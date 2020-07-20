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Жена Зобнина отреагировала на судейство в матче «Зенит» — «Спартак»

16:25
19 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 2:1. Падение Александра Соболева после борьбы с Юрием Жирковым. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
19 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 2:1. Падение Александра Соболева после борьбы с Юрием Жирковым. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Рамина Зобнина, супруга полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, репостнула сторис в своем Instagram с падением форварда красно-белых Александра Соболева в штрафной площади «Зенита» в матче полуфинала Кубка России. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

В моменте первого тайма матча «Зенит» — «Спартак» 23-летний Соболев упал после борьбы с защитником Юрием Жирковым. Главный арбитр встречи Сергей Иванов не увидел нарушения правил в этом эпизоде.

«Так они выигрывают чемпионат и кубок в России, только в Лиге чемпионов так вопросы не решаются», — написано в сторис, которую Рамина Зобнина репостнула с другого Instagram-аккаунта.

Напомним, что Зобнин пропускал встречу полуфинала Кубка из-за дисквалификации.

Зенит — Спартак

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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