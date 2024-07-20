Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

«Зенит» и все остальные. Что может помешать чемпиону забрать седьмой титул подряд?

20 июля стартует новый сезон РПЛ
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Зенит» празднует чемпионство в сезоне-2023/24.
Фото ФК «Зенит»
Превью сезона-2024/25 в РПЛ.

За сколько туров до конца «Зенит» станет чемпионом?

Финиш прошлого сезона получился уникальным для РПЛ последних лет — борьба до заключительного тура, три реальных претендента на титул. Казалось бы, интрига в следующем чемпионате должна закрутиться еще сильнее. Но нет, сейчас очередное чемпионство «Зенита» кажется абсолютно неизбежным. Накануне старта более актуально обсуждение не того, кто сможет подвинуть чемпиона, а того, за сколько туров до конца в Санкт-Петербурге будут праздновать победу.

«Зенит» в прошлом сезоне действительно просел: весной у команды были проблемы и с игрой, и с результатами. Такого при Семаке точно не было. Но стабильного конкурента не нашлось, и на финише сине-бело-голубые на опыте обошли «Краснодар» и «Динамо». Выводы были сделаны оперативно. До старта сезона «Зенит» провел мощную закупку, забрав сразу несколько видных игроков с российскими паспортами: Глушенкова из «Локомотива», Горшкова из Самары, Волкова из Краснодара и Латышонка из Калининграда. Таким образом, «Зенит» решил и проблему лимита, который в прошлом сезоне уже начал поджимать. И это еще не все, вот-вот приедет серб Илич из «Торино». Не забываем и про возможный трансфер Соболева, который может стать главной бомбой этого лета. Недели две назад вопрос переезда форварда из Москвы в Петербург казался решенным, но почему-то дело застопорилось - Александр продолжает тренироваться в «Спартаке» и выходить в товарищеских матчах.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo;&nbsp;&mdash; фавориты нового сезона РПЛ. «Зенит» — 2024/25: кто остановит сверхмотивированного гегемона?

Это будет особенный сезон для «Зенита» и Петербурга, где очень любят юбилеи и рекорды. Здесь все совпало: в 2025-м «Зенит» отпразднует столетие, а потенциальное чемпионство станет 11-м в России и седьмым подряд. По обоим показателям «Зенит» превзойдет «Спартак». Неудивительно, что в клубе так ответственно отнеслись к усилению состава.

Демонстрацию силы обновленный «Зенит» провел в Суперкубке. Команда сыграла в первом тайме, обеспечила результат, а во втором уже просто игралась, позволив сделать матч ярким в исполнении обеих команд. Блистательный дебют вышел у Глушенкова, забившего два мяча. После убедительной победы над прямым конкурентом по прошлому сезону пошли разговоры, что рекордный титул «Зенит» заберет туров за шесть-семь до финиша.

Что здесь может пойти не так? Если оглядываться на прошлый сезон, то у «Зенита» действительно возникли проблемы после ухода Малкома и Кузяева — главного бомбардира и футболиста, который обеспечивал баланс в центре поля. Потеря двух игроков стала существенной даже для «Зенита» с его глубиной состава. Чтобы история повторилась, из клуба этим летом должны уехать одновременно Клаудиньо и Вендел. Вопрос с первым уже вроде как решен — он едет во «Фламенго». Много слухов и по Венделу, они возникают и опровергаются чуть ли не каждый день. Шанс конкурентов и любителей интриги — в уходе бразильской связки этим летом. Да, будет 25-миллионный Илич, будет кто-то еще, но встраивать новичков придется уже по ходу чемпионата, и в таких условиях избежать потерь очков гораздо сложнее.

Футболисты «Краснодара» перед матчем с «Зенитом» за Суперкубок России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Готовы ли «Краснодар» и «Динамо» вновь бороться за чемпионство?

Даже если «Зенит» будет не так крепко держать титул в своих руках, кто-то же должен его вырвать. В прошлом году слабостью чемпиона могли воспользоваться «Динамо» и «Краснодар», но сил у них не хватило. Будут ли они реальными конкурентами «Зенита» в стартующем чемпионате?

«Краснодар» в Суперкубке разочаровал, но списывать «быков» со счетов, опираясь только на одну эту игру, было бы неправильно. Все-таки команда играла без Кордобы, Оласы и Кастаньо. При этом не будем забывать о потере двух ключевых игроков: Сафонов уехал в Париж, а Алонсо вернулся в «Атлетико Минейро». Первым вратарем теперь будет Агкацев, под него взяли опытного Дюпина. На место парагвайца взяли 24-летнего бразильца Диего Косту из «Сан-Паулу». От того, насколько равноценными получатся эти замены, будет многое зависеть. В центре поля у черно-зеленых без изменений. Тема ухода Сперцяна сейчас не актуальна, так что Мусаев может рассчитывать на их тройку с Черниковым и Кривцовым. Еще одна примечательная покупка «Краснодара» — воспитанник «Зенита» Козлов, весной ярко проявивший себя в «Балтике». Возвращение Смолова в Краснодар для многих стало неожиданностью, и в первых турах ему предстоит заменить Кордобу.

Главный тренер &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак со&nbsp;своей командой на&nbsp;церемонии награждения. «Зенит» напугал РПЛ. За «Краснодар» страшно

Главный козырь «Динамо» — это стабильность. Летних изменений по минимуму. Вратарская проблема ярко проявилась весной, и бело-голубые решили ее в первую очередь, пригласив Лунева. При этом пришлось попрощаться с Шуниным, и вечный динамовец остался не очень доволен тем, как с ним расстался родной клуб. В остальном — без резких движений. Очевидно, в усилении нуждаются фланги обороны, но приобретений на эти позиции пока нет. С другой стороны, времени полно — трансферное окно будет открыто еще полтора месяца; определенные решения подскажет старт сезона.

«Спартак» празднует гол в предсезонном матче против «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Увидим ли мы в медалях «Локо», «Спартак» или ЦСКА?

В претендентах на медали традиционно три московские команды — «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА.

В «Локо» этим летом произошли большие изменения. Команду покинули целый ряд игроков с большими именами — Глушенков, Миранчук, Жемалетдинов, Дзюба, Гильерме. Возможен уход капитана команды Баринова — при поступлении предложения из Европы, которое устроит и игрока, и клуб. При этом сам Баринов в открытую высказывает недовольство кадровой политикой клуба. Насторожили болельщиков и слова главного тренера Галактионова, который уже фактически назвал предстоящий сезон переходным и посвященным строительству новой команды. Митрюшкин, Тимофеев, Воробьев — вот список трансферов на вход, и вряд ли эти имена компенсируют потери.

«Спартак» начинает очередную новую жизнь. На этот раз дело не только в приходе главного тренера Станковича, но и в уходе многолетних лидеров: Джикия покинул команду по истечении контракта, Промеса теперь нет в «Спартаке» даже юридически, может уехать еще и Соболев. Станковичу досталось специфическое наследие от Абаскаля: под испанца было проведено множество трансферов, но явно удачных среди них — единицы. У «Спартака» сформировалась большая обойма игроков, при этом фактически нет очевидного стартового состава. Вот с этим в первую очередь предстоит разобраться сербскому тренеру. Официально подтвержденный новичок у красно-белых пока один — 32-летний бразильский форвард Виллиан Жозе, сделавший себе имя в ла лиге. В ближайшее время к команде также должен присоединиться аргентинский атакующий полузащитник Барко из «Ривер Плейт».

Максим Глушенков во&nbsp;время презентации в&nbsp;клубном магазине &laquo;Зенита&raquo;. «Зенит» и «Спартак» готовы пошуметь. Кто станет трансферным чемпионом лета? Колонка Казакова

После победы в Кубке и серебряных медалей сезона-2022/23 казалось, что ЦСКА будет готов бросить вызов «Зениту». Но этого не случилось. Более того, красно-синие показали худший результат за всю историю премьер-лиги. Федотов мог стать очередным тренером армейцев на долгие годы, но проработал с командой всего два сезона. Вместо него пришел Николич, несколько лет назад хорошо зарекомендовавший себя в «Локомотиве». Как раз под нового тренера ЦСКА подписал Жемалетдинова, лучший период в карьере которого пришелся на сотрудничество с Николичем. Еще один новичок — малиец Койта, выступавший за «Зальцбург».

«Ростов» провел очень качественную весну, и если команда Карпина на таком же уровне пройдет весь сезон, то сможет претендовать на место в тройке. «Ростов» выполнил главную задачу на каждое трансферное окно, сохранив лидеров. Правда, вопросы вызывает вратарская позиция. Песьяков с Медведевым ушли, вместо них — босниец Ханкич и Ятимов из сборной Таджикистана.

«Химки» на предсезонной встрече с болельщиками.
Фото ФК «Химки»

С «Химками» все так же нескучно

В прошлом сезоне борьба за выживание оказалась не хуже чемпионской гонки. Очевидно, цели сохранить место в лиге стоят перед «Факелом», «Оренбургом» и «Пари НН». И перед тремя новичками. Во-первых, вернулись «Химки», и с ними по-прежнему весело. Талалаев за год решил задачу, но клуб с тренером расстался. Команду возглавил испанец Артига из «Родины», и ему досталось весьма своеобразное пополнение. Глушаков, Мирзов, Юсупов, Заболотный — всем им за 30, а то и глубоко за 30. На общем фоне выделяется приобретение аргентинца Веры у «Оренбурга».

Франк Артига. «Дзюба в «Химках»? Меня полностью устраивает Заболотный». Интервью главного тренера красно-черных

«Акрон» и махачкалинское «Динамо» впервые выступят в РПЛ. Команда из Самарской области создала себе хорошую репутацию в позапрошлом розыгрыше Кубка, когда ей удалось подряд пройти «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». В следующем сезоне команда решила задачу выхода в РПЛ. И если широкая публика имеет представление об «Акроне», то дагестанское «Динамо» заходит в РПЛ командой-загадкой. Мы хорошо знаем ее руководителей — президента Гаджиева и генерального директора Газизова, но в составе совсем мало известных игроков. Усиления не последовало, так что очевидно: Махачкала будет брать непроходимой обороной. Как это было и в первой лиге, где в матчах «Динамо» забивалось в среднем по полтора гола за игру.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
20
30
Читайте также
Боец RCC Ларкин подрался с туристами в аэропорту Внуково
«Бордо» может потерять профессиональный статус из-за долгов
Лукашенко раскритиковал отсутствие адекватной реакции на последствия бури
Соболев боится Жозе, Зобнин намекнул на уход Александра. Что происходит в «Спартаке»
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
Кечинов: «У «Оренбурга» есть футболисты, которые могут потрепать нервы «Спартаку»
Жара не угрожает проведению матча «Ростова» и ЦСКА
Экс-нападающий «Спартака» Давыдов: «Зенит» — явный фаворит чемпионата на бумаге»
Бурлак: «Для «Локомотива» попадание в топ-5 будет хорошим результатом»
«Зенит» победит «Крылья Советов», а «Спартак» не проиграет в первом матче Станковича. Прогнозы на 1-й тур РПЛ
«Ростов» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» победит «Крылья Советов», а «Спартак» не проиграет в первом матче Станковича. Прогнозы на 1-й тур РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости