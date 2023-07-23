Малком — самая дорогая продажа в истории РПЛ. Он побил рекорд Халка

Нападающий «Зенита» Малком перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро и стал самой дорогой продажей в истории российского чемпионата.

Предыдущий рекорд был установлен семь лет назад, когда китайский «Шанхай Шанган» заплатил «Зениту» 56 миллионов за другого бразильца Халка.

Тройку лидеров замыкает еще один экс-зенитовец Леандро Паредес, который обошелся «ПСЖ» в 40 миллионов.

Самые дорогие трансферы игроков из чемпионата России

Игрок Сезон Гражданство Откуда Куда Сумма трансфера* Малком 2023 Бразилия Зенит Аль-Хиляль 60 000 000 Халк 2016 Бразилия Зенит Шанхай Шанган 56 000 000 Леандро Паредес 2018 Аргентина Зенит ПСЖ 40 000 000 Виллиан 2013 Бразилия Анжи Челси 35 500 000 Александр Головин 2018 Россия ЦСКА Монако 30 000 000 Никола Влашич 2021 Хорватия ЦСКА Вест Хэм 30 000 000 Жо 2008 Бразилия ЦСКА Манчестер Сити 24 000 000 Эсекиэль Гарай 2016 Аргентина Зенит Валенсия 24 000 000 Юрий Жирков 2009 Россия ЦСКА Челси 21 000 000 Квинси Промес 2018 Голландия Спартак Севилья 21 000 000 Аксель Витсель 2017 Бельгия Зенит Тяньцзинь Цюаньцзянь 20 000 000

* В евро по данным transfermarkt.de.