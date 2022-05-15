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Сегодня, 16:30

Шатов хоронит «Рубин»: оформил гол плюс пас и приблизил Слуцкого к ФНЛ

«Рубин» на выезде проиграл «Уралу» в матче 29-го тура РПЛ
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Урала» празднуют победу над «Рубином».
Фото ФК «Урал»
Казань близка к вылету.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
3:0
Рубин
Голы
Бикфалви, 23 (1:0), Шатов, 57 (2:0), Бикфалви, 71 (3:0)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Герасимов Егорычев Аугустыняк (Евсеев, 79) Железнов (Юшин, 78) Мишкич Подберезкин Шатов (Гаджимурадов, 74) Бикфалви (Агеев, 89)
Рубин
Дюпин Тесленко Зотов Тальби Ломовицкий (Бакаев, 75) Зуев (Кузнецов, 62) Абильдгор Самошников (Фаттахов, 77) Кучаев (Апшацев, 75) Онугха Лисакович
Предупреждения
Кучаев 25’, Кузнецов 65’, Самошников 76’
Судьи
Карасев (Москва) Гаврилин (Владимир) Демешко (Химки)
ВАР
Турбин (Дмитров) Богач (Люберцы)

«Рубин» проиграл «Уралу» 0:3 в важнейшем матче за сохранение прописки в премьер-лиге: команда Леонида Слуцкого опустилась на 14-е место и рискует вылететь в ФНЛ.

Хедлайнером разгрома «Рубина» стал бывший игрок казанцев Олег Шатов. Полузащитник осенью расторг контракт с клубом, объяснив, что хочет взять паузу в карьере. Но зимой подписал контракт с «Уралом», хотя в «Рубине» заявляли, что ждут игрока, когда он решит вернуться на поле.

Сегодня Шатов своими результативными действиями подтолкнул бывшую команду к вылету: сначала оформил голевую передачу на Эрика Бикфалви.

А после перерыва забил сам, классно пробив со штрафного. Это первый гол Шатова в сезоне.

Третий мяч в ворота «Рубина» отправил Бикфалви, подправив мяч в после удара Аугустыняка. Но лучшим игроком матча стал не Эрик, оформивший дубль, а Шатов, который не прижился в Казани.

«Рубин» же продолжает свое падение: казанцы снова провалились, проиграв седьмой матч из последних девяти. Команда Слуцкого уже 14-я и в заключительном туре сыграет с прямым конкурентом за сохранение места в премьер-лиге.

Прямо сейчас казанцы опережают «Уфу» на два очка, но в случае поражения «Рубин» отправится в ФНЛ — впервые с 2003 года.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Зенит 0
2-й тайм

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
Леонид Слуцкий
2
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 0
15.05 14:00
Урал – Рубин
 3 : 0
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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