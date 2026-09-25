«Если бы Москва была такой в мое время, играл бы до сегодняшнего дня в ЦСКА». Вагнер Лав перед прощальным матчем
В Москве прошла пресс-конференция, посвященная прощальному матчу легендарного бразильца Вагнера Лав. Вместе с ним на вопросы журналистов отвечали его друзья и партнеры — Марк Гонсалес, Клеберсон и Дуду.
Если бы ЦСКА позвал год назад, поиграл бы еще
— Какие ощущения от возвращения в Москву?
Вагнер Лав: — Всем добрый вечер! Спасибо, что вы сейчас с нами. Благодарю Господа Бога за возможность вернуться в Москву, где я был очень счастлив, и провести время с семьей и друзьями. Они покинули свои дома, чтобы приехать сюда и разделить со мной этот прощальный матч
— Изменилась ли Москва?
— Город стал намного красивее. Если бы Москва была такой в мое время, играл бы до сегодняшнего дня в ЦСКА.
— Вы не выглядите как человек, который завершает карьеру.
— Очень хорошо себя чувствую. Если бы предложение от ЦСКА поступило год назад, когда я приезжал сюда, поиграл бы здесь год. Но сейчас все. Решение принято.
— Завтра с вами будут играть дети. Это была ваша идея?
— Всегда хотел провести такой матч вместе с сыновьями. У меня три мальчика: двое приехали, один не смог, потому что его не отпустили из Франции, где он играет. Выйти и сыграть вместе — огромная радость. Пусть даже в неофициальном матче.
Буду на кромке поля, а Дуду — моим помощником
— Вы играли за «Ливерпуль». После перешли в ЦСКА. Расскажите, чем отличались матчи в составе этих клубов?— вопрос Гонсалесу.
Гонсалес: — Я всегда помню важные моменты, особенно голы. Все команды занимают особое место в моем сердце. Самый важный клуб — ЦСКА. Здесь я провел практически пять лет, прожил прекрасный опыт, но были и не столь прекрасные моменты.
Огромная любовь к нашим болельщикам. Всегда их чувствовал. Прекрасные воспоминания. Самое сложное — языковой барьер. Мне так хотелось бы выучить русский, чтобы общаться с вами, но покорить эту вершину оказалось для меня невозможным.
С теплотой вспоминаю партнеров и завоеванные титулы. Это было крутое время. Счастлив, что вернулся сюда. У меня не было возможности играть на «ВЭБ Арене», а теперь сыграть при таких болельщиках — крутое событие.
— Что говорили в Бразилии про ЦСКА в ваше время? — вопрос Клеберсону.
Клеберсон: — Прежде всего хочу сказать, как я счастлив быть здесь и разделить этот момент с вами. Мы, бывшие спортсмены, узнаем истории, переживаем их, делимся ими как на поле, так и за его пределами. В таких прощальных матчах нас переполняют эмоции, которые мы испытывали на протяжении карьеры.
Очень благодарен, что сегодня я здесь. Кто знает, может быть, завтра мы получим колоссальное удовольствие. О ЦСКА в то время не переставали говорить: как играл клуб, как выбирал спортсменов и приглашал их под свои знамена, как бразильцы и россияне вместе показывали футбол высочайшего уровня, соревнуясь наравне с грандами.
Та команда была очень хорошей. Сегодня с такой инфраструктурой клуб может вновь достичь прежних высот.
— Правда ли, что «ВЭБ Арена» построена в британском стиле?
— Стадион получился замечательным. Уверен, при аншлаге атмосфера здесь будет непередаваемой. Недавно говорили с Дуду и Вагнером — они рассказали, что в их время этой арены еще не было. Такая инфраструктура очень важна для футбола. Жду не дождусь, когда смогу выйти на поле.
— Что планируете делать дальше?
Вагнер Лав: — Хочу получить тренерскую лицензию А, а потом — PRO. Работаю на ESPN как комментатор. Кто знает, продолжу работать в сфере футбола. Может, буду на кромке поля, а Дуду будет помощником.
Может, Газзаев сбреет усы
— Газзаев обещал сбрить усы после победы в Кубке УЕФА, но не сбрил. Как вы отреагировали?
Вагнер Лав: — Газзаев до сих пор нам должен: обещал сбрить усы. Посмотрим, может, завтра он это сделает.
— Кого бы вы еще позвали в свою команду?
— Были переговоры с разными игроками: Роберто Карлос, Алекс, Жильберто Сильва, Роналдиньо, Ибсон, Луис Фабиано. Эду Гаспар, защитник Хуан из «Байера». Многие не смогли приехать. Тем не менее сейчас рядом со мной выдающиеся футболисты, мои друзья.
— Поскольку те не приехали, он обратился к нам, — добавил Гонсалес.
— Где Жо?
Вагнер Лав: — У него слишком много детей. Если он не может накормить детей, он не может покинуть страну. Видимо, его действительно кто-то взял под стражу. (Смеется.)
Дуду: — Прошу прощения, что не отвечу на русском. Обещаю, что если вы пригласите в следующем году, дам ответ на русском. Можете прижать меня к стенке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1