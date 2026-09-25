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Прощальный матч Вагнера Лав за ЦСКА: пресс-конференция перед игрой легенд на ВЭБ Арене 26 сентября 2026

«Если бы Москва была такой в мое время, играл бы до сегодняшнего дня в ЦСКА». Вагнер Лав перед прощальным матчем

Микеле Антонов
Корреспондент
Вагнер Лав.
Фото ПФК ЦСКА
Бразильцам очень понравилась столица.

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная прощальному матчу легендарного бразильца Вагнера Лав. Вместе с ним на вопросы журналистов отвечали его друзья и партнеры — Марк Гонсалес, Клеберсон и Дуду.

Если бы ЦСКА позвал год назад, поиграл бы еще

— Какие ощущения от возвращения в Москву?

Вагнер Лав: — Всем добрый вечер! Спасибо, что вы сейчас с нами. Благодарю Господа Бога за возможность вернуться в Москву, где я был очень счастлив, и провести время с семьей и друзьями. Они покинули свои дома, чтобы приехать сюда и разделить со мной этот прощальный матч

— Изменилась ли Москва?

— Город стал намного красивее. Если бы Москва была такой в мое время, играл бы до сегодняшнего дня в ЦСКА.

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— Вы не выглядите как человек, который завершает карьеру.

— Очень хорошо себя чувствую. Если бы предложение от ЦСКА поступило год назад, когда я приезжал сюда, поиграл бы здесь год. Но сейчас все. Решение принято.

— Завтра с вами будут играть дети. Это была ваша идея?

— Всегда хотел провести такой матч вместе с сыновьями. У меня три мальчика: двое приехали, один не смог, потому что его не отпустили из Франции, где он играет. Выйти и сыграть вместе — огромная радость. Пусть даже в неофициальном матче.

Фото ПФК ЦСКА

Буду на кромке поля, а Дуду — моим помощником

— Вы играли за «Ливерпуль». После перешли в ЦСКА. Расскажите, чем отличались матчи в составе этих клубов?— вопрос Гонсалесу.

Гонсалес: — Я всегда помню важные моменты, особенно голы. Все команды занимают особое место в моем сердце. Самый важный клуб — ЦСКА. Здесь я провел практически пять лет, прожил прекрасный опыт, но были и не столь прекрасные моменты.

Огромная любовь к нашим болельщикам. Всегда их чувствовал. Прекрасные воспоминания. Самое сложное — языковой барьер. Мне так хотелось бы выучить русский, чтобы общаться с вами, но покорить эту вершину оказалось для меня невозможным.

С теплотой вспоминаю партнеров и завоеванные титулы. Это было крутое время. Счастлив, что вернулся сюда. У меня не было возможности играть на «ВЭБ Арене», а теперь сыграть при таких болельщиках — крутое событие.

Вагнер Лав (справа) в&nbsp;матче 13-го тура чемпионата России-2008 против &laquo;Спартака&raquo;, 12&nbsp;июля 2008 года.«В свой «Спартак» 90-х позвал бы Вагнера и Жиркова». Как Лав за тайм нокаутировал красно-белых

— Что говорили в Бразилии про ЦСКА в ваше время? — вопрос Клеберсону.

Клеберсон: — Прежде всего хочу сказать, как я счастлив быть здесь и разделить этот момент с вами. Мы, бывшие спортсмены, узнаем истории, переживаем их, делимся ими как на поле, так и за его пределами. В таких прощальных матчах нас переполняют эмоции, которые мы испытывали на протяжении карьеры.

Очень благодарен, что сегодня я здесь. Кто знает, может быть, завтра мы получим колоссальное удовольствие. О ЦСКА в то время не переставали говорить: как играл клуб, как выбирал спортсменов и приглашал их под свои знамена, как бразильцы и россияне вместе показывали футбол высочайшего уровня, соревнуясь наравне с грандами.

Та команда была очень хорошей. Сегодня с такой инфраструктурой клуб может вновь достичь прежних высот.

— Правда ли, что «ВЭБ Арена» построена в британском стиле?

— Стадион получился замечательным. Уверен, при аншлаге атмосфера здесь будет непередаваемой. Недавно говорили с Дуду и Вагнером — они рассказали, что в их время этой арены еще не было. Такая инфраструктура очень важна для футбола. Жду не дождусь, когда смогу выйти на поле.

— Что планируете делать дальше?

Вагнер Лав: — Хочу получить тренерскую лицензию А, а потом — PRO. Работаю на ESPN как комментатор. Кто знает, продолжу работать в сфере футбола. Может, буду на кромке поля, а Дуду будет помощником.

Вагнер Лав и Валерий Газзаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Может, Газзаев сбреет усы

— Газзаев обещал сбрить усы после победы в Кубке УЕФА, но не сбрил. Как вы отреагировали?

Вагнер Лав: — Газзаев до сих пор нам должен: обещал сбрить усы. Посмотрим, может, завтра он это сделает.

— Кого бы вы еще позвали в свою команду?

— Были переговоры с разными игроками: Роберто Карлос, Алекс, Жильберто Сильва, Роналдиньо, Ибсон, Луис Фабиано. Эду Гаспар, защитник Хуан из «Байера». Многие не смогли приехать. Тем не менее сейчас рядом со мной выдающиеся футболисты, мои друзья.

— Поскольку те не приехали, он обратился к нам, — добавил Гонсалес.

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— Где Жо?

Вагнер Лав: — У него слишком много детей. Если он не может накормить детей, он не может покинуть страну. Видимо, его действительно кто-то взял под стражу. (Смеется.)

Дуду: — Прошу прощения, что не отвечу на русском. Обещаю, что если вы пригласите в следующем году, дам ответ на русском. Можете прижать меня к стенке.

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Вагнер Лав
Эдуардо Перейра Родригес (Дуду)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Гамид Агаларов

Динамо Мх

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П
Педро
Педро

Зенит

 4
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Маркиньос

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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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