«Динамо» выиграет у «Сочи», «Зенит» не победит в Нижнем Новгороде. Прогнозы на 30-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Локомотива» и «Динамо» Томислав Дуймович и боец смешанного стиля Михаил Малютин.

«Краснодар» — «Ахмат»

Томислав Дуймович — 1:1. По «Краснодару» в течение сезона было много плохих прогнозов, но команда неплохо справилась в это трудное время. «Ахмат» мне нравится, очень ценю работу Андрея Талалаева. Если бы играли в Грозном, то даже поставил бы на «Ахмат», но в Краснодаре будет ничья.

Михаил Малютин — 2:0. Как спортсмен клуба «Ахмат», я хотел бы, чтобы выиграли грозненцы, но дома «Краснодар» победит. «Ахмат» — домашняя команда, поэтому, к сожалению, краснодарцы будут сильнее.

«Крылья Советов» — «Локомотив»

Томислав Дуймович — 1:0. У «Локомотива» тяжелый сезон, команда не сыгранна. У самарцев сплоченный состав, позитивная атмосфера и отличный тренер. Думаю, в последнем туре «Крылья Советов» выиграют дома.

Михаил Малютин — 2:0. Мне очень нравятся «Крылья Советов», молодая атакующая команда. Дома, в Самаре, «Крылья» выиграют у проблемного «Локомотива».

ЦСКА — «Ростов»

Томислав Дуймович — 1:1. С новым тренером Алексеем Березуцким команда стала стабильнее, но еще много над чем нужно работать. У «Ростова» тоже всякое было в течение сезона, но с приходом Карпина все немного стабилизировалось. Непонятно, как на армейцев повлияет новость об отъезде Марио Фернандеса. Будет ничья.

Михаил Малютин — 3:3. Команды ни на что уже не претендуют, а на футбол при таких раскладах часто бывает приятно смотреть. Будет открытая игра, и надеюсь, что получится очень результативная ничья.

«Динамо» — «Сочи»

Томислав Дуймович — 2:0. «Сочи» — команда с хорошим тренером и подбором игроков, меня это радует. Она сумела провести стабильный сезон. В то же время мой бывший клуб «Динамо» неплохо выступал с российскими футболистами и лишь парой иностранцев. До последнего москвичи вели борьбу за чемпионство, второе место они не должны упускать.

Михаил Малютин — 2:0. «Динамо» весь сезон играло хорошо, боролось за чемпионство. Несмотря на спад, бело-голубые не будут сдаваться, им нужно второе место.

«Рубин» — «Уфа»

Томислав Дуймович — 2:2. Важнейший матч. «Рубин» всех удивил и очень сильно опустился в таблице. У «Уфы» тоже не все идеально, но там лучший бомбардир чемпионата Гамид Агаларов и мой земляк Филип Мрзляк, поэтому я хотел бы, чтобы они выиграли. Будет открытая игра, мне кажется, что матч закончится ничьей.

Михаил Малютин — 3:2. Обе команды будут мотивированы, ведь им нужно сохранить прописку в РПЛ. Все-таки я думаю, что «Рубин» не вылетит. «Уфа» сильна дома, на искусственном поле, а на выездах у нее проблемы.

«Арсенал» — «Урал»

Томислав Дуймович — 1:2. Это будет принципиальная игра. Туляки плохо выглядели в последних играх. А «Урал» показывал красивый и результативный футбол. Екатеринбуржцы выиграют в один мяч.

Михаил Малютин — 0:2. «Уралу» победа нужна, он еще борется за выживание. «Арсенал» уже без мотивации.

«Нижний Новгород» — «Зенит»

Томислав Дуймович — 1:0. «Зенит» уже давно чемпион, а «Нижнему Новгороду» еще нужны очки для уверенности, чтобы не попасть в стыки. «Нижний» выиграет.

Михаил Малютин — 1:1. Интересное противостояние, ведь «Зенит» уже чемпион и вряд ли выйдет лучшим составом. А «Нижний Новгород» захочет порадовать своих болельщиков под конец сезона и не проиграет питерцам.

«Химки» — «Спартак»

Томислав Дуймович — 1:1. Очень интересная встреча. «Химки» хорошо провели вторую часть чемпионата и поднялись в турнирной таблице. А «Спартак» удивил с негативной стороны. «Химкам» очки нужны больше, думаю, будет ничья, которая им поможет.

Михаил Малютин — 1:3. Тут буду немного необъективен, я с 1996 года болею за «Спартак». Красно-белые на кураже, вышли в финал Кубка. Несмотря на то, что «Химки» борются за выживание, думаю, что «Спартак» выиграет.