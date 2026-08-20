Официально: Батраков — игрок «Галатасарая»! Тепло попрощался с «Локомотивом» напоследок

Железнодорожники заработают 25 миллионов евро.

Алексей Батраков стал игроком «Галатасарая». Турецкий клуб официально подтвердил трансфер 21-летнего полузащитника «Локомотива» и назвал все условия сделки.

«Локомотив» разбогатеет

Переезд Батракова в Турцию не является секретом уже несколько дней — игрок публично прощался с фанатами на трибуне в Ростове-на-Дону, а 20 августа прилетел в Стамбул, где его ярко встретили местные. Параллельно «Галатасарай» объявил о начале переговоров с «Локомотивом» и даже опубликовал фотографию Алексея с клубным шарфом — при этом сам трансфер турки подтверждать не торопились.

Официальное обращение затянулось до позднего вечера.

«Достигнута договоренность с «Локомотивом» по вопросу трансфера Батракова», — сообщили желто-красные.

Также турецкий клуб раскрыл все детали — москвичи заработают на воспитаннике 25 миллионов евро плюс 15 процентов от будущей перепродажи. Сам Алексей получил пятилетний контракт на 3,25 миллиона евро «чистыми» в год.

Представили Батракова тоже стильно — с матрешками из лучших «десяток» команды последних лет и под русские народные мотивы.

«Вы навсегда в моем сердце»

Пока турки тянули с объявлением, «Локомотив» особо не скрывал успешные переговоры. Незадолго до официального подтверждения пресс-служба московского клуба опубликовала прощание Батракова с болельщиками.

«Всем привет. У меня есть несколько важных слов для вас. Я пришел в «Локомотив», когда мне было шесть лет. Все свое детство я мечтал сыграть на «РЖД Арене». Никогда не забуду тот момент, когда я впервые вышел на футбольное поле, дебютировал в матче с «Краснодаром». Хочу поблагодарить тренерский штаб, что поверили в меня.

Также я мечтал вывести команду с капитанской повязкой, забить три мяча в важном дерби, попасть в национальную сборную, завоевать медали с «Локомотивом». Я счастлив, что все эти мечты сбылись. Я отдавался по максимуму за этот футбольный клуб, который сделал меня тем, кем я являюсь сегодня.

Самая большая мотивация для меня — это болельщики. Благодарен, что вы всегда поддерживали меня, несмотря на разные периоды моей игры и выступления «Локомотива». Благодарю, что ваша поддержка окрыляла меня, вдохновляла, помогала двигаться вперед и становиться сильнее. Безумно благодарен, что вы дважды признали меня лучшим игроком сезона. Я повторяю, для меня это бесценно.

Мы вместе прошли долгий путь. Настало время двигаться дальше — к моей мечте. Любой футболист хочет попробовать себя в европейском чемпионате и сыграть в Лиге чемпионов. Сегодня мне представился такой шанс, я принимаю этот вызов. Я не прощаюсь, а говорю спасибо. Спасибо, что всегда были со мной и поддерживали меня на протяжении всего пути. Вы навсегда в моем сердце. Ваш Леша Батраков», — сказал полузащитник на видео.

Также пресс-служба показала запись разговора Алексея и генерального директора «Локомотива» Бориса Ротенберга — в нем функционер пожелал воспитаннику удачи в новом клубе.

«Я уверен, что это только начало твоей большой карьеры. Просто хочу пожелать тебе удачи и, главное, обойтись без травм. И запомни, мы всегда ждем тебя обратно. «Локомотив» — это твой дом. Знаю, турки потом будут переманивать тебя к себе, но знай, мы тобой очень гордимся и будем за тобой следить.

Надеюсь, ты не забудешь про «Локомотив» и тоже будешь за нами следить. Сейчас чуть-чуть поправим наше положение. Пацаны доработают за тебя. Я уверен, все будут за тобой следить. Хочу пожелать тебе только удачи. И знай, что мы тобой гордимся», — сказал Ротенберг.

Вместе с тем «Локомотив» показал прощальную речь главного тренера команды Михаила Галактионова.

«Не очень хорошая традиция — провожать, но это уже данность... Очень горжусь, что наши пути пересеклись. Желаю тебе, Леша, огромной удачи — чтобы ты попробовал и у тебя получилось. Мы тебя очень любим, очень гордимся тобой и всегда ждем здесь. Нам будет сложно, но надо держаться. Наше сердце с тобой», — сказал Галактионов.

Напомним, россиянин — воспитанник «Локомотива», он провел 84 матча за основную команду железнодорожников, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.