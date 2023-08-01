Александр Медведев: «Вендел? У нас — товар, у вас — купец»
— Александр Иванович, почему «Зенит» до сих пор не объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль»?
— Мы получили половину причитающегося нам платежа. Саудовцы должны отправить остаток сегодня, все идет по плану. Мы доверяем им как солидным партнерам. Как только мы получим деньги, сразу оформим трансферную карту.
— Как Вендел?
— Вендел тренируется.
— Нет планов его продать?
— У нас — товар, у вас — купец. Если будет предложение, которое нас устроит, тогда сможем отправить его куда-то. Он игрок «Зенита». У него были личные обстоятельства, связанные со смертью двух близких людей, которые были для него как родители. Он понес наказание за то, что долго отсутствовал. Вендел тренируется с командой, но главный тренер будет решать, когда он готов выйти на поле.
— Вас расстраивает, что такие игроки, как Малком, уходят?
— Расставаться с игроками, которые помогали достичь больших побед, грустно. С другой стороны, «Зенит» никогда не препятствовал тому, чтобы футболист уходил на лучшие финансовые условия. Чемпионат Саудовской Аравии становится по числу звезд сопоставим с европейскими лигами.
— Будет ли прощание с Малкомом?
— Малком должен был срочно уехать на медосмотр. Но мы договорились, что, когда время позволит, он обязательно приедет. Малком записал видеообращение, но мы его пока не показали полностью.
— Какова ситуация с Клаудиньо? Вы вели переговоры с бразильскими клубами?
— Не вели. Это все домыслы и слухи.
— Есть ли предложение от «Наполи» по Венделу?
— Пока нет.
— Что думаете о красной карточке Семаку?
— На стадионе я не был, смотрел по ТВ и был изумлен. КДК будет разбирать рапорт главного судьи и инспектора. Сергей Богданович будет участвовать в режиме видеоконференции. Я надеюсь, что разум восторжествует.
— Вы глава совета директоров трех клубов...
— Четырех — еще гандбол!
— Вам нравится такая нагрузка?
— Несмотря на специфику, у клубов есть много общего в управлении — административном, коммерческом. Важная черта — строить отношения с тренерским штабом. Неслучайно футбольный «Зенит» пять раз подряд выигрывает титул, а баскетбольный сокрушил монополию ЦСКА. Будем эти рецепты применять и в хоккее, и в гандболе.
— Будет ли СКА менять название на «Зенит»?
— Нет, не поменяет (смеется). Только если сами не захотят.
Сергей Семак: «Не согласен с формулировкой причины моего удаления. С моей стороны не было ни оскорблений, ни несогласия»
— Сергей Богданович, как клуб выбирает место проведения тренировки в центре города?
— Очередность. Наш клуб выбирает знакомые места нашего города. В прошлом году был Медный всадник, сегодня — Русский музей. Для наших ребят это большая возможность посетить его.
— От каких-то упражнений отказались?
— Ни от каких не отказывались, эта разминка — в большей степени медийного плана.
— Какой была реакция иностранцев?
— «Девятый Вал» впечатляет. Что касается композиций, сложно выбрать.
— Как вам газон в парке?
— Покрытие очень дорогое, но нам разрешили выйти даже в бутсах. Но не все ребята рискнули сделать это.
— Странная ситуация с трансфером Малкома: хотели бы, чтобы он остался?
— Конечно, хотели бы. Но у нас такая политика, что мы никого не держим. У игрока есть возможность заработать для своей семьи. От всего сердца благодарим его за вклад, который он внес в нашу команду. Еще не перевели за него средства? Это лучше у Александра Ивановича спросить.
— Надолго ли выбыл Чистяков?
— Пока сложно сказать. Надеюсь, на несколько дней и надолго пауза не затянется.
— А как Родригао? Мы видели его на тренировке.
— Он занимается индивидуально. Думаю, к сентябрю вернется в общую группу.
— Что с Венделом?
— Он на контракте с «Зенитом». Частично тренируется с командой, частично — в индивидуальном режиме.
— Вас пригласили на заседание КДК. Посетите?
— Постараюсь посетить в онлайн-режиме, хотя у нас тренировка в это время. Надеюсь, это будет не в ущерб тренировочному занятию.
— Вы согласны с формулировкой «выход на поле в конфронтационной манере»?
— Не согласен абсолютно. Сама формулировка говорит о том, что вопрос, заданный в эмоциональной форме, не является конфронтацией. Если убрать из футбола эмоции, что останется? С моей стороны не было ни оскорблений, ни несогласия с действиями арбитра. Да, я задал вопрос в эмоциональной манере, но это не повод для того, чтобы показывать красную карточку.
— Кто будет руководить командой в случае дисквалификации?
— Посмотрим, у нас много помощников, каждый из них может руководить командой.
— По Венделу уточнение: «Зенит» не будет заявлять его в РПЛ до окончания трансферного окна?
— Почему? Думаю, будет. Это вопрос к руководству, но уже в среду закрывается трансферное окно в Бразилии, а интерес со стороны «Фламенго» не совсем устраивает клуб. Что не устраивает? Не знаю, я не видел официального предложения и не могу сказать.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0