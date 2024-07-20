«Зенит» и все остальные. Что может помешать чемпиону забрать седьмой титул подряд?

Превью сезона-2024/25 в РПЛ.

За сколько туров до конца «Зенит» станет чемпионом?

Финиш прошлого сезона получился уникальным для РПЛ последних лет — борьба до заключительного тура, три реальных претендента на титул. Казалось бы, интрига в следующем чемпионате должна закрутиться еще сильнее. Но нет, сейчас очередное чемпионство «Зенита» кажется абсолютно неизбежным. Накануне старта более актуально обсуждение не того, кто сможет подвинуть чемпиона, а того, за сколько туров до конца в Санкт-Петербурге будут праздновать победу.

«Зенит» в прошлом сезоне действительно просел: весной у команды были проблемы и с игрой, и с результатами. Такого при Семаке точно не было. Но стабильного конкурента не нашлось, и на финише сине-бело-голубые на опыте обошли «Краснодар» и «Динамо». Выводы были сделаны оперативно. До старта сезона «Зенит» провел мощную закупку, забрав сразу несколько видных игроков с российскими паспортами: Глушенкова из «Локомотива», Горшкова из Самары, Волкова из Краснодара и Латышонка из Калининграда. Таким образом, «Зенит» решил и проблему лимита, который в прошлом сезоне уже начал поджимать. И это еще не все, вот-вот приедет серб Илич из «Торино». Не забываем и про возможный трансфер Соболева, который может стать главной бомбой этого лета. Недели две назад вопрос переезда форварда из Москвы в Петербург казался решенным, но почему-то дело застопорилось - Александр продолжает тренироваться в «Спартаке» и выходить в товарищеских матчах.

Это будет особенный сезон для «Зенита» и Петербурга, где очень любят юбилеи и рекорды. Здесь все совпало: в 2025-м «Зенит» отпразднует столетие, а потенциальное чемпионство станет 11-м в России и седьмым подряд. По обоим показателям «Зенит» превзойдет «Спартак». Неудивительно, что в клубе так ответственно отнеслись к усилению состава.

Демонстрацию силы обновленный «Зенит» провел в Суперкубке. Команда сыграла в первом тайме, обеспечила результат, а во втором уже просто игралась, позволив сделать матч ярким в исполнении обеих команд. Блистательный дебют вышел у Глушенкова, забившего два мяча. После убедительной победы над прямым конкурентом по прошлому сезону пошли разговоры, что рекордный титул «Зенит» заберет туров за шесть-семь до финиша.

Что здесь может пойти не так? Если оглядываться на прошлый сезон, то у «Зенита» действительно возникли проблемы после ухода Малкома и Кузяева — главного бомбардира и футболиста, который обеспечивал баланс в центре поля. Потеря двух игроков стала существенной даже для «Зенита» с его глубиной состава. Чтобы история повторилась, из клуба этим летом должны уехать одновременно Клаудиньо и Вендел. Вопрос с первым уже вроде как решен — он едет во «Фламенго». Много слухов и по Венделу, они возникают и опровергаются чуть ли не каждый день. Шанс конкурентов и любителей интриги — в уходе бразильской связки этим летом. Да, будет 25-миллионный Илич, будет кто-то еще, но встраивать новичков придется уже по ходу чемпионата, и в таких условиях избежать потерь очков гораздо сложнее.

Футболисты «Краснодара» перед матчем с «Зенитом» за Суперкубок России. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Готовы ли «Краснодар» и «Динамо» вновь бороться за чемпионство?

Даже если «Зенит» будет не так крепко держать титул в своих руках, кто-то же должен его вырвать. В прошлом году слабостью чемпиона могли воспользоваться «Динамо» и «Краснодар», но сил у них не хватило. Будут ли они реальными конкурентами «Зенита» в стартующем чемпионате?

«Краснодар» в Суперкубке разочаровал, но списывать «быков» со счетов, опираясь только на одну эту игру, было бы неправильно. Все-таки команда играла без Кордобы, Оласы и Кастаньо. При этом не будем забывать о потере двух ключевых игроков: Сафонов уехал в Париж, а Алонсо вернулся в «Атлетико Минейро». Первым вратарем теперь будет Агкацев, под него взяли опытного Дюпина. На место парагвайца взяли 24-летнего бразильца Диего Косту из «Сан-Паулу». От того, насколько равноценными получатся эти замены, будет многое зависеть. В центре поля у черно-зеленых без изменений. Тема ухода Сперцяна сейчас не актуальна, так что Мусаев может рассчитывать на их тройку с Черниковым и Кривцовым. Еще одна примечательная покупка «Краснодара» — воспитанник «Зенита» Козлов, весной ярко проявивший себя в «Балтике». Возвращение Смолова в Краснодар для многих стало неожиданностью, и в первых турах ему предстоит заменить Кордобу.

Главный козырь «Динамо» — это стабильность. Летних изменений по минимуму. Вратарская проблема ярко проявилась весной, и бело-голубые решили ее в первую очередь, пригласив Лунева. При этом пришлось попрощаться с Шуниным, и вечный динамовец остался не очень доволен тем, как с ним расстался родной клуб. В остальном — без резких движений. Очевидно, в усилении нуждаются фланги обороны, но приобретений на эти позиции пока нет. С другой стороны, времени полно — трансферное окно будет открыто еще полтора месяца; определенные решения подскажет старт сезона.

«Спартак» празднует гол в предсезонном матче против «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Увидим ли мы в медалях «Локо», «Спартак» или ЦСКА?

В претендентах на медали традиционно три московские команды — «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА.

В «Локо» этим летом произошли большие изменения. Команду покинули целый ряд игроков с большими именами — Глушенков, Миранчук, Жемалетдинов, Дзюба, Гильерме. Возможен уход капитана команды Баринова — при поступлении предложения из Европы, которое устроит и игрока, и клуб. При этом сам Баринов в открытую высказывает недовольство кадровой политикой клуба. Насторожили болельщиков и слова главного тренера Галактионова, который уже фактически назвал предстоящий сезон переходным и посвященным строительству новой команды. Митрюшкин, Тимофеев, Воробьев — вот список трансферов на вход, и вряд ли эти имена компенсируют потери.

«Спартак» начинает очередную новую жизнь. На этот раз дело не только в приходе главного тренера Станковича, но и в уходе многолетних лидеров: Джикия покинул команду по истечении контракта, Промеса теперь нет в «Спартаке» даже юридически, может уехать еще и Соболев. Станковичу досталось специфическое наследие от Абаскаля: под испанца было проведено множество трансферов, но явно удачных среди них — единицы. У «Спартака» сформировалась большая обойма игроков, при этом фактически нет очевидного стартового состава. Вот с этим в первую очередь предстоит разобраться сербскому тренеру. Официально подтвержденный новичок у красно-белых пока один — 32-летний бразильский форвард Виллиан Жозе, сделавший себе имя в ла лиге. В ближайшее время к команде также должен присоединиться аргентинский атакующий полузащитник Барко из «Ривер Плейт».

После победы в Кубке и серебряных медалей сезона-2022/23 казалось, что ЦСКА будет готов бросить вызов «Зениту». Но этого не случилось. Более того, красно-синие показали худший результат за всю историю премьер-лиги. Федотов мог стать очередным тренером армейцев на долгие годы, но проработал с командой всего два сезона. Вместо него пришел Николич, несколько лет назад хорошо зарекомендовавший себя в «Локомотиве». Как раз под нового тренера ЦСКА подписал Жемалетдинова, лучший период в карьере которого пришелся на сотрудничество с Николичем. Еще один новичок — малиец Койта, выступавший за «Зальцбург».

«Ростов» провел очень качественную весну, и если команда Карпина на таком же уровне пройдет весь сезон, то сможет претендовать на место в тройке. «Ростов» выполнил главную задачу на каждое трансферное окно, сохранив лидеров. Правда, вопросы вызывает вратарская позиция. Песьяков с Медведевым ушли, вместо них — босниец Ханкич и Ятимов из сборной Таджикистана.

«Химки» на предсезонной встрече с болельщиками. Фото ФК «Химки»

С «Химками» все так же нескучно

В прошлом сезоне борьба за выживание оказалась не хуже чемпионской гонки. Очевидно, цели сохранить место в лиге стоят перед «Факелом», «Оренбургом» и «Пари НН». И перед тремя новичками. Во-первых, вернулись «Химки», и с ними по-прежнему весело. Талалаев за год решил задачу, но клуб с тренером расстался. Команду возглавил испанец Артига из «Родины», и ему досталось весьма своеобразное пополнение. Глушаков, Мирзов, Юсупов, Заболотный — всем им за 30, а то и глубоко за 30. На общем фоне выделяется приобретение аргентинца Веры у «Оренбурга».

«Акрон» и махачкалинское «Динамо» впервые выступят в РПЛ. Команда из Самарской области создала себе хорошую репутацию в позапрошлом розыгрыше Кубка, когда ей удалось подряд пройти «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». В следующем сезоне команда решила задачу выхода в РПЛ. И если широкая публика имеет представление об «Акроне», то дагестанское «Динамо» заходит в РПЛ командой-загадкой. Мы хорошо знаем ее руководителей — президента Гаджиева и генерального директора Газизова, но в составе совсем мало известных игроков. Усиления не последовало, так что очевидно: Махачкала будет брать непроходимой обороной. Как это было и в первой лиге, где в матчах «Динамо» забивалось в среднем по полтора гола за игру.