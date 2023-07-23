Малком — самая дорогая продажа в истории РПЛ. Он побил рекорд Халка
Нападающий «Зенита» Малком перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро и стал самой дорогой продажей в истории российского чемпионата.
Предыдущий рекорд был установлен семь лет назад, когда китайский «Шанхай Шанган» заплатил «Зениту» 56 миллионов за другого бразильца Халка.
Тройку лидеров замыкает еще один экс-зенитовец Леандро Паредес, который обошелся «ПСЖ» в 40 миллионов.
Самые дорогие трансферы игроков из чемпионата России
|
Игрок
|
Сезон
|
Гражданство
|
Откуда
|
Куда
|
Сумма трансфера*
|
Малком
|
2023
|
Бразилия
|
Зенит
|
Аль-Хиляль
|
60 000 000
|
Халк
|
2016
|
Бразилия
|
Зенит
|
Шанхай Шанган
|
56 000 000
|
Леандро Паредес
|
2018
|
Аргентина
|
Зенит
|
ПСЖ
|
40 000 000
|
Виллиан
|
2013
|
Бразилия
|
Анжи
|
Челси
|
35 500 000
|
Александр Головин
|
2018
|
Россия
|
ЦСКА
|
Монако
|
30 000 000
|
Никола Влашич
|
2021
|
Хорватия
|
ЦСКА
|
Вест Хэм
|
30 000 000
|
Жо
|
2008
|
Бразилия
|
ЦСКА
|
Манчестер Сити
|
24 000 000
|
Эсекиэль Гарай
|
2016
|
Аргентина
|
Зенит
|
Валенсия
|
24 000 000
|
Юрий Жирков
|
2009
|
Россия
|
ЦСКА
|
Челси
|
21 000 000
|
Квинси Промес
|
2018
|
Голландия
|
Спартак
|
Севилья
|
21 000 000
|
Аксель Витсель
|
2017
|
Бельгия
|
Зенит
|
Тяньцзинь Цюаньцзянь
|
20 000 000
* В евро по данным transfermarkt.de.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|3 : 2
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|2 : 1
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|2 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1