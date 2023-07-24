Идеальный трансфер. Но «Зениту» будет сложно найти замену Малкому
Малком все-таки уезжает. И от этого немного грустно. Российский футбол теряет своего лучшего игрока, мы снимаем постер с главной витрины РПЛ. Кто теперь на ней? Промес? Барриос? Вывеска в любом случае станет менее яркой.
Но в бразильца никто не бросит камень — расстаемся по-доброму, желаем удачи в дальнейшей карьере. Это получился практически идеальный трансфер.
Хотя скажи кто-то подобное в начала питерского этапа карьеры Малкома — засмеяли бы. Тогда только и разговоров было, что «Зенит» выкинул 40 миллионов евро в трубу. И дай бог, если когда-нибудь отобьет хотя бы половину.
Дублер Месси? Кажется, кого-то развели на хорошие деньги под этим сладким соусом. Так многим казалось, когда бразилец все-таки выходил из лазарета и пытался что-то придумать на поле. Получалось натужно.
Четыре гола в РПЛ в дебютном сезоне, три — в следующем. Сейчас даже не верится, что форвард мог быть таким «скромным». Но Малком играл все лучше и лучше (бомбардирский показатель прошедшего сезона — 23 гола), да и за пределами поля вел себя образцово. Мы этого точно не скажем после отъезда Вендела, а вот новичок «Аль-Хиляля» был всегда улыбчив, контактен, а также максимально лоялен к «Зениту» и России. Не хандрил, не стонал — профессионально делал свое дело.
Заслужив отличной игрой дебют в сборной Бразилии нынешним летом. Уверен, что питерцам это было особенно приятно, как когда-то гордились динамовские руководители тем, что Данни стал игроком национальной команды Португалии именно в их клубе, еще до переезда в город на Неве.
Малком не только сам здорово играл, но параллельно еще и выступал в роли магнита для своих соотечественников. Наверняка многие из них ехали в «Зенит», имея рекомендации от экс-барселонца. А про Клаудиньо это известно доподлинно.
А когда пришло время уходить, то питерцы получили максимальную прибыль. 60 миллионов евро — даже Халка в Китай продавали дешевле. Можно не сомневаться, что это продажа на пике — 26-летнего нападающего вряд ли когда-то еще оценили бы в такую сумму.
Да, РПЛ прилично осиротела с отъездом Малкома. Но «Зенит» получил огромные деньги. И будем надеяться, что распорядится ими грамотно, а наш футбол получит еще какую-нибудь яркую звезду.
Уже интересно, кто сменит бразильца в команде Сергея Семака.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|3 : 2
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|2 : 1
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|2 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1