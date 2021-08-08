«Рубин» одержал победу в матче с «Ахматом»

«Рубин» обыграл «Ахмат» (2:1) в матче третьего тура Тинькофф РПЛ.

Гости открыли счет на 30-й минуте благодаря голу Даниила Уткина. Хозяева сравняли результат на 58-й минуте — отличился Сеад Хакшабанович. На 55-й минуте у гостей был удален голкипер Гиорги Шелия.

Решающий мяч на 86-й минуте забил Оливер Абильдгор. «Рубин» набрал девять очков и на данный момент занимает второе место. У «Ахмата» три очка и девятая позиция.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

3-й тур

«Рубин» (Казань) — «Ахмат» (Грозный) — 2:1 (0:1)

Голы: Уткин, 30 (0:1). Хакшабанович, 58 (1:1). Абильдгор, 86 (2:1).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов (В.Игнатьев, 46), Бегич, Уремович, Йевтич (Мусаев, 88), Самошников, Хван Ин Бом (Костюков, 67), Кварацхелия, Абильдгор, Деспотович (И.Игнатьев, 16. Бакаев, 88), Хакшабанович.

«Ахмат» (Грозный): Шелия, Пуцко, Лысцов, Быстров (Карапузов, 68), Богосавац, Нижич, Тимофеев, Бериша (Коновалов, 58), Уткин (Мелихов, 57), Харин (Янку, 69), Конате (Архипов, 46).

Предупреждения: Зотов, 6. Быстров, 9. Уремович, 21. Йевтич, 33. Конате, 44. Лысцов, 51. Нижич, 76. Бегич, 90.

Удаление: Шелия, 55.

Судьи: Кукуян (Сочи). Мухтаров (Петрозаводск), Петросян (Бронницы).

ВАР: Панин (Дмитров). Мурашов (Москва).

8 августа. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».