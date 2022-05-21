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«Динамо» выиграет у «Сочи», «Зенит» не победит в Нижнем Новгороде. Прогнозы на 30-й тур РПЛ

Томислав Дуймович и Михаил Малютин сделали прогнозы на матчи 30-го тура РПЛ
Леонид Александров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Сочи» — «Динамо».
Фото ФК «Сочи»

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Локомотива» и «Динамо» Томислав Дуймович и боец смешанного стиля Михаил Малютин.

«Краснодар» — «Ахмат»

Томислав Дуймович — 1:1. По «Краснодару» в течение сезона было много плохих прогнозов, но команда неплохо справилась в это трудное время. «Ахмат» мне нравится, очень ценю работу Андрея Талалаева. Если бы играли в Грозном, то даже поставил бы на «Ахмат», но в Краснодаре будет ничья.

Михаил Малютин — 2:0. Как спортсмен клуба «Ахмат», я хотел бы, чтобы выиграли грозненцы, но дома «Краснодар» победит. «Ахмат» — домашняя команда, поэтому, к сожалению, краснодарцы будут сильнее.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ахмат

«Крылья Советов» — «Локомотив»

Томислав Дуймович — 1:0. У «Локомотива» тяжелый сезон, команда не сыгранна. У самарцев сплоченный состав, позитивная атмосфера и отличный тренер. Думаю, в последнем туре «Крылья Советов» выиграют дома.

Михаил Малютин — 2:0. Мне очень нравятся «Крылья Советов», молодая атакующая команда. Дома, в Самаре, «Крылья» выиграют у проблемного «Локомотива».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. Металлург (Самара)
Крылья Советов
Локомотив

ЦСКА — «Ростов»

Томислав Дуймович — 1:1. С новым тренером Алексеем Березуцким команда стала стабильнее, но еще много над чем нужно работать. У «Ростова» тоже всякое было в течение сезона, но с приходом Карпина все немного стабилизировалось. Непонятно, как на армейцев повлияет новость об отъезде Марио Фернандеса. Будет ничья.

Михаил Малютин — 3:3. Команды ни на что уже не претендуют, а на футбол при таких раскладах часто бывает приятно смотреть. Будет открытая игра, и надеюсь, что получится очень результативная ничья.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

«Динамо» — «Сочи»

Томислав Дуймович — 2:0. «Сочи» — команда с хорошим тренером и подбором игроков, меня это радует. Она сумела провести стабильный сезон. В то же время мой бывший клуб «Динамо» неплохо выступал с российскими футболистами и лишь парой иностранцев. До последнего москвичи вели борьбу за чемпионство, второе место они не должны упускать.

Михаил Малютин — 2:0. «Динамо» весь сезон играло хорошо, боролось за чемпионство. Несмотря на спад, бело-голубые не будут сдаваться, им нужно второе место.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Сочи

«Рубин» — «Уфа»

Томислав Дуймович — 2:2. Важнейший матч. «Рубин» всех удивил и очень сильно опустился в таблице. У «Уфы» тоже не все идеально, но там лучший бомбардир чемпионата Гамид Агаларов и мой земляк Филип Мрзляк, поэтому я хотел бы, чтобы они выиграли. Будет открытая игра, мне кажется, что матч закончится ничьей.

Михаил Малютин — 3:2. Обе команды будут мотивированы, ведь им нужно сохранить прописку в РПЛ. Все-таки я думаю, что «Рубин» не вылетит. «Уфа» сильна дома, на искусственном поле, а на выездах у нее проблемы.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Уфа

«Арсенал» — «Урал»

Томислав Дуймович — 1:2. Это будет принципиальная игра. Туляки плохо выглядели в последних играх. А «Урал» показывал красивый и результативный футбол. Екатеринбуржцы выиграют в один мяч.

Михаил Малютин — 0:2. «Уралу» победа нужна, он еще борется за выживание. «Арсенал» уже без мотивации.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Урал

«Нижний Новгород» — «Зенит»

Томислав Дуймович — 1:0. «Зенит» уже давно чемпион, а «Нижнему Новгороду» еще нужны очки для уверенности, чтобы не попасть в стыки. «Нижний» выиграет.

Михаил Малютин — 1:1. Интересное противостояние, ведь «Зенит» уже чемпион и вряд ли выйдет лучшим составом. А «Нижний Новгород» захочет порадовать своих болельщиков под конец сезона и не проиграет питерцам.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Зенит

«Химки» — «Спартак»

Томислав Дуймович — 1:1. Очень интересная встреча. «Химки» хорошо провели вторую часть чемпионата и поднялись в турнирной таблице. А «Спартак» удивил с негативной стороны. «Химкам» очки нужны больше, думаю, будет ничья, которая им поможет.

Михаил Малютин — 1:3. Тут буду немного необъективен, я с 1996 года болею за «Спартак». Красно-белые на кураже, вышли в финал Кубка. Несмотря на то, что «Химки» борются за выживание, думаю, что «Спартак» выиграет.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Спартак
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК Уфа
25
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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