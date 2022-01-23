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23 января, 15:00

В «Спартак» пришло самое главное — согласие. В последний раз оно принесло второе место

«СЭ» проанализировал новую систему руководства в московском «Спартаке»
Максим Никитин
Корреспондент
Лука Каттани.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамар Николсон и Лука Каттани.
Фото ФК «Спартак»
Лука Каттани.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антар Яхья.
Фото Getty Images
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Анализируем новую руководящую конструкцию красно-белых.

Обновленный спартаковский менеджмент — главная тема российского межсезонья. И обсуждать ее можно бесконечно или очень коротко. Остро или без интереса. Результат кажется непредсказуемым. Правда, если не вникать в детали.

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Например, на первый взгляд, новый спортивный директор Лука Каттани, отработавший в «Палермо», «Челси» и «ПСЖ», выглядит ноунеймом. Дибала? Поговаривают, Паоло был в таком порядке, что о его талантах знали даже на Марсе. Правда, мало ли талантов в Южной Америке, которых Европа обращает в тыкву? Вы об этом и сами знаете. А Дибала меж тем вице-капитан «Ювентуса» и парень, которого в июне 2018-го Transfermarkt оценивал в 110 миллионов евро. Короче говоря, с покупкой Дибалы Каттани попал. Попал и с Франко Васкесом, который после «Палермо» сделал крепкую карьеру в «Севилье».

Лука Каттани. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лука Каттани.
Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На этом вроде бы личные достижения нового спортивного директора «Спартака» закончились, но положительные тенденции в скаутинге зафиксировать можно. И он, конечно, поработал в системах «Челси» и «ПСЖ», но со СМИ почти не общался (хотя сам в прошлом — журналист), поэтому итоги в этих клубах покрыты тайной. И все-таки директор «ПСЖ» Леонардо расставаться с ним не хотел, а сам Каттани имел помимо «Спартака» еще три предложения. При этом даже без богатого опыта публичных выступлений на пресс-конференции Каттани убедил, что общение с прессой — не проблема.

Не оказалось проблемой и дистанционное управление трансферной политикой красно-белых из Парижа. При непосредственном участии Каттани «Спартак» к этой минуте провернул пять трансферов, тем самым усилив глубину состава на позициях латералей, в центре поля и на последнем рубеже, что стало актуальным после смены статуса Артема Реброва (разумеется, всех кандидатов Каттани предлагал еще осенью 2021-го).

Шамар Николсон и Лука Каттани. Фото ФК «Спартак»
Шамар Николсон и Лука Каттани.
Фото ФК «Спартак»

В этом смысле трансфер Николсона — другого толка. Ямаец приобретен под основной состав и выглядит очень перспективно. Можно много говорить, что его покупка — спорное решение и надо было приобрести правого защитника и опорника, но итальянец видит красно-белую схему в формации 3-4-1-2 (которую использовал Тедеско), поэтому подбирает усиление именно в ключевые для этой формации зоны. И, кстати говоря, приглашенный Паоло Ваноли эту схему прекрасно знает и готов использовать на постоянной основе, как, например, Антонио Конте, с которым Ваноли долго трудился. А еще он работал с Сакки и тренировал юношеские сборные Италии.

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Вокруг клуба говорят, что Ваноли, несмотря на пустую пресс-конференцию, жесточайший прагматик и поборник режима. С организационной точки зрения итальянец на первых порах выглядит собранным, и очевидно, что с дисциплиной в команде будет порядок. Но о нем поговорим немного позже.

Антар Яхья. Фото Getty Images
Антар Яхья.
Фото Getty Images

Как и о работе с молодежью нового технического директора спартаковской академии Анатре Яхья. Алжирский француз, конечно, поработал спортдиром во французском «Орлеане» и алжирском «Алжере», но целенаправленно молодежью не занимался. Пока самым ярким моментом его карьеры стал гол, забитый Египту в отбор к ЧМ-2010. Этот удар (кстати, максимально красивый) отправил Алжир на первый с 1986-го чемпионат мира. С игроцкой точки зрения Яхья — легенда Алжира. С точки зрения менеджмента — о нем в России известно мало, зато его кандидатура точно подержана Каттани, и вот это максимально важно.
Менеджерская команда впервые открыто собрана Заремой Салиховой, которая так и не вошла в правление клуба, но зато теперь удовлетворена — без нее в клубе решений больше не принимают. Новая структура выстроена ее руками и смотрит в одном направлении. Более того, если вспомнить про Франко Камоцци, который помогает боссам «Спартака» с селекцией, еще и говорит на одном языке. И не только фигурально.
Я просто напомню, что в последний раз согласие в «Спартаке» случалось в промежуток после увольнения Газизова и вплоть до выхода Салиховой из совета директоров. Результат, как вы помните, — второе место. Поэтому точно здорово, что согласие в красно-белом клубе обретено. Ну а результат? На результат посмотрим.

Хотя и здесь банальные аналогии с Каррерой проводятся сами собой.

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ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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 - : -
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Сочи

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П
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Краснодар

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Зенит

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Себастьян Шиманьски

Динамо

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Спартак

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