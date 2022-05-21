«Динамо» выиграет у «Сочи», «Зенит» не победит в Нижнем Новгороде. Прогнозы на 30-й тур РПЛ
Томислав Дуймович — 1:1. По «Краснодару» в течение сезона было много плохих прогнозов, но команда неплохо справилась в это трудное время. «Ахмат» мне нравится, очень ценю работу Андрея Талалаева. Если бы играли в Грозном, то даже поставил бы на «Ахмат», но в Краснодаре будет ничья.
Михаил Малютин — 2:0. Как спортсмен клуба «Ахмат», я хотел бы, чтобы выиграли грозненцы, но дома «Краснодар» победит. «Ахмат» — домашняя команда, поэтому, к сожалению, краснодарцы будут сильнее.
«Крылья Советов» — «Локомотив»
Томислав Дуймович — 1:0. У «Локомотива» тяжелый сезон, команда не сыгранна. У самарцев сплоченный состав, позитивная атмосфера и отличный тренер. Думаю, в последнем туре «Крылья Советов» выиграют дома.
Михаил Малютин — 2:0. Мне очень нравятся «Крылья Советов», молодая атакующая команда. Дома, в Самаре, «Крылья» выиграют у проблемного «Локомотива».
Томислав Дуймович — 1:1. С новым тренером Алексеем Березуцким команда стала стабильнее, но еще много над чем нужно работать. У «Ростова» тоже всякое было в течение сезона, но с приходом Карпина все немного стабилизировалось. Непонятно, как на армейцев повлияет новость об отъезде Марио Фернандеса. Будет ничья.
Михаил Малютин — 3:3. Команды ни на что уже не претендуют, а на футбол при таких раскладах часто бывает приятно смотреть. Будет открытая игра, и надеюсь, что получится очень результативная ничья.
Томислав Дуймович — 2:0. «Сочи» — команда с хорошим тренером и подбором игроков, меня это радует. Она сумела провести стабильный сезон. В то же время мой бывший клуб «Динамо» неплохо выступал с российскими футболистами и лишь парой иностранцев. До последнего москвичи вели борьбу за чемпионство, второе место они не должны упускать.
Михаил Малютин — 2:0. «Динамо» весь сезон играло хорошо, боролось за чемпионство. Несмотря на спад, бело-голубые не будут сдаваться, им нужно второе место.
Томислав Дуймович — 2:2. Важнейший матч. «Рубин» всех удивил и очень сильно опустился в таблице. У «Уфы» тоже не все идеально, но там лучший бомбардир чемпионата Гамид Агаларов и мой земляк Филип Мрзляк, поэтому я хотел бы, чтобы они выиграли. Будет открытая игра, мне кажется, что матч закончится ничьей.
Михаил Малютин — 3:2. Обе команды будут мотивированы, ведь им нужно сохранить прописку в РПЛ. Все-таки я думаю, что «Рубин» не вылетит. «Уфа» сильна дома, на искусственном поле, а на выездах у нее проблемы.
Томислав Дуймович — 1:2. Это будет принципиальная игра. Туляки плохо выглядели в последних играх. А «Урал» показывал красивый и результативный футбол. Екатеринбуржцы выиграют в один мяч.
Михаил Малютин — 0:2. «Уралу» победа нужна, он еще борется за выживание. «Арсенал» уже без мотивации.
Томислав Дуймович — 1:0. «Зенит» уже давно чемпион, а «Нижнему Новгороду» еще нужны очки для уверенности, чтобы не попасть в стыки. «Нижний» выиграет.
Михаил Малютин — 1:1. Интересное противостояние, ведь «Зенит» уже чемпион и вряд ли выйдет лучшим составом. А «Нижний Новгород» захочет порадовать своих болельщиков под конец сезона и не проиграет питерцам.
Томислав Дуймович — 1:1. Очень интересная встреча. «Химки» хорошо провели вторую часть чемпионата и поднялись в турнирной таблице. А «Спартак» удивил с негативной стороны. «Химкам» очки нужны больше, думаю, будет ничья, которая им поможет.
Михаил Малютин — 1:3. Тут буду немного необъективен, я с 1996 года болею за «Спартак». Красно-белые на кураже, вышли в финал Кубка. Несмотря на то, что «Химки» борются за выживание, думаю, что «Спартак» выиграет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0