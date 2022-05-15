«Краснодар» прибил ЦСКА космическим голом и осуществил мечту Галицкого

Игру заканчивали 11 воспитанников!

Этот сезон «Краснодара» гарантированно войдет в историю. Команда лишилась тренерского штаба и всех легионеров, но вместо борьбы за выживание кромсает конкурентов, лезет наверх и осуществляет мечту Сергея Галицкого. Игру с ЦСКА начинали семь воспитанников (Виталий Стежко вообще дебютировал в премьер-лиге в 25 лет), а заканчивали 11.

Но даже с таким кадровым ресурсом «быки» не отходят от игрового стиля и выжимают максимум в плане результатов. Хотя от них вообще ничего не ждут. Грохнуть на выезде «Спартак»? Без проблем. Прервать серию «Ростова» Карпина? Пожалуйста. Разбить «Локомотив»? Легко.

Теперь настала очередь ЦСКА, который, кажется, сделал все, чтобы переломить кризис. Но не зацепил даже ничью.

После кошмарного выезда в Грозный и провала с «Сочи» у Алексея Березуцкого было пять полноценных дней и 18 часов в поезде, чтобы пересобрать основу. В Краснодаре мы увидели возврат к схеме с тремя центральными защитниками (одним из которых снова оказался Марио Фернандес), воссоединение атакующей связки Заболотный — Эджуке, а также дебют воспитанника. В пятницу 19-летний Заур Тарба стал чемпионом в составе молодежки, а через два дня появился в основе с главной команды.

Легионеры ЦСКА, которые роскошно ворвались в премьер-лигу и целый месяц тащили команду, к концовке сезона израсходовали всю мощь. Языджи добили проблемы со спиной (он давно играл через боль и не поехал в Краснодар вместе с Фуксом, которому не рекомендовали нагрузки после похода к стоматологу), Гбамен перебрал карточек с «Сочи», а Медина присел в запас. Карраскаль оказался единственным из зимних новичков, кто вышел в старте.

По ходу матча казалось — все сработало. ЦСКА реально прибавил: не проваливался сзади и выдерживал баланс между линиями, качественно разыгрывал позиционные атаки и вообще не позволял расслабиться Сафонову. Да, первый тайм был равным, но после перерыва банда Березуцкого доминировала, а Матвей тащил так часто, что в середине тайма рухнул на поле с судорогами.

Этой весной мы часто критиковали штаб Алексея Березуцкого за игру ЦСКА, но единственное, за что можно предъявить команде в Краснодаре, — это реализация, о которую разбились план на игру, матч-менеджмент и все тактические заготовки. Эджуке выжигал левый фланг и накручивал защитников с помощью эластико, Карраскаль и свежий Медина палили издали, а Заболотный не попадал из штрафной. К середине второго тайма даже в «Краснодаре» едва ли понимали, как выйти из-под такого обстрела: ЦСКА забрал мяч (58% после перерыва — до было 45%) и нагрузил Сафонова 15 ударами (6 точных).

«Краснодар» за весь тайм попал в створ единственный раз — и он, конечно, перечеркнул все выстрелы гостей. Никита Кривцов неожиданно для всех решился на дальний удар и исполнил шедевр, который стал украшение матча, тура и, возможно, всей весны в РПЛ.

Дерзкая банда Александра Сторожука, о костяке которой мы даже не слышали до 2022-го, уже четвертая в таблице. В медали залезть не получится, но статус главного открытия премьер-лиги гораздо ценнее. Его у «Краснодара» уже никто не отберет.

А вот для ЦСКА четвертый сезон без медалей — большое разочарование.