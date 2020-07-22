Дзюба и Азмун разделили титул лучшего бомбардира чемпионата России

Нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20. В 28 матчах Тинькофф-РПЛ 31-летний капитан сборной России забил 17 голов, из них 7 с пенальти.

В заключительном туре против «Ростова» (1:2) Дзюба не смог отличиться. Азмун перед последним туром отставал от партнера по атаке на один мяч (16 голов, из них 1 с пенальти), но забив ростовчанам победный гол, разделил с Дзюбой титул лучшего бомбардира.

Футболист «Зенита» выигрывает гонку бомбардиров впервые с 2015 года: 5 лет назад Халк стал лучшим бомбардиром с 15 мячами.

Это четвертый случай в российской истории, когда титул лучшего бомбардира достается двум футболистам и второй, когда гонку выигрывают одноклубники. В 2002 году это удалось футболистам ЦСКА Ролану Гусеву и Дмитрию Кириченко — по 15. В 2007 году лучшими бомбардирами дали форварды сборной России — Роман Павлюченко из «Спартака» и Роман Адамов из «Москвы» — по 14. Наконец в сезоне-2012/13 по 13 мячей забили Вандерсон («Краснодар») и Юра Мовсисян («Краснодар"/"Спартак»).