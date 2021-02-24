Азмун может уйти уже летом. Теперь его отправляют в «Севилью». Что делать «Зениту»?

Слух вокруг испанского клуба и иранского форварда — не последний в этом году.

Рост

«Я бы хотел поиграть в Европе», — признавался еще в 2016 году нападающий «Ростова» Сердар Азмун. Уже тогда потенциальных вариантов у молодого форварда было достаточно, один из которых — «Ливерпуль». Правда, конкретное предложение Азмуну так и не поступило, да и он сам подчеркивал, что не хочет переезжать в топ-клуб ради скамейки.

Мечта улететь в Европу жива до сих пор. Иранцу уже 26, и сейчас сильнейшие клубы Запада рассматривают его в качестве основного нападающего. Ради мечты Азмун и переходил в «Зенит» в январе 2019 года. «Рубин» тогда уже не соответствовал амбициям иранца, а питерцы вот-вот должны были вернуться в Лигу чемпионов, и Курбан Бердыев спокойно его отпустил. Все в России понимают, что за рубежом нашу лигу смотрят единицы, поэтому для футболиста РПЛ основной способ себя разрекламировать — ярко выступить в Лиге чемпионов.

Сразу продать себя у Азмуна не получилось: в прошлом сезоне он забил в первых двух матчах Лиги чемпионов, но затем замолк, а «Зенит» не вышел даже в Лигу Европы. В этом розыгрыше петербургскую команду ждал кошмар, а сам Азмун еще и пропустил часть матчей ЛЧ из-за болезни. Зато в чемпионате России иранец забивает стабильно много, стал лучшим бомбардиром РПЛ вместе с Дзюбой в прошлом году, и зарубежным клубам об успехах нападающего прекрасно известно.

«Наполи», «Боруссия», «Севилья»...

С представителями Азмуна уже не раз вели переговоры за те два года, что он в Санкт-Петербурге. Пожалуй, ближе всех к трансферу был «Наполи» — итальянский клуб активно интересовался Азмуном, выходил с ним на связь через известного в Италии агента Винченцо Морабито, но конкретное предложение в «Зенит» так и не поступило. Да невский клуб и не собирался расставаться с Сердаром. «Мы не ведем переговоры о продаже Азмуна, — говорил в июле ТАСС гендиректор «Зенита» Александр Медведев. — Его мастерство растет. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка».

Мудрое решение. «Зенит» покупал Азмуна у «Рубина» за 12 миллионов евро. Так пишут открытые источники, в том числе счетоводы с transfermarkt.de. Этот же портал в феврале 2019 года оценивал Азмуна в 11 миллионов евро, а сейчас он стоит 23 миллиона. Иранец в России прогрессирует и, кажется, вот-вот достигнет того потолка, о котором говорит Медведев.

Конечно, на его форму и результативность может повлиять травма, полученная на сборах в январе. Но «Зенит» в любом случае не будет продавать Азмуна меньше чем за 20 миллионов евро. Эту же сумму пару месяцев назад называл сайт TMW, когда сообщал об интересе дортмундской «Боруссии» к Азмуну.

Требуется усиление

Очевидно, что «Зенит» для Сердара — трамплин в Европу. Он это косвенно подтверждал в интервью, намекал, что хочет поиграть за границей. Поэтому и менеджмент сине-бело-голубых готовится к продаже Азмуна давно. Но, во-первых, за два года в клуб не поступало приличных предложений, устраивающих всех. Во-вторых, на сегодня Сердар в «Зените» незаменим. Это доказывают события последнего месяца.

Семак почти всю карьеру в «Зените» играет в два нападающих. Это логично, когда в команде есть два равносильных форварда, да еще и прекрасно взаимодействующих друг с другом. Но у Азмуна и Дзюбы нет подмены. Поэтому на первом зимнем сборе, который Артем целиком пропустил из-за коронавируса, Семак стал наигрывать схему 4-3-3. Ко второму сбору Дзюба вернулся, но из-за травмы выбыл Азмун — и эксперименты с расстановкой продолжились, так что пришлось ее применять и в первом официальном матче года с «Арсеналом».

4-3-3 — вынужденный вариант. И понятно, что «Зенит» переключится на привычную схему, когда Азмун вернется в строй. Но если иранец покинет клуб летом, то сине-бело-голубым потребуется новый нападающий. Клуб, конечно, это понимает и уже ведет поиски форварда, изучает рынок легионеров. Но появление новичка на этой позиции прежде всего зависит от будущего Азмуна, поэтому для «Зенита» это пока не приоритет. Команде важнее укрепить другие линии — там уже сейчас нехватка кадров.

Зачем «Севилье» Сердар

Источник слуха вокруг Азмуна — не самый известный. Но издание Estadio Deportivo специализируется на спортивных новостях Андалусии, в том числе «Бетиса» и «Севильи». Важно, что газета не называет Азмуна единственным потенциальным новичком клуба. В шорт-листе спортивного директора Мончи — Мусса Марега («Порту»), Науэль Бустос («Жирона», аренда из «Манчестер Сити») и Кенан Караман («Фортуна»). Все они играют в нападении, у них схожий функционал, а «Севилье» летом наверняка потребуется форвард.

Дело в том, что у андалусийцев сейчас есть только один забивной нападающий — Юссеф Эн-Несири, у которого 13 голов в чемпионате Испании. Но с марокканцем ведет активные переговоры «Вест Хэм», а весной или летом могут появиться новые покупатели. Кроме того, зимой «Севилья» продала в «Реал Сосьедад» другого центрфорварда — Карлоса Фернандеса, так что у испанского клуба осталось только два профильных нападающих — Эн-Несири и 30-летний Люк де Йонг (есть еще Мунир, но почти всегда он играет на фланге).