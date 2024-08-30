Вряд ли будем скучать по старому формату.

Чтобы увидеть полную и объективную картину, иногда нужно отступить в сторону, сменить угол обзора. Прежний формат Лиги чемпионов (восемь групп по четыре команды) был монументальным и казался почти безгрешным — настолько, что люди забыли, что он тоже когда-то был введен впервые и вызывал споры.

Новый формат без групп тоже спровоцировал дискуссии, но стоило взглянуть через его призму на прежние времена — и все стало не так однозначно.

Групповой этап был скучным и предсказуемым. Новый формат решает эту проблему

Очевидно, что за 20 лет болельщики прикипели к восьми группам. Но, если смотреть объективно, такой формат не особо удивлял — редкие сенсации не перебивали общую предсказуемость происходящего. Опытные фанаты с многолетним стажем знали все сценарии наперед: где и как гранды будут экономить силы, у кого из маленьких клубов есть шанс выстрелить, кто провалится.

К сожалению, при групповом этапе все, даже самые неожиданные «сенсации» считывались максимум после пары туров. «Реал» слишком расслабился? Значит, выйдет кое-как. «Шериф» зажег на старте? Вау! Это многообещающий сюжет. «Марсель» проигрывает? Значит, «сенсационно» вылетит.

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Камерность групп максимально ограничивала рынок сюжетов — 10-15 устоявшихся фабул тасовались каждый сезон. Новый формат переворачивает доску — ничего предсказать невозможно. Общая таблица и равный по силе календарь максимально исключает какую-либо программируемость и при этом открывает дорогу настоящим сенсациям.

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов: корзина 1. Фото «СЭ»

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов: корзина 2. Фото «СЭ»

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов: корзина 3. Фото «СЭ»

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов: корзина 4. Фото «СЭ»

Топовых матчей стало в разы больше. Напомните, почему это плохо?

Одна из главных претензий к новому формату — радикальный рост топовых матчей. Главный аргумент — встречи грандов перестанут вызывать трепет, если станут постоянными. А они станут.

Конечно, этот аргумент не выдерживает никакой критики. 193 — что за число? Это количество манчестерских дерби по состоянию на конец сезона-2023/24. «Сити» и «Юнайтед» встречаются минимум два раза за сезон (нередко — чаще), но менее интересно смотреть за их битвами из-за этого не стало. 258 — столько раз встречались «Реал» и «Барселона». Аналогично. А чтобы условному «Реалу» сыграть с условной «Баварией» хотя бы 50 раз в рамках новой Лиги чемпионов (включая плей-офф!), уйдут десятки лет.

Да и прошлая Лига чемпионов в этом плане была хуже. Если уж топы попадали друг на друга, то играли два раза в группе (и могли встретиться позднее). И так несколько раз за пару лет — вспоминаем «Барселону» и «Баварию». Сейчас же — один матч на общем этапе и, быть может, противостояние в плей-офф. Встреча в следующем сезоне вообще не гарантирована.

Разумеется, общее количество топовых матчей кратно выросло — если на прошлом групповом этапе громкие пары можно было пересчитать по пальцам, то теперь от них нет отбоя. Но точно ли это плохо? Уверены ли те, кому новый порядок вещей не нравится, что они не будут смотреть эти встречи, или все же включат с удовольствием каждую пару? Тем более что новый формат почти исключает «проходняки»?

Частые встречи топов между собой — не просто блажь УЕФА. Тут и скрытое желание болельщиков (включать-то такие вывески люди все равно будут охотнее — отсюда и рост рекламных доходов), и вполне открытое, вылившееся в суперлигу стремление самих клубов. Теперь оно удовлетворено — и это здорово.

Кубок Лиги чемпионов. Фото Global Look Press

Никакой утешительной Лиги Европы, зато «малыши» в плей-офф. Все правильно

Еще одно новшество — никакой больше Лиги Европы для проигравших. На самом деле это очень сильный ход, который пойдет на пользу второму турниру на континенте. Лига Европы, особенно с появлением третьей «сестры», стала проходным двором и меняла свой состав чуть ли не вполовину по ходу кампании.

Такой формат бил по имиджу — но все позади. Теперь турниры УЕФА цельные и эксклюзивные для участников — никакие неудачники никуда больше не свалятся. Кто зашел, тот и вышел, и это выглядит справедливо.

Да, клубы в Лиге чемпионов будут чувствовать себя менее уверенно. Но, с другой стороны, приятная сторона медали — почти на 100 процентов в плей-офф вернутся неожиданные клубы. И не «Арсенал» какой-нибудь, а настоящие темные лошадки из слабых корзин. Этому способствует и общая таблица, и предварительный раунд плей-офф между командами с 9-й по 25-ю строчку.

А значит, совсем скоро условные «Спарта», «Штутгарт» или «Жирона» в плей-офф ЛЧ станут не фантастикой, а обыденным делом. Так же, как было на заре международного клубного футбола.

Проблемы тоже есть. Скорее всего, футболу придется меняться

Понятно, что такая глобальная реформа не может нести в себе только плюсы. Новый формат Лиги чемпионов — это не только интересные матчи и накал, но и возросшая нагрузка. Играть придется больше и дольше — до января. Вроде бы не сильно накладно, но...

Опять возвращаемся к важности матчей. «Проходные» игры при общей таблице почти исключены, значит, распределять силы будет сложнее. Лига чемпионов из кубкового турнира превращается во вполне себе укороченный чемпионат со всеми последствиями — ей придется уделять больше внимания. Что может повлечь за собой самые разные последствия. От безобидных (изменения тактик, экономных режимов и прочего) до вполне глобальных — появления вполне официальных вторых составов и массовых закупок под это дело.

К новому формату однозначно придется адаптироваться, причем как далеко зайдет эта адаптация и какую форму примет — сказать сложно. Ясно одно — как раньше уже не будет, и совсем скоро мы в этом убедимся.

Пугает ли это? Не особо. Чиновники УЕФА, объяснявшие нововведения, правы — футбол всегда в движении. Даже самые монументальные вещи когда-то появились впервые.

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