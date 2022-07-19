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Играл с Это'О и Карлосом, незаконно получал зарплату в милиции. Махач Гаджиев задержан в Москве

В Москве задержан бывший футболист Махач Гаджиев по делу о мошенничестве
Николай Егорычев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Самюэль Это&#039;О и Махач Гаджиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Махач Гаджиев, Роберто Карлос, Диего Тарделли и Самюэль Это&#039;О.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Он полгода находился в федеральном розыске.

Бывший футболист «Крыльев Советов», «Анжи» и «Амкара» Махач Гаджиев задержан в Москве. «СЭ» собрал все подробности.

Махач Гаджиев. В Москве арестовали бывшего футболиста «Анжи» и «Крыльев Советов» Махача Гаджиева

Каким футболистом был Гаджиев

Махач Гаджиев начинал карьеру в дубле «Спартака», но, так и не сумев пробиться в основу, в 2005 году перешел в «Крылья Советов». По итогам сезона-2006 Махач записал на свой счет два мяча и две результативные передачи в 15 играх.

Бодрый старт позволил Гаджиеву быстро пробиться в сборную России — его вызвали в команду до 21 года. В составе юношеских и молодежных национальных команд Махач играл с Михаилом Кержаковым и братьями Комбаровыми. Тогда рыночная стоимость Гаджиева, по данным портала Transfermarkt, достигла пика — 2,1 миллиона евро.

Летом 2007-го Махач перешел в «Сатурн», но в Раменском не заиграл. Через пару лет он уехал в аренду в «Рубин», а лучший перформанс выдал в сезоне-2011/12 в составе звездного «Анжи» — с Роберто Карлосом, Самюэлем Это'О и под руководством Гуса Хиддинка. Гаджиев провел 23 матча, в которых забил три гола и выполнил два ассиста (один из них — в матче со «Спартаком»).

После «Анжи» Гаджиев выступал за украинскую «Таврию» и «Амкар». В 2014 году он вернулся в махачкалинский клуб, в котором и завершил карьеру. В общей сложности на его счету 66 матчей в РПЛ, шесть голов и шесть результативных передач.

В 2017 году Гаджиева осудили на два года условно

В 2010 году, будучи профессиональным футболистом, Гаджиев устроился на службу в МВД Республики Дагестан. После испытательного срока его назначили на должность сотрудника ППС.

Согласно материалам дела, Махач скрыл этот факт от «Анжи», с которым у игрока был действующий контракт. При этом Гаджиев не намеревался работать в правоохранительных органах — он устроился туда только ради того, чтобы получать зарплату.

«Гаджиев М.Г., являясь сотрудником ОБ ППСМ ОВД «Кизилюртовский», с 6 января по 17 августа 2010 года на службу не выходил, возложенные на него обязанности милиционера не выполнял, а начисленные за указанный период в качестве заработной платы денежные средства в размере 54 308 рублей путем обмана использовал по своему усмотрению», — сообщили тогда представители суда местному информагентству «Дербент».

За это Гаджиев в 2017 году получил два года условно с испытательным сроком на год. Причиненный ущерб Махач добровольно выплатил.

Махач Гаджиев, Роберто Карлос, Диего Тарделли и Самюэль Это'О. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Махач Гаджиев, Роберто Карлос, Диего Тарделли и Самюэль Это'О.
Алексей Иванов, Фото «СЭ»

Гаджиев находился в федеральном розыске

О задержании Гаджиева в центре Москвы сообщил РЕН ТВ. Вчера его остановили для проверки документов. Оказалось, что с конца 2021 года экс-футболист находился в федеральном розыске за мошенничество.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, «Гаджиев разыскивался за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Розыск был инициирован полицией Махачкалы. Информацию о задержании передали инициатору розыска, получены документы и ходатайство о задержании лица до прибытия конвоя».

По информации телеграм-канала «Мутко против», Гаджиев находился в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

В настоящее время решается вопрос о его транспортировке в Дагестан.

В октябре Махачу Гаджиеву исполнится 35 лет. Он женат, воспитывает двух детей.

Самюэль Это`О
Футбол
ФК Амкар
ФК Анжи
ФК Крылья Советов (Самара)
Махач Гаджиев
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