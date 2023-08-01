Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:30

Александр Медведев: «Вендел? У нас — товар, у вас — купец»

В «Зените» рассказали о будущем Вендела
Георгий Горностаев
корреспондент
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Медведев.
Фото Анна Мейер/ ФК «Зенит»
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Во вторник «Зенит» провел тренировку в Михайловском саду у Русского музея, а после нее председатель правления клуба Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак ответили на насущные вопросы.

— Александр Иванович, почему «Зенит» до сих пор не объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль»?

— Мы получили половину причитающегося нам платежа. Саудовцы должны отправить остаток сегодня, все идет по плану. Мы доверяем им как солидным партнерам. Как только мы получим деньги, сразу оформим трансферную карту.

— Как Вендел?

— Вендел тренируется.

— Нет планов его продать?

— У нас — товар, у вас — купец. Если будет предложение, которое нас устроит, тогда сможем отправить его куда-то. Он игрок «Зенита». У него были личные обстоятельства, связанные со смертью двух близких людей, которые были для него как родители. Он понес наказание за то, что долго отсутствовал. Вендел тренируется с командой, но главный тренер будет решать, когда он готов выйти на поле.

— Вас расстраивает, что такие игроки, как Малком, уходят?

— Расставаться с игроками, которые помогали достичь больших побед, грустно. С другой стороны, «Зенит» никогда не препятствовал тому, чтобы футболист уходил на лучшие финансовые условия. Чемпионат Саудовской Аравии становится по числу звезд сопоставим с европейскими лигами.

Малком и&nbsp;Криштиану Роналду: кто в&nbsp;Саудовскй Аравии. Саудовская Аравия, все легионеры лиги: Фабиньо присоединился к Канте, а где играет Малком?

— Будет ли прощание с Малкомом?

— Малком должен был срочно уехать на медосмотр. Но мы договорились, что, когда время позволит, он обязательно приедет. Малком записал видеообращение, но мы его пока не показали полностью.

— Какова ситуация с Клаудиньо? Вы вели переговоры с бразильскими клубами?

— Не вели. Это все домыслы и слухи.

— Есть ли предложение от «Наполи» по Венделу?

— Пока нет.

— Что думаете о красной карточке Семаку?

— На стадионе я не был, смотрел по ТВ и был изумлен. КДК будет разбирать рапорт главного судьи и инспектора. Сергей Богданович будет участвовать в режиме видеоконференции. Я надеюсь, что разум восторжествует.

— Вы глава совета директоров трех клубов...

— Четырех — еще гандбол!

— Вам нравится такая нагрузка?

— Несмотря на специфику, у клубов есть много общего в управлении — административном, коммерческом. Важная черта — строить отношения с тренерским штабом. Неслучайно футбольный «Зенит» пять раз подряд выигрывает титул, а баскетбольный сокрушил монополию ЦСКА. Будем эти рецепты применять и в хоккее, и в гандболе.

— Будет ли СКА менять название на «Зенит»?

— Нет, не поменяет (смеется). Только если сами не захотят.

Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сергей Семак: «Не согласен с формулировкой причины моего удаления. С моей стороны не было ни оскорблений, ни несогласия»

— Сергей Богданович, как клуб выбирает место проведения тренировки в центре города?

— Очередность. Наш клуб выбирает знакомые места нашего города. В прошлом году был Медный всадник, сегодня — Русский музей. Для наших ребят это большая возможность посетить его.

— От каких-то упражнений отказались?

— Ни от каких не отказывались, эта разминка — в большей степени медийного плана.

— Какой была реакция иностранцев?

— «Девятый Вал» впечатляет. Что касается композиций, сложно выбрать.

— Как вам газон в парке?

— Покрытие очень дорогое, но нам разрешили выйти даже в бутсах. Но не все ребята рискнули сделать это.

— Странная ситуация с трансфером Малкома: хотели бы, чтобы он остался?

— Конечно, хотели бы. Но у нас такая политика, что мы никого не держим. У игрока есть возможность заработать для своей семьи. От всего сердца благодарим его за вклад, который он внес в нашу команду. Еще не перевели за него средства? Это лучше у Александра Ивановича спросить.

— Надолго ли выбыл Чистяков?

— Пока сложно сказать. Надеюсь, на несколько дней и надолго пауза не затянется.

— А как Родригао? Мы видели его на тренировке.

— Он занимается индивидуально. Думаю, к сентябрю вернется в общую группу.

— Что с Венделом?

— Он на контракте с «Зенитом». Частично тренируется с командой, частично — в индивидуальном режиме.

Вендел (слева) и&nbsp;Дуглас Сантос. Вендел перейдет в «Наполи», «Барса» ругается с «ПСЖ» из-за Дембеле, Мбаппе продадут в «Реал» за 200 миллионов

— Вас пригласили на заседание КДК. Посетите?

— Постараюсь посетить в онлайн-режиме, хотя у нас тренировка в это время. Надеюсь, это будет не в ущерб тренировочному занятию.

— Вы согласны с формулировкой «выход на поле в конфронтационной манере»?

—  Не согласен абсолютно. Сама формулировка говорит о том, что вопрос, заданный в эмоциональной форме, не является конфронтацией. Если убрать из футбола эмоции, что останется? С моей стороны не было ни оскорблений, ни несогласия с действиями арбитра. Да, я задал вопрос в эмоциональной манере, но это не повод для того, чтобы показывать красную карточку.

— Кто будет руководить командой в случае дисквалификации?

— Посмотрим, у нас много помощников, каждый из них может руководить командой.

— По Венделу уточнение: «Зенит» не будет заявлять его в РПЛ до окончания трансферного окна?

— Почему? Думаю, будет. Это вопрос к руководству, но уже в среду закрывается трансферное окно в Бразилии, а интерес со стороны «Фламенго» не совсем устраивает клуб. Что не устраивает? Не знаю, я не видел официального предложения и не могу сказать.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
ФК Зенит
КДК
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Президент ОКР и глава фракции Госдумы устроили перепалку из-за участия наших в Олимпиаде
Датский путешественник Педерсен объехал все страны мира за одну поездку
В Кремле прокомментировали новую атаку беспилотника на «Москва-Сити»
В карельском поселке задержали подозреваемых в убийстве шести человек
В раде уточнили процедуру перехода власти в случае смерти Зеленского
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи
Календарь «Спартака» на август: расписание матчей всех турниров
Календарь «Зенит» на август: расписание матчей всех турниров
Календарь «Ростова» на август: расписание матчей всех турниров
Календарь «Локомотива» на август: расписание матчей всех турниров
Защитник «Краснодара» Кайо заявил о готовности конкурировать с «Зенитом» за чемпионство
Спортивный директор «Оренбурга»: «Адамов не просто так в сборную вызывался, он хороший футболист»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Милорад Мажич: «Это ошибка Безбородова. Мы не будем скрывать ее или оправдывать»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости