 13-го тура чемпионата России. Игру «Динамо» — «Ахмат», которая пройдет в субботу, 31 октября, доверили Сергею Карасеву.

Как известно, бело-голубые не раз критиковали этого рефери и публично просили не назначать его на свои матчи. «Мы бы очень не хотели, чтобы игры «Динамо» судил Карасев», — заявил в конце апреля генеральный директор столичного клуба Павел Пивоваров.

В чемпионате-2025/26 он лишь раз обслуживал встречу с участием динамовцев: 22 апреля этого года «Динамо» уступило дома «Рубину» (0:1).

В чемпионате-2024/25 у него были следующие игры: ЦСКА — «Динамо» (3:1, не удалил армейца Глебова), «Динамо» — «Краснодар» (0:1, не наказал 11-метровым краснодарца Черникова), «Динамо» — «Локомотив» (3:1). Также в качестве ВАР он работал на матче «Динамо» — ЦСКА (1:2).

В этом чемпионате он будет впервые обслуживать игру бело-голубых.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
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Зенит

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Зенит

 8
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ЦСКА

 7
П
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 6
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Маркиньос

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 4
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Иван Олейников

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И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

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Рубин

 11 1 2
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