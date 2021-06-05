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Статьи   //    Футбол   //    «У своих ворот»

«Ввалить Спахичу мечтал каждый из «Шинника». Первым не выдержал Бикей — ка-а-ак дал с головы...»

Юрий Голышак
Юрий Голышак
Обозреватель
Сегодня, 16:00
Ярославль – Москва
Эмир Спахич (справа) демонстрирует буйный нрав. Фото Алексей Иванов, - Юрий Газзаев — тренер «Шинника». Фото Александр Федоров, «СЭ» 2002 год. Ренат Дубинский (слева) в игре против «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» Ренат Дубинский (второй слева в верхнем ряду) в сборной Казахстана. Конфликт Данни и Эмира Спахича. Фото Алексей Иванов, - Ренат Дубинский в единоборстве с Игорем Семшовым. Фото Алексей Иванов, - Ренат Дубинский выбивает мяч ударом через себя. Фото Александр Федоров, «СЭ» Ренат Дубинский. Фото Александр Федоров, «СЭ» Ренат Дубинский с сыном на отдыхе.
Эмир Спахич (справа) демонстрирует буйный нрав. Фото Алексей Иванов, -
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Интервью Рената Дубинского, входившего в тот самый «список 59» Валерия Газзаева.

Приехав по весне в Ярославль писать о тонущем «Шиннике», встретился я с одним из самых известных футболистов этой команды.

Даже у «Шинника» случались звездные времена, когда добиралась эта команда до еврокубков. А футболисты играли в ней замечательные. Спахич, Юрич, Ширко, Погребняк...

Или вот защитник Ренат Дубинский. Это его только-только принявший сборную Валерий Газзаев включил в «список 59». Всем нам памятный.

Кто-то из того списка стал звездой и миллионером. У кого-то — успехи впереди. Ренат приехал ко мне в гостиницу, сели в холле. Так мило поговорили, что выкраивать куски для репортажа смешно и нелепо. Стоит печатать целиком.

Юрий Газзаев — тренер «Шинника». Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Газзаев — тренер «Шинника». Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Побегалов.Дал свои 1,5 миллиона на трансферы родного клуба. Интервью главного человека в истории ярославского футбола

«Зачем я все это вижу?!»

— Болельщики клеймили Юрия Газзаева, с которым «Шинник» впервые в истории вылетел во второй дивизион. Он виноват?

— Человек пришел и работал с тем материалом, который есть! Что он мог сделать? Времени ни подготовиться, ни перестроить команду у Газзаева не было. Как у Олича в ЦСКА. Так что дело не в Газзаеве. Если б он провел предсезонку — дело другое.

— Вы из тех футболистов, которые заканчивают — и на стадион ни ногой?

— Крайне редко хожу. У «Шинника» в этом сезоне каждый матч такой, что придешь и думаешь: «Елки-палки, зачем я все это вижу?» Просто беда. 40-летний Низамутдинов что-то пытается впереди сделать — но что он может один?

— В какой момент «Шинник» начал разваливаться?

— С приходом людей, которые сейчас управляют клубом. Как это правильно называется — попечительский совет? Бывший генеральный директор Горин, насколько знаю, никаких полномочий не имел. Нынешний тоже.

— О чем речь?

— Я говорю о комплектовании команды и тренерского штаба. Все делается только с согласия попечительского совета. Были разногласия у тренерского штаба и генерального директора.

— В чем?

— Генеральный директор привел своего человека в тренерский штаб, Анатолия Николаева. Сделал спортивным директором — и доверил ему комплектование. Горин говорил про Побегалова: «Михалыч хочет своих взять — а Толик предлагает своих...»

— Понятно, куда вел этот путь — «Шинник» во второй дивизион, Побегалова на пенсию, а пришедшего все это разгребать Газзаева в виноватые.

— О чем и речь.

— Народ-то ходит на футбол?

— Если «Крылья» приезжают, фактически команда премьер-лиги, — еще могут прийти. А так — пустые трибуны. На «Алании» было человек триста. При прекрасной погоде. Вообще нет фанатов! Если раньше южная трибуна была битком — сейчас человек 15-20.

— У фанатов была версия, мне озвучивали: команду хотят выпроводить вниз, снести стадион и застроить особняками. А «Шинник» пускай играет в какой-то яме за «Ареной-2000». Ворота есть, разметку нарисуют.

— Судя по тому, что происходило последнее время, к тому и идет. Чтоб вернуться, нужен такой же бюджет, какой был. Чтоб команду сформировать, кого-то докупить. А подпишут такой бюджет едва ли. Ну кто клубу второй лиги даст 200-300 миллионов?

— Думаете?

— Говорят, что бюджет будет сохранен. Но эти же люди говорили, что «Шинник» из ФНЛ не вылетит! Вам рассказывали, что эти же люди развалили костромской «Спартак», лишили профессионального статуса?

— Еще бы. Это тема горячая.

— Вот вам и ответ на все вопросы. Уж не знаю, снесут или нет стадион, но что он никому в Ярославле не нужен — это факт. Хотели отдать «Шиннику», потом раздумали. Городу он не нужен, клуб тоже не потянет. Потихоньку разваливается.

2002 год. Ренат Дубинский в игре против "Спартака". Фото Александр Федоров, "СЭ"
2002 год. Ренат Дубинский (слева) в игре против «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ»
Криштиану Роналду.«Ювентус» пролетает мимо Лиги чемпионов, а Роналду снова провалил важный матч. Что ждет Криштиану дальше?

«Криштиану прыжком не запомнился. Штанюк — другое дело»

— Бог с ним, с нынешним «Шинником». Вы же играли против выдающихся футболистов.

— Аршавин, Кержаков, Олич... Да что говорить, самый мой первый матч — в 2001 году против «Спартака». На Кубок. Персонально играл с Егором Титовым. Туго пришлось! До тошноты!

— Это Егор Ильич так мог умотать?

— Да вы не представляете, какой он объем работы выполнял. Просто колоссальный! От бровки до бровки, в защиту опускался! А мне 22 года, только приехал из Калининграда. Настоящих скоростей не видел. «Спартак» мы обыграли — а этот матч так и остался для меня самым памятным. Потом с Кержаковым нахлебался. Мощный, быстрый. Против Харистеаса было не проще.

— Это где ж вы встретились?

— Так я выбрал сборную Казахстана. В отборе попали на греков, чемпионов Европы. Против таких людей поиграл — Хакан Шукюр, Андрей Шевченко, Фигу! Совсем молодой Криштиану Роналду вышел на 75-й минуте, помню. Самый первый его матч за сборную. За «Манчестер» — то он уже играл. За двадцать минут успел потрепать бровку. Знать бы, в кого вырастет, — с ним бы майками махнулся.

— А так?

— Так — с Деку. Висит у родителей. Рад бы сказать, что со следами травы, но...

— Но?

— Чистенькая. Будто из магазина. Погода в Португалии была прекрасная, а Деку в подкаты особо не шел.

— Кто-то высчитал — Криштиану зависает в прыжке феноменально. Высоко и надолго.

— Мне Криштиану прыжком вообще не запомнился. В этом плане меня только Штанюк удивлял. Рослый, три года отыграл в Англии. Попробуй перепрыгни его!

— Сравнение на пятерочку — Штанюк и Криштиану. Весь Ярославль влюблен в Побегалова. Действительно силен?

— Михалыч разбирал соперника феноменально. «Играешь с этим футболистом. Слабая нога у него левая, запомни...» О каждой мелочи расскажет! Но самая памятная его установка — на полуфинал Кубка с «Тереком». Одна фраза: «Ребята, это ваш единственный шанс сыграть в финале». Все! Еще селекция была поставлена фантастически.

— В «Шиннике»?

— А что «Шинник»? Очень неплохая была команда! Как пауза на сборные — от нас по 15-17 человек уезжало. Побегалов выведывал все о характере игрока. Единственный промах — Спахич. Но чтоб оставили в команде бестолкового футболиста и ребята переглядывались: «Б..., кто это?!» — даже одного случая не помню. Вообще, в любой средней команде есть футболист, который может заиграть где угодно. Но его почему-то не замечают.

— Кто был таким в «Шиннике»?

— Андрюха Рубин из Латвии. Но вот его как раз заметили, в «Спартак» ездил.

— Экстремальные перерывы случались — чтоб в раздевалке крик стоял?

— 2005 год. Поехал я играть за «Урал». Вот там каждая игра была «экстремальная» — Григорий Иванов заходил, все разносил... Никто слова не мог вставить — ни тренер, ни капитан. Просто монстр. Там и бутсы летали, и бутылки. А после матча приходил извинялся.

Ренат Дубинский (второй слева в верхнем ряду) в сборной Казахстана.
Ренат Дубинский (второй слева в верхнем ряду) в сборной Казахстана.
3 ноября 1996 года. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - &quot;Спартак&quot; - 1:2.«Березовский сам признался, что сдал матч». 22 года самой скандальной игре между «Зенитом» и «Спартаком»

«Сдача игры — предлог, чтоб отчислить»

— Готовился к встрече с вами, искал заметки — сразу наткнулся на одну. С заголовком «Муханов обвинил нас с Ясковичем в сдаче матча». Неплохо сформулировано.

— Это в Казахстане было, играли с «Атырау». Сдача — только предлог.

— Ничего себе предлог.

— Просто не хотел нас с Ясковичем видеть в команде. У меня вообще смешно получалось: за клуб сижу в запасе, а за сборную играю каждый матч. Ну как отчислять? Все потому, что в команде два тренера.

— Это как?

— Муханова поставили вместо Рамазанова — но того оставили советником. Половина команды за одного, половина — за другого. Между собой эти двое конфликтуют. Мы за прежнего тренера. Нужен был предлог, чтобы отчислить. Вот и обвинили.

— Как сыграли-то?

— Проиграли 0:3. Пересмотреть запись — мы с Ясковичем не участвовали в эпизодах с голами вообще! Время спустя в какой-то соцсети задаю вопрос Муханову: «До сих пор думаете, что мы ту игру сдавали?» Отвечает: «Да ладно, Ренат, все забылось, пройдено...» Думаю, он сразу понимал, что ничего мы не сдавали.

— Впервые в жизни столкнулись с такими обвинениями?

— Впервые.

— Притом что играли у Долматова. Рассказывают, тот после каждого поражения искал сдавшего.

— Я у Долматова не считался ведущим игроком. Был Кульчий, Спахич... Пришел Долматов в 2004-м — как раз после кубкового поражения от «Терека». Побегалова сняли. Сразу все перевернул!

— Это как?

— Понял: игроки в «Шиннике» индивидуально сильные. Просто надо перестроить систему игры. Перешли на игру в зону, часами по полю ходили с веревками. Отрабатывали «линию». Одиннадцать матчей без поражений!

Конфликт Данни и Эмира Спахича. Фото Алексей Иванов, -
Конфликт Данни и Эмира Спахича. Фото Алексей Иванов, —
После выступлений за &quot;Монпелье&quot; и &quot;Севилью&quot; Эмир СПАХИЧ возвращается в Россию.Зачем «Анжи» Спахич

«Даже я дрался со Спахичем»

— Состав был будь здоров.

— Было у нас два африканца — Бикей и Серж Бранко. Еще два боснийца — Спахич с Юричем. Сразу друг друга невзлюбили!

— Группа на группу?

— Если можно так сказать. Однажды должно было полыхнуть.

— Ну и полыхнуло?

— Еще как!

— Расскажите же скорее.

— Один под другого подкатился на тренировке. Ну и началось. Бикей как дал Спахичу с головы! Долматов на бровке охнул: «Да что ж вы делаете?!» Драка идет — а мы, славяне, стоим и смотрим.

— Юрич-то был приятный парень. Чего о Спахиче не скажешь. Кто-то из «Локомотива» говорил: «Е...ть ему хотелось каждый день».

— Это правда. Даже я с ним подрался. Спахич в самом деле е...тый. Сидим в раздевалке, вот-вот на матч выходить. У всех форма с длинным рукавом. Вдруг Спахич голос подает: «Я не выйду на матч». — «Что случилось?!» — «Не хочу играть в майке с длинным рукавом...»

— Красавец.

— Администратор команды, Смирнов, его чуть не удавил. Так этот придурошный Спахич что сделал?

— Что?

— Схватил ножницы — и рукава у майки криво обрезал. Запорол комплект. Это сейчас куча маек, а тогда надо было дополнительно заказывать. Спахич постоянно конфликтовал. То с одним, то с другим. С кем только не дрался. Вот Радосавлевич — совсем другое дело. Интеллигентный, воспитанный. Просто красавец.

— Вы-то из-за чего со Спахичем дрались?

— Та же история, что и с Бикеем. Приезжаем в Новороссийск, играем в «квадрат». Я забрал мяч, ну и... Не помню, что случилось, но мяч был метрах в трех от меня. Вдруг Спахич ка-а-ак даст этим мячом по мне! Что-то его взбесило — ну и понеслось: «Пичку матери» и так далее. Долго я слушать не стал.

— Как команда отреагировала?

— Все потом в раздевалке благодарили — вплоть до администраторов и врачей!

— Это ж надо было так достать.

— О чем и речь. У каждого в том «Шиннике» чесались руки навернуть Спахичу. Но как футболист он прекрасен, что и говорить.

— В самом деле? Или раздули?

— Классный. Он только пришел в команду, Михалыч (Побегалов. — Прим. «СЭ») отправил его сыграть за дубль против «Торпедо». Я тоже играл в том матче. Был поражен с первый минуты: цепкий, быстрый, высоко выпрыгивает, головой играет отлично, поле тоже видит... Не-е-ет, это не дутый футболист! Ни в «Локомотив», ни в «Байер» пустого не возьмут.

Ренат Дубинский в единоборстве с Игорем Семшовым. Фото Алексей Иванов, -
Ренат Дубинский в единоборстве с Игорем Семшовым. Фото Алексей Иванов, —
Игроки &laquo;Оренбурга&raquo; пока не&nbsp;знают, в&nbsp;какой лиге будет играть команда в&nbsp;следующем сезоне.«Оренбург» и «Алания» не получили лицензии для участия в РПЛ. Почему это ничего не меняет

Закончил из-за «Алании»

— Кто-то из больших защитников мне говорил: «Мы получаем по ногам побольше нападающих».

— Вот я добрый был защитник — никого не сломал. А сам как только не получал!

— Особенно сильно?

— Это от своего. Сергей Гришин на тренировке приложился. Я прокидываю мяч — а он в подкате даже не по ногам двинул, а засадил в бедро. Разорвал мне большеберцовую мышцу. С «Аланией» челюсть мне сломали. На левой бровке у них играл маленький, юркий... На ответную игру приехал — извинился.

— Нарочно бил?

— Не думаю. Все внимание на мяче — не замечаешь, как локоть идет в лицо. Из-за этой же «Алании» я закончил с футболом в 28!

— Что случилось?

— В Калининграде шел на опережение, с кем-то столкнулся — и резкая боль. Порвал крестообразную. Полгода восстанавливался, контракт заканчивается. Куда меня после такой травмы возьмут? В тот момент уже футбол приелся, разъезды эти. Чтоб восстановиться после «крестов», надо целенаправленно работать по пять часов в день. А я до конца не пришел в себя. Приехал в московское «Торпедо» к Славе Даеву, врач взглянул: «Ренат, колено у тебя вылетит. Надо еще и еще закачивать». Вот тогда и решил — нет смысла.

— Трагедия?

— Верите — даже сожаления не было! Никакой грусти!

Георгий Джикия.«Мне говорили, что я выбрал деньги». Эмоциональный монолог Джикии о сборной России

«Потерял 150-200 тысяч долларов»

— Деньги — не стимул стирать колени в пыль?

— Казалось — деньги были. С ребятами из футбола как общался, так и общаюсь. Но проходит время — тянет на сборы. Начинаешь скучать по этой атмосфере. Не сразу это приходит!

— Накоплений хватило на пару лет?

— Хватило лет на пять. Но ты начинаешь себя искать, тут же рядом оказывается куча советников. Каждый футболист через это проходит. Там вложился в авантюру, здесь пролетел.

— Вас во что втянули?

— Сервисный центр с автомойками. Все это вроде принадлежало РЖД — а в итоге выяснилось, что там была компания с большими долгами. Которая никак не проявлялась во время проверок. Запутанная история. Пришлось платить!

— Сколько потеряли?

— На этой истории — не так много. Тысяч 150-200 долларов. Хотя для человека, игравшего за «Шинник», а не за «Спартак», это сумма.

— Что сейчас?

— Сдаю квартиры, которые еще остались. Тренирую детей. Хочется чем-то еще заниматься. Пытался войти в «Шинник», общался с Гориным. А тут вдруг пригласили руководителем спорткомитета в Ставропольский край. Год там отработал. Потом вернулся в Ярославль — и выяснилось, что никому ты на фиг не нужен. Всюду «свои люди». Слава богу, образование есть, детишек тренирую, с голоду не умираю...

— Вы чуть ли не единственный футболист «Шинника» славных времен, кто приезжал в Ярославль — и здесь же остался жить.

— Вы правы — где бы футболист ни играл, квартиру покупает в Москве. А мы переехали из Калининграда сюда, да так и осели. Старший окончил школу здесь, сейчас в Москве учится. Младший учиться только пошел. Думаем: раз прожили в Ярославле 20 лет — что ж не остаться? Нам же хорошо!

— В Москве ничего нет?

— Хотели купить жилье. Но раздумали. Этот город всегда для меня был чужим.

— Шамиль Лахиялов говорил: лучший бизнес для футболиста — покупка квартир. У него чуть ли не десяток по всему миру — и кормят.

— Спасибо супруге — она это понимала лучше меня. Такое вложение никогда не подведет. В цене не потеряет.

— Сколько их у вас?

— Три. По ярославским меркам — хороший доход. В самом центре города, можно сдавать. Хоть что-то осталось.

Ренат Дубинский выбивает мяч ударом через себя. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Ренат Дубинский выбивает мяч ударом через себя. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Май 2021 года. Антон Заболотный в&nbsp;ЦСКА.Заболотный вернулся в ЦСКА: слова о хейтерах, «Сочи» и «Зените»

«ЦСКА привез деньги. Пришлось играть честно»

— Самые памятные премиальные в жизни?

— Не знаю, стоит ли рассказывать... Ладно, столько лет прошло. Кто догадается — тот догадается. Город называть не стану. Должны были мы там отдавать игру.

— Как интересно.

— Наши лидеры получили по четвертой карточке, чтоб этот матч пропустить. Поехали смешанным составом, взяли ребят из дубля.

— Команда там была хорошая?

— Шла на третьем месте. Но ЦСКА был рядом — тоже боролся за тройку. Всякие тотализаторы только начинались. Сам я в том матче не играл — но всем друзьям, родственникам рассказал: мы проиграем. Ставьте смело.

— Знаю я эти фокусы. Сам однажды погорел.

— А на предыгровой то ли президент клуба, то ли главный тренер вдруг произносит — ЦСКА привез деньги. Будем играть всерьез.

— Предупредить родню не успевали?

— Успевал! Но что-то подумал — играем с третьим местом. Такой состав. Все равно нас вынесут. Так что вы думаете? Бестолковый Ширко — это я любя! — головой забивает два гола. Выигрываем 2:1.

— Вот неприятность.

— Ничего, что я такую историю рассказываю?

— Сыграли-то честно! С родней с тех пор не знаетесь?

— Получили мы за ту победу по семь с половиной тысяч долларов. Пришлось все эти деньги отдать родне. Вот это — самые памятные премиальные. А крупных в моей жизни не было. Обычно за первую платили три или четыре тысячи долларов. За следующую повышается на 500. Как-то выдали хорошую серию — дошли до восьми с половиной тысяч. Но обычно выше четырех не поднимались. После той истории слово «тотализатор» забыл.

— Я после своего прокола — тоже.

— Если б даже играл — что я мог сделать? 23 года! А вообще старался в таких матчах не участвовать. Хотя потом узнавал — некоторые у нас сдавали.

Спортивный директор &laquo;Шинника&raquo; Анатолий Николаев.Как стать спортивным директором клуба ФНЛ в 25 лет? Уникальная история из Ярославля

«В «Шиннике» платили 150 тысяч долларов в год»

— Если уж заговорили про деньги — самый крутой контракт, до которого доигрались?

— Самый большой, наверное, был в Актюбинске. Пришел туда свободным агентом. Выходило что-то около 200 тысяч долларов в год.

— Я думал, в Казахстане игрокам сборной платили намного больше.

— Так это 2006-й год!

— Ну и что?

— Самая большая зарплата была у двух ребят из «Кайрата» — 300 тысяч. Кажется, Андрюха Карпович и Самат Смаков, капитан сборной, столько получали. В Актюбинске больше 200 никому не давали. А в Ярославле у меня было около 150 тысяч.

— Этот контракт считался хорошим?

— Выше среднего. Лидеры получали 200-250. Кульчий, Хомуха, Гришин, Дима Васильев...

— А Спахич?

— Он пришел в 2004-м. Думаю, на небольшие деньги.

— Кстати! Дмитрия Васильева вызвали в сборную, чуть не перешел в «Спартак». Где он сейчас?

— Во Вьетнаме.

— Господи.

— Он же хорошо владеет английским. Пригласили развивать какую-то академию. Я по его Instagram и Facebook слежу. Хотя у Димы были большие перспективы в Питере, работал в академии. Он даже Михалычу отказал.

— Михалычу?

— Ну, Побегалову. Тот звал ассистентом. Но у Васильева в академии было три должности — старший тренер, переводчик и еще кто-то. Роскошные перспективы. Как-то встретил его в Крымске, Васильев привез свою команду на чемпионат России. Был счастлив. Так что я удивился этому виражу в судьбе.

— Вот зря он «Спартаку» отказал.

— Так он в «Рубин» уехал — и пошли травмы. Даже звание чемпиона России ему не положено, не наиграл нужное количество матчей.

Ренат Дубинский. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Ренат Дубинский. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Январь 1995 года. Тарасовка. Илья Цымбаларь и&nbsp;Андрей Тихонов.Звезды «Спартака» на морозе и в сугробах. Так тренировались Тихонов, Цымбаларь и Аленичев

«Возвращаюсь в шесть утра с дискотеки — а тренировка в девять...»

— Самые яркие премиальные вспомнили — так давайте вспомним и штраф.

— Это я в первой лиге играл за «Балтику». В Турции пошли на дискотеку. Тренировка начиналась в девять утра — а вернулись часов в шесть. А что такое дискотека? Пиво, девушки...

— Это вы мне рассказываете?

— А, хорошо, если знаете. Короче, возвращаемся — а тут Игнатенко, главный тренер, вышел на балкон продышаться. Видит нас. Сигарета выпадает из рук. Через три часа вместо восстановительной тренировки получили с Максом Бондаренко полноценную. Плюс штраф 500 долларов.

— От такого поворота и у вас могла сигарета из рук выпасть.

— Вот за сигареты нас вообще не штрафовали. Все тренеры знали, кто в команде курит.

— Много в «Шиннике» было курящих?

— Процентов сорок. Кульчий вообще не скрывал, что курит. Я курил, Димка Васильев тоже. Но большинство — только после игры. Где-то в баре.

— Не чувствовали, что мешает?

— Мне вообще не мешало. Я не задыхался, был отлично подготовлен. Съездил на два месяца в донецкий «Шахтер» к Виктору Прокопенко. Меня так натаскали — да я после летал!

— Это «Шахтер» так гоняли?

— Ничего тяжелее в моей жизни не было. После «Шахтера» мне вообще ничего страшно не было. Сигареты, не сигареты... То же и с алкоголем. В семь утра возвращаешься с застолья, в девять уже тренировка — а ты летаешь! Не чувствуешь нагрузку!

— Курить-то бросили?

— Нет. Бросал на время сборов, как-то месяца три продержался. Потом остановился у друзей в Москве. Снег за окном, чужой город... Поехал в аэропорт, на МКАДе лютая пробка. Самолет улетел — а на другой билетов нет! Вместо того чтоб Новый год встречать с семьей в Ставрополе, вернулся к тем же друзьям. Ну и закурил с расстройства. Так и жил у них дней пять, до следующих сборов. Как-то пытался одну сигарету в день курить. Потом все возвращается. Если не мешает — почему нет?

— Как футболисты начинают курить? Они ж круглые сутки под присмотром.

— А я в 96 году приехал в дубль «Балтики». В ларьках сигареты продавали поштучно. Выходили с пацанами, покупали одну на двоих. Голова шла кругом. Но втянулся. Потом две сигареты, три, пачка...

Остон Урунов, Алекс Крал, покупки Вендела.На что тратят деньги футболисты РПЛ. Самые странные покупки — у игроков «Спартака» и «Зенита»

«Терпи, Ренат, на «шестисотом» ездить будешь...»

— Это что ж с вами делали в «Шахтере», что хватило на годы?

— В Германии Виктор Евгеньевич загнал нас на лыжную трассу. Отмерил 800-метровый круг. Осмотрел критически весь строй: «Так... десять кругов? Или пятнадцать? Давайте пятнадцать!»

— Смертельная доза. Это что ж надо себе говорить, чтоб не сойти с дистанции?

— Я очень хорошо помню, что себе говорил: «Терпи, Ренат, на «шестисотом» ездить будешь...»

— Это стимул.

— Главное, осязаемый — приехал на базу «Шахтера», а там только «пятисотые» и «шестисотые» «Мерседесы» в ряд. Все до единого черные. У меня чуть глаза не выпали на асфальт. Вот это, думаю, попал я в команду. А как базу начал рассматривать, это вообще. Шок.

— Уже новая была база? С прудиком и лебедями?

— Да-да, новая. Видимо, даже круче резиденции Ахметова. Потому что послов и президентов Ахметов встречал на базе «Шахтера». Как ребята шептались, все вопросы тогда решались не с президентом Украины, а с Ринатом Леонидовичем. Самые важные люди ехали к нему.

— Видели его регулярно?

— Нет, пару раз. В окружении охраны. Таким плотным кольцом шли. Ресторан был на втором этаже, так на каждом пролете стоял охранник. Даже футболистов отсекал: «Подождите, пройдет президент, потом вы...»

— На чем же вы ездили, если поразились автопарку футболистов «Шахтера»?

— У меня тоже «Мерседес» в Калининграде стоял.

— Ну вот. А вы говорите.

— За 600 долларов.

— Уф-ф.

— Я только-только на права сдал. Опытные ребята научили: «Ренат, ты еще через сто дурных ситуаций пройдешь на дороге. Хорошую машину не бери». Это в Ярославле я разгулялся — BMW купил, только вышедшую Toyota Avensis, сейчас Audi...

— Это что ж за «Мерседес» можно было купить за 600 долларов?

— Купил-то я его за тысячу двести. Продал через три месяца за 600. Не тащить же за собой в Ярославль, людей пугать. Да и не доехал бы. Ребята взяли на разбор. Брезгливо осматривали: «Что такой ржавый-то?» Длиннющий, его в Калининграде «крокодилом» звали. 123-й кузов. Привет из 80-х годов. Пробег пошел на второй миллион.

— Это счастье, что вы живы, что мы разговариваем.

— Вы, кстати, правы!

— «Крокодил» подарил приключения?

— Я выворачивал руль — колесо начинало заваливаться. Чтоб не завалилось совсем, надо было потихонечку выезжать.

Ренат Дубинский с сыном на отдыхе.
Ренат Дубинский с сыном на отдыхе.
Роберто Де&nbsp;Дзерби.Самый перспективный тренер Италии возглавит «Шахтер». Он мог приехать в «Спартак», но выбрал Украину

«В «Шахтере» я понравился. Но все решали агенты»

— В «Шахтере» уже были великие игроки?

— Да потрясающие. Орбу, Зубов, Шевчук, Толик Тимощук... Вся сборная Украины!

— Кто особенно удивил?

— Тимощук. Все выжигал в подкате. Шевчук поразил — я прежде не видел человека с такой скоростью. Мощный, цепкий. Потом в «Шиннике» встретились. Парнишка играл в центре, из Тольятти. Как же его...

— Бахарев?

— Бахарев! В большом порядке был!

— Такой шанс был. Как же вы не зацепились в «Шахтере»?

— Я даже Прокопенко понравился. Действительно шанс. Это 2000-й год. Виктор Евгеньевич два месяца на меня смотрел, потом решил: «Ренат, не знаю, какие у тебя отношения с агентами, но мы взять готовы. Пока только в дубль. Не за те деньги, которые за тебя просят, а чуть дешевле. Сможешь договориться — оставайся!» А я в этих вещах ничего не понимал. Даже не знал, кто у меня «агент».

— Такое бывает?

— Еще как бывает! Президент клуба Чепель говорит: «Едешь туда», — я и еду. Вернулся в Калининград. Полгода отыграл за «Балтику» — и уехал в Ярославль. Точно знаю, что «Шинник» отдал за меня 200 тысяч долларов. Год был удачный — взяли без всякого просмотра.

— Бывший тренер «Балтики» Корней Шперлинг превратился в бомжа. А тогдашний президент клуба Чепель жив?

— Да, живой. Время от времени мелькает в соцсетях. Возглавляет то ли городскую, то ли областную федерацию футбола. А настоящий агент у меня появился только в «Шиннике». Подписал договор с Павлом Андреевым. Но через два года продлевать не стал.

— Почему?

— Остался в клубе, контракт долгосрочный. Вроде идет и идет. Потом помогал мне Андрей Новгородов, отправлял в Казахстан. Мы с ним еще играли вместе. Но здесь все на словах, никаких договоров.

— Как объявлять агенту, что расстаетесь?

— Очень спокойно — старый договор закончился. Позвонил: «Нет смысла подписывать новый». — «Нет так нет, никаких претензий». Мы и сейчас общаемся. Два моих воспитанника, Шитовы, сейчас в «Спартаке». Геннадий Голубин, который работает с Андреевым, этими ребятами заинтересовался, просили меня переговорить с родителями.

— Ну и как?

— Приехал в Москву, встретились в Москва-Сити. Нормально поговорили — они подписали договор.

Валерий Газзаев.Валерий Газзаев: «Надо менять не тренера сборной, а систему развития футбола в России!«

«Я с Газзаевым общался, на тебя в сборной России не рассчитывают...»

— Агент вас так легко отпустил? Странно.

— Понимаю, к чему вы клоните... Но я не того уровня игрок, чтоб за меня цепляться. Перспективы были, тот же Побегалов большего от меня ждал. Даже знаю, когда все сломалось.

— Когда?

— Газзаев составил список из 59 кандидатов в сборную. Мы с Димкой Васильевым туда вошли. А параллельно звал Казахстан. Тренер Пахомов звонил, убеждал: «Я с Газзаевым общался, на тебя в сборной России не рассчитывают, давай к нам...» Ну и дал я слабину. Вместо того чтоб стремиться в сборную России, стал играть за Казахстан. С этого и не заладилось.

— Хоть легионером не считались?

— Нет-нет. У меня российский паспорт. Хотя и в Казахстане тоже паспорт сделали. Смешно было: из Москвы вылетаю по российскому, из Алма-Аты в Японию по казахскому. Удивляюсь: неужели нет единой базы? Летаю по всему миру с разными паспортами...

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