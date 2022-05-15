Шатов хоронит «Рубин»: оформил гол плюс пас и приблизил Слуцкого к ФНЛ

Казань близка к вылету.

«Рубин» проиграл «Уралу» 0:3 в важнейшем матче за сохранение прописки в премьер-лиге: команда Леонида Слуцкого опустилась на 14-е место и рискует вылететь в ФНЛ.

Хедлайнером разгрома «Рубина» стал бывший игрок казанцев Олег Шатов. Полузащитник осенью расторг контракт с клубом, объяснив, что хочет взять паузу в карьере. Но зимой подписал контракт с «Уралом», хотя в «Рубине» заявляли, что ждут игрока, когда он решит вернуться на поле.

Сегодня Шатов своими результативными действиями подтолкнул бывшую команду к вылету: сначала оформил голевую передачу на Эрика Бикфалви.

А после перерыва забил сам, классно пробив со штрафного. Это первый гол Шатова в сезоне.

Третий мяч в ворота «Рубина» отправил Бикфалви, подправив мяч в после удара Аугустыняка. Но лучшим игроком матча стал не Эрик, оформивший дубль, а Шатов, который не прижился в Казани.

«Рубин» же продолжает свое падение: казанцы снова провалились, проиграв седьмой матч из последних девяти. Команда Слуцкого уже 14-я и в заключительном туре сыграет с прямым конкурентом за сохранение места в премьер-лиге.

Прямо сейчас казанцы опережают «Уфу» на два очка, но в случае поражения «Рубин» отправится в ФНЛ — впервые с 2003 года.