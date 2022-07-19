Играл с Это'О и Карлосом, незаконно получал зарплату в милиции. Махач Гаджиев задержан в Москве
Бывший футболист «Крыльев Советов», «Анжи» и «Амкара» Махач Гаджиев задержан в Москве. «СЭ» собрал все подробности.
Каким футболистом был Гаджиев
Махач Гаджиев начинал карьеру в дубле «Спартака», но, так и не сумев пробиться в основу, в 2005 году перешел в «Крылья Советов». По итогам сезона-2006 Махач записал на свой счет два мяча и две результативные передачи в 15 играх.
Бодрый старт позволил Гаджиеву быстро пробиться в сборную России — его вызвали в команду до 21 года. В составе юношеских и молодежных национальных команд Махач играл с Михаилом Кержаковым и братьями Комбаровыми. Тогда рыночная стоимость Гаджиева, по данным портала Transfermarkt, достигла пика — 2,1 миллиона евро.
Летом 2007-го Махач перешел в «Сатурн», но в Раменском не заиграл. Через пару лет он уехал в аренду в «Рубин», а лучший перформанс выдал в сезоне-2011/12 в составе звездного «Анжи» — с Роберто Карлосом, Самюэлем Это'О и под руководством Гуса Хиддинка. Гаджиев провел 23 матча, в которых забил три гола и выполнил два ассиста (один из них — в матче со «Спартаком»).
После «Анжи» Гаджиев выступал за украинскую «Таврию» и «Амкар». В 2014 году он вернулся в махачкалинский клуб, в котором и завершил карьеру. В общей сложности на его счету 66 матчей в РПЛ, шесть голов и шесть результативных передач.
В 2017 году Гаджиева осудили на два года условно
В 2010 году, будучи профессиональным футболистом, Гаджиев устроился на службу в МВД Республики Дагестан. После испытательного срока его назначили на должность сотрудника ППС.
Согласно материалам дела, Махач скрыл этот факт от «Анжи», с которым у игрока был действующий контракт. При этом Гаджиев не намеревался работать в правоохранительных органах — он устроился туда только ради того, чтобы получать зарплату.
«Гаджиев М.Г., являясь сотрудником ОБ ППСМ ОВД «Кизилюртовский», с 6 января по 17 августа 2010 года на службу не выходил, возложенные на него обязанности милиционера не выполнял, а начисленные за указанный период в качестве заработной платы денежные средства в размере 54 308 рублей путем обмана использовал по своему усмотрению», — сообщили тогда представители суда местному информагентству «Дербент».
За это Гаджиев в 2017 году получил два года условно с испытательным сроком на год. Причиненный ущерб Махач добровольно выплатил.
Гаджиев находился в федеральном розыске
О задержании Гаджиева в центре Москвы сообщил РЕН ТВ. Вчера его остановили для проверки документов. Оказалось, что с конца 2021 года экс-футболист находился в федеральном розыске за мошенничество.
Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, «Гаджиев разыскивался за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Розыск был инициирован полицией Махачкалы. Информацию о задержании передали инициатору розыска, получены документы и ходатайство о задержании лица до прибытия конвоя».
По информации телеграм-канала «Мутко против», Гаджиев находился в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
В настоящее время решается вопрос о его транспортировке в Дагестан.
В октябре Махачу Гаджиеву исполнится 35 лет. Он женат, воспитывает двух детей.
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|+/-
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1
|Кр. Советов
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|1
|0
|0
|4-2
|3
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2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
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ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
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Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1