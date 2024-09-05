«В ночных клубах и развратных заведениях вы меня никогда не увидите». Интервью Пиняева

Полузащитник «Локомотива» дал интервью «СЭ».

Сергей Пиняев — нечастый гость в СМИ. Корреспондент «СЭ» пообщался с талантливым 19-летним полузащитником о грядущих матчах сборной России во Вьетнаме, чемпионских амбициях «Локомотива», развитии карьеры и многом другом.

В «Локомотиве», к счастью, нет дедовщины

— «Локомотив» всех поразил на старте сезона, выйдя на первое место, но потом последовало крупное поражение от «Краснодара». Что случилось?

— Рядовой матч, где мы уступили по результату. У нас была хорошая серия, но рано или поздно любые серии заканчиваются. Надеюсь, что теперь начнем новую успешную.

— Есть мнение, что такое поражение спускает команду с небес на землю.

— Об этом говорит пресса, но я не соглашусь. Наша команда никуда не взлетала, ни на каких небесах не парила. Мы понимали, что лидируем, но прошло только шесть туров. А в сезоне РПЛ 30 матчей, дистанция долгая, все может поменяться в любой момент.

— У «Локомотива» молодая команда. Подобные поражения, как от «Краснодара», можно считать неизбежными в силу нестабильности? Сколько таких осечек еще может произойти?

— Никто не знает, сколько может быть — за это мы и любим футбол. Осечки происходят, но мы должны сделать все, чтобы минимизировать их в дальнейшем. Будем исправляться.

— Как выстраивается взаимодействие между молодыми игроками и более опытными? Тот же Баринов, к примеру, много подсказывает?

— В нашей команде, к счастью, нет дедовщины. Это дает возможность молодым развиваться. От Димы и других опытных футболистов идет только поддержка, исключительно рабочий подсказ. Все желают молодежи только развития. Понятно, что могут быть ошибки, а молодых учат правильно на них реагировать. Если у тебя правильная реакция, то тебе все простится. Нужно адекватно относиться к ошибкам — отдавать всего себя игре, отрабатывать и исправлять.

Алексей Батраков и Сергей Пиняев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ошибки полезнее, чем хорошие действия, именно на них мы учимся

— Как тебе конкуренция с молодыми Раковым и Батраковым?

— Для меня ничего не поменялось. С того момента, как я пришел в «Локомотив», всегда была высокая конкуренция. Наверное, тренерскому штабу приятно, когда есть из кого выбирать. И хорошо, когда выбор в целом есть.

— Ты проходил через ситуацию, в которой сейчас оказались Батраков и Раков — авансы, похвала, внимание. Общался ли ты с ними на эту тему?

— Конечно, разговариваем. Не буду лезть с навязчивыми советами, но, если потребуется, всегда готов обсудить. Пока я вижу, что у Леши (Батракова) светлая голова, он сам все знает. Также есть в команде и более опытные ребята, которые могут ему подсказать. Я больше общаюсь с Вадимом (Раковым), так как мы коллеги по амплуа. У него могут быть хорошие моменты, плохие — я проходил через это. Ошибки у всех одни и те же на нашей позиции. Стараюсь подсказать Вадиму, направить. Ошибки полезнее, чем хорошие действия, ведь на них мы учимся и взрослеем. У Вадима и Леши большое будущее. Надеюсь, что они сделают все возможное, чтобы быть максимально успешными футболистами.

— Как ты проходил через повышенное внимание, авансы и навешивание ярлыков?

— Важно держать голову холодной. И понимать, что эти ярлыки ты вешаешь не сам на себя — этим занимаются другие люди. Нужно абстрагироваться от лишнего давления. Для чего оно? Ты сам знаешь, где ты сыграл хорошо, а где плохо. У нас, как и везде, если провел пару хороших матчей, тебя будут восхвалять. Но если один неудачный — тут же принизят. К этому нужно спокойно относиться. Когда начинаешь рефлексировать, то понимаешь, что лишнее давление только мешает.

— Читаешь ли что-то о себе в СМИ?

— Стараюсь абстрагироваться в последнее время. Если попадается что-то совсем яркое — мне присылают. В последнее время СМИ стали спокойнее ко мне относиться, потому что у нас есть более молодые ребята, на них сместился фокус внимания.

— Как ты отнесся к этому? Стало комфортнее?

— Мне непринципиально. Ни хорошо, ни плохо, это просто данность.

Сергей Пиняев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

О «Зените» я не думал

— Летом было мнение, что после ухода Глушенкова из команды ты сможешь раскрыться в полной мере. Тем не менее все внимание к Батракову. Тебя не задевает такое отношение СМИ?

— Те, кто так говорил, видимо, сами очень этого хотели. Может, из-за излишнего своего желания пытаются надавить. Но на меня это никак не влияет. Мы в начале пути. Всех молодых игроков объединяет одно качество — нестабильность. Хочется больше работать над этим компонентом. А к тому, что повесили очередной ярлык на меня, отношусь спокойно. Да, я играю достаточно давно, но мне 19 лет. Нужно делать маленькие шаги в развитии. Думаю, у меня достаточно времени, чтобы выйти на тот уровень, который от меня ждут. В каком возрасте Глушенков вышел на такой уровень?

— В 25 лет.

— Вот. Максим, как и любой талантливый футболист, набил шишек. Далее он получил доверие, полностью его оправдал. Сейчас Глушенков — лучший российский футболист. Голову надо держать холодной, продолжать работу, и все будет хорошо при правильном подходе.

— Как отреагировал на уход Глушенкова в «Зенит»?

— Расстроился, конечно. Он очень сильный футболист, партнер и мой близкий друг. Этот выбор он уже сделал, я за него рад. Глушенков — молодец. Здорово, что у него все получается.

— Как он себя чувствует в «Зените»?

— Все хорошо, что можно и заметить на поле. Мы общаемся, но стараемся о футболе говорить редко. Его в нашей жизни достаточно, поэтому беседуем на совершенно другие темы.

— Возможно ли такое, что и твоим следующим шагом в карьере станет «Зенит»? Было ли что-то уже — интерес или конкретное предложение?

— Не было никаких предложений. Зачем думать о каком-то следующем шаге, если ты не сделал текущий? Стараюсь исходить из того, что идти нужно шаг за шагом.

— Не обсуждал с агентом возможный переход в «Зенит»?

— Если я нахожусь в «Локомотиве», мои мысли только об этой команде. О «Зените» я не думал.

— Слышал ли ты об интересе к себе из Европы?

— Официальных предложений не было. Вокруг любого футболиста, наверное, всегда есть какие-то разговоры. Но конкретных предложений у меня и клуба не было. Хотел бы я попробовать? Наверное, да. Но в нынешнее время, как мы все понимаем, это сложно. Нужно четко понимать, куда ты идешь. Каждый футболист хочет отправиться в Европу в статусе игрока, на которого будут рассчитывать. Не просто увидеть, познакомиться, подписать контракт, сфоткаться с футболкой и сидеть на скамейке — нет. У каждого есть амбиции. Если и идти, то в тот клуб, где в тебя верят, где видят тебя частью проекта и хотят твоего развития.

— В СМИ писали, что «Локомотив» и «Спартак» обсуждали твой возможный обмен на Александра Соболева. Как реагировал?

— Видел заголовки. Это вбросы, так и реагирую.

Сергей Пиняев и Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Драки с Дзюбой не было

— Как тебе работается с Михаилом Галактионовым?

— Все хорошо! Стараюсь прислушиваться к требованиям, выполнять их, получать советы, применять их на поле.

— Какой совет от Галактионова был самым запоминающимся? Что-то футбольное или по жизни?

— Наверное, по жизни не особо говорим. Мы профессиональные спортсмены, у которых есть спортивная жизнь, а есть бытовая — она не должна касаться никого, кроме меня. По бытовым вопросам не обращался к Михаилу Михайловичу. А по футбольным... Считаю, что нужно оставить это в тайне. Как говорится, секрет фирмы.

— Чему ты научился у Артема Дзюбы? Как игралось с ним?

— Все хорошо. Дзюба — фигура, личность. Научился у него справляться с давлением, абстрагироваться, настраивать свою голову на работу.

— Часто получал подсказки от Дзюбы?

— Добрый подсказ был, есть и будет. Он никогда не выходил за рамки. Дзюба очень помог нам на важном отрезке.

— Драка с Дзюбой...

— Ее не было.

— Понимаю, что не было. Но когда ты впервые увидел сообщения об этом, как отреагировал?

— Когда это появилось, я был в сборной. Все просто посмеялись. Такая работа у СМИ. Главное, чтобы побольше человек прочитали, от этого зависит успешность медиа. Да, люди прочитали. Но было ли это на самом деле? Нет.

— Если бы сейчас в команде были Дзюба, Миранчук, Жемалетдинов, молодым было бы сложнее проявлять себя?

— Никто не знает. Мы можем только предполагать. Если был бы Миранчук, то Батракову было бы сложнее. Но мы не можем сравнивать предыдущую команду и текущую. Случилось много изменений. Надо жить тем, что у нас есть. А ушедшим ребятам желаю удачи, чтобы у них все сложилось удачно.

— Когда происходили все эти изменения в составе, какие мысли были у тебя в голове?

— Был в отпуске, но, конечно, все видел. Не то что возникло переживание за грядущий сезон, скорее расстройство, что хорошие ребята, важные футболисты уходили. Пожелал им удачи.

— Миранчук — большая потеря?

— Антон — футболист экстра-класса для «Локомотива». Это потеря, как и Максим Глушенков. Но у «Локомотива» пока получается использовать резерв из воспитанников академии, мы проводим хороший отрезок.

— Хватит ли запаса прочности?

— Никто не знает, поговорим об этом после 30-го тура. Посмотрим, как все будет.

— В прошлом сезоне задачами «Локомотива» были место в тройке и финал Кубка. Какие в этом году?

— Руководство озвучило нам, что наша задача — добиваться максимального результата в каждом матче. Делать все возможное, что в наших силах.

Сергей Пиняев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Судейство? Все люди, все могут ошибаться

— У твоего бывшего клуба «Крыльев Советов» очень непростая ситуация. Обсуждал это с главным тренером самарцев Игорем Осинькиным?

— Переписываемся после матчей, поздравляем друг друга с победами. Переживаю, конечно. Хочется, чтобы все было хорошо. Самара — очень футбольный город. Да, там теперь появился «Акрон», но он из Тольятти. А хочется, чтобы именно в Самаре был футбол высшей лиги. У «Крыльев Советов» прекрасный стадион, классный коллектив, отличный тренер. Надеюсь, что у них все будет хорошо.

— Много разговоров, что Осинькин может быть уволен.

— Эту тему с ним не обсуждал. Переживаю и поддерживаю Игоря Витальевича.

— Одна из главных тем этого сезона в РПЛ — судейство...

— Никак не комментирую. Все люди, все могут ошибаться.

— Недавно спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева отстранили от футбольной деятельности, в том числе после недовольства судейством.

— Хотите, чтобы я тоже некорректно высказался и меня дисквалифицировали? Нет, повторюсь, эту тему трогать не будем.

Сергей Пиняев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Таиланд и Вьетнам — экзотика

— Перейдем к международным делам. В отпуске следил за Евро-2024? Как он тебе?

— Такие большие турниры всегда стараюсь смотреть, особенно когда есть хорошие вывески. Возможно, Евро получился не таким уж зрелищным, но ряд красивых матчей доставил удовольствие.

— Согласишься, что турнир вышел довольно унылым?

— Возможно, такое мнение формируется у обычного болельщика. Но мы, как спортсмены и профессиональные футболисты, смотрим под другим углом. Возможно, видим чуть-чуть больше. Было интересно наблюдать за перемещениями, движением. Для меня в целом это был информативный чемпионат Европы.

— Видел новую систему еврокубков?

— Пока не понял ее. Почему-то команды играют вразнобой, странное расписание. Надо будет вникнуть в этот принцип.

— Игроки несколько лет жаловались, что слишком много матчей. А тут еще появились дополнительные.

— Топ-футболистов можно понять, они за год проводят 10 дней в отпуске. У них по 70-80 матчей за сезон, есть определенный перебор. У нас же, может быть, наберется максимум по 45 матчей, если далеко зашли в Кубке. Не буду говорить: «Нам бы их проблемы». Но мы, наоборот, мечтаем проводить больше игр такого уровня.

— Из-за отсутствия сборной России была ли апатия, когда смотрел Евро?

— Нет, футбол я люблю. И буду продолжать им заниматься в любом случае. Нас на Евро-2024 нет, но как я могу пропустить матч с большой вывеской? Мы все любим футбол, будем его смотреть.

— Ты веришь, что за свою карьеру еще успеешь поиграть в еврокубках, на чемпионатах мира и Европы?

— Уверен в этом. Надеюсь, что я как минимум еще 13-15 лет поиграю в футбол, а наша сборная вернется в международные турниры как можно скорее.

— С каким настроением приехал на сентябрьский сбор?

— Как видите, с хорошим. Соперники Вьетнам и Таиланд? Экзотика. Но всегда лучше играть, чем не играть. Я, например, никогда не был во Вьетнаме — съезжу, посмотрю. Надеюсь, что поучаствую в матчах, помогу команде.

— Леонид Слуцкий говорил, что матч с Таиландом не будет легкой прогулкой.

— Понимаю это. По детско-юношескому уровню много доводилось играть с азиатскими командами. Есть понимание, что футболисты там очень быстрые, хорошо обращаются с мячом. Будет интересно посмотреть на себя на их фоне, попробовать победить.

Сергей Пиняев в матче за сборную России. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Отношения заставляют взрослеть раньше

— Как относишься к вниманию СМИ к твоей личной жизни, отношениям?

— С юмором. В этом плане я довольно закрыт. Ваши коллеги пытаются что-то найти не только в моих соцсетях, но и у моей девушки.

— Отношения тебе помогают в развитии карьеры?

— Конечно, это дает спокойствие и стабильность. Проводишь время без юношеского максимализма, в спокойной обстановке. Я в целом сторонник такого отдыха — прогуляться, поесть и лечь спать. Мне нравится такое.

— Отношения с девушкой удерживают в колее?

— Любой нормальный мужчина, если состоит в отношениях, несет ответственность не только за себя. Это заставляет раньше взрослеть.

— Получается, мы никогда не увидим тебя в ночных клубах, барах?

— Бары бывают разные. Может, где-то есть вкусная еда. В ночных клубах и развратных заведениях вы меня никогда не увидите.