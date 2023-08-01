Вендел перейдет в «Наполи», «Барса» ругается с «ПСЖ» из-за Дембеле, Мбаппе продадут в «Реал» за 200 миллионов

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Наполи» перебил предложение «Фламенго» по Венделу

Полузащитник «Зенита» Вендел интересен «Наполи», который уже направил в клуб из Санкт-Петербурга предложение по трансферу 25-летнего бразильца.

Об этом сообщает журналист Вене Касагранде. «Наполи» может заплатить за переход игрока «Зенита» 25 миллионов евро. Это предложение устраивает питерцев, в отличие от запроса бразильского «Фламенго», который хотел купить Вендела за 18 миллионов евро.

«Зенит» предпочитает продать футболиста именно в Италию за более выгодную сумму. В конце июля Вендел прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с руководством «Зенита». Бразилец просил снизить цену за его трансфер, но получил отказ.

Агент Вендела ранее допускал, что его клиент может остаться в «Зените». Контракт бразильца с российским клубом рассчитан до 2027 года.

Дембеле хочет перейти в «ПСЖ»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле официально попросил клуб отпустить его в «ПСЖ», сообщает Фабрицио Романо. С 1 августа сумма отступных за 26-летнего француза вырастает до 100 миллионов евро (до дедлайна игрок стоил 50 миллионов).

По информации Jijantes FC, агент футболиста Мусса Сиссоко даже обращался в ла лигу с просьбой оперативно оформить трансфер Дембеле в клуб из Парижа. Он намеревался закрыть сделку до 1 августа.

Фабрицио Романо отмечает, что сам Дембеле уже согласовал детали контракта с «ПСЖ» — соглашение будет подписано на 5 лет. Парижане направили в «Барселону» письмо с сообщением о готовности активировать пункт об отступных в 50 миллионов евро.

Но сделку пока не согласовали. Возможно, из-за напряженных отношений между клубами. По информации издания Cope, президент «Барселоны» Жоан Лапорта очень зол на «ПСЖ» и намерен «объявить войну» клубу из Парижа.

При этом Дембеле уже сказал некоторым игрокам «Барселоны», что уйдет в «ПСЖ». Видимо, теперь парижанам придется заплатить за его переход в два раза больше, чем планировалось изначально.

«ПСЖ» хочет подписать Коло-Муани

Помимо Дембеле, «ПСЖ» активно занимается трансфером 24-летнего нападающего «Айнтрахта» и сборной Франции Рандаля Коло-Муани.

L'Equipe сообщает, что с окружением игрока уже поговорил президент клуба из Парижа Нассер Аль-Хелайфи. А сделка должна состояться после перехода Дембеле.

При этом «Айнтрахт» надеется сохранить француза на новый сезон — у игрока действует контракт до 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость Коло-Муани в 80 миллионов евро.

«Реал» купит Мбаппе в ближайшие недели за 200 миллионов евро

Королевский клуб намерен подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в это трансферное окно. Как сообщает журналист Родриго Фаэс из ESPN, «Реал» хочет оформить переход в ближайшие две недели — перед стартом нового сезона.

В клубе оценивают сделку в 200 миллионов евро. 24-летнему французу планируют предложить контракт до 2029 года.

«Реал» хочет совершить трансфер этим летом из-за опасений, что через год Мбаппе в статусе свободного агента будет востребован клубами АПЛ. В этом случае ему предложат более выгодные условия контракта, чем в Мадриде.

В «ПСЖ» тоже настроены на трансфер игрока этим летом и отстранят Мбаппе от матчей, если он не согласится уйти. Издание Foot Mercato сообщает, что таким образом руководство клуба давит на игрока, чтобы тот либо позволил парижанам заработать на его продаже, либо продлил контракт с «ПСЖ».

Фабиньо перешел в «Аль-Иттихад»

Бразильский полузащитник Фабиньо покинул «Ливерпуль» и стал новичком «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии. 29-летний хавбек подписал контракт с новым клубом до 2026 года.

«Говорю от всего сердца — я люблю этот клуб. Спасибо, «красные», за все, что мы пережили вместе. Ты никогда не будешь один», — написал футболист в своих соцсетях, прощаясь с болельщиками «Ливерпуля».

Английский клуб заработал на этом трансфере 40 миллионов фунтов, отмечает The Athletic.

Фабиньо — третий игрок мерсисайдцев, который этим летом уехал в Саудовскую Аравию. Ранее «Ливерпуль» продал в «Аль-Иттифак» капитана Джордана Хендерсона, а бразильский форвард Роберто Фирмино в статусе свободного агента перешел в «Аль-Ахли».