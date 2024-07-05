«Зенит» и «Спартак» готовы пошуметь. Кто станет трансферным чемпионом лета? Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о гонке двух столиц, которая началась еще до старта сезона.

Мы живем в эпоху, когда мир вновь становится многополярным. Даже вопреки нашим представлениям о нем как о чем-то неизменном.

А раз так, то футбол тоже должен породить нечто подобное. Сенсации на Евро, правда, оказались локальными — ни Грузия, ни Австрия, ни Словакия не сумели прыгнуть выше головы так, как это сделала Россия 16 лет назад. Но вот это чувство — «еще чуть-чуть, и...» — с каждым месяцем становится все более осязаемым.

«Краснодар» и «Динамо» тоже ведь прожили прошлый сезон как «еще чуть-чуть, и...». И готовятся к новому вроде бы в тех же весовых категориях — в статусе тех, кто претендует на тройку, а возможно, и на титул. Но упущенный золотой шанс часто оборачивается более долгим по времени разочарованием, чем летняя пауза. И неизвестно, что сейчас сложнее — верить в их чемпионство или не верить.

Новички «Зенита»: Сергей Волков, Юрий Горшков и Евгений Латышонок. Фото ФК «Зенит»

Это ведь будет сезон «Зенита». Даже не как клуба, взявшего все три трофея, — как гегемона, вступающего в свой юбилейный, сотый год с такой мощной селекцией, что это вроде бы не оставляет шансов соперникам. Петербуржцы ведь не только резко меняют вектор селекции — они демонстративно показывают, что способны забирать звезд или звездочек у любого конкурента. У ЦСКА, «Локомотива», «Краснодара». Даже у «Спартака» — если сложится пазл с Соболевым. Разве что «Динамо» пока стоит в этом ряду особняком — со Скопинцевым не сложилось, Тюкавина не отдали, к Фомину еще не приценивались. Но тренд налицо.

И это, пожалуй, самый удивительный акцент нынешнего лета — есть же стереотип, что россияне не хотят переходить в «Зенит» из-за нежелания оказаться на лавке. Да, зарплаты в Санкт-Петербурге выше, но не настолько, чтобы можно было поставить крест на карьере ради статуса чемпиона де-юре и позиции игрока на замену де-факто.

А между тем уже в июне Сергей Семак собрал многих из тех, кого хотел. Получив не только новичков, но и «конструктор» без инструкции по сборке модели. Вряд ли кто-то сейчас скажет, как команда станет играть, куда и когда отдадут людей, не попавших в обойму, кто сохранит незыблемые позиции в основе.

Максим Глушенков (справа) на тренировке «Зенита». Фото ФК «Зенит»

Последних, пожалуй, всего трое — Вендел, Нино и Дуглас Сантос. Возможно, Глушенков — единственный из новичков , безоговорочно подпадающий под определение «супертрансфер».

Но более того — пусть ситуация такова, что мало кто в России способен даже замахнуться на уже сделанное невским клубом, сине-бело-голубые продолжают будоражить рынок.

Очевидно, что, моментально закрыв вопросы с русскими, чемпион ищет иностранных звезд, в первую очередь — нападающего. Атакующий хавбек Иван Илич может прийти из «Торино», а может не прийти, но параметры поиска очевидны — дорого, гарантированно, статусно. Так что понятно, почему переговоры по Соболеву поставлены на паузу.

Свои есть, причем в небывалом для прежнего «Зенита» количестве. Никто пока не вспоминает Бакаева — но и он вернулся из аренды. Глубина состава у Семака нереальная. Теперь нужно повышать ставки. Тем более что «Спартак», вечный раздражитель и оппонент, свой трансферный ход уже сделал.

Настоящей дуэли клубов — символов своих городов в прошлом сезоне не получилось. Притом что у владеющего красно-белыми «Лукойла» есть и деньги, и амбиции. А у команды — новый тренер и новый спортивный директор. И переизбыток, как кажется, российских футболистов, а значит, необходимо укрепляться легионерами. Куплен пока только один — 32-летний нападающий Виллиан Жозе. Но ожидания, что эта ставка должна сыграть в новом сезоне, максимально высоки.

Виллиан Жозе. Фото ФК «Спартак»

Бразильца брали как основного форварда, вероятно, считая уход Соболева делом почти решенным. А Александр, судя по всему, останется — раз так, то борьба за место в атаке обещать стать мощной.

Но это еще не все. «Спартак» продолжает поиски — и «десятки», и вингера. Кроме спортдира Томаша Амарала есть ведь теперь и главный тренер Деян Станкович со своей высокой репутацией и обширной базой контактов в телефоне.

ЦСКА и «Локомотив» выглядят на этом фоне менее амбициозно. «Динамо» и «Краснодар» пока только готовятся докупать новичков — словно на прикупе в карточной игре.

А вот «Зенит» и «Спартак» готовы пошуметь. Точнее, первый уже пошумел, но добавит децибелов, а второй впервые за долгое время готов поднять трансферную планку.

Интересно, конечно, кто из них первых закроет заявочную компанию этим долгим летом.