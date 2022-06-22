Разбор календаря РПЛ: «Зенит» должен быть доволен, «Спартак» — нет

Анализируем матчи предстоящего сезона.

109 дней без РПЛ

За три с половиной недели до старта чемпионата России лига опубликовала календарь. Пока даты туров примерные, но уже можно оценить сложность отдельных отрезков для разных клубов и сбалансированность календаря.

Календарь матчей РПЛ-2022/23

Главная отличительная черта ближайшего сезона — длинный зимний перерыв. Из-за проведения чемпионата мира в Катаре премьер-лига встанет на паузу 13 ноября, а вернется 3 марта. Мы останемся без родной РПЛ на 109 дней — настолько громадного антракта внутри чемпионата не было никогда: ни в переходном сезоне-2011/12, ни в пандемийном сезоне-2019/20. Резонный вопрос: зачем вообще уходить на перерыв? К примеру, летом 1998 года чемпионат продолжался, пока во Франции проходил чемпионат мира без участия сборной России. Но РФС все еще входит в ФИФА и честно соблюдает ее устав, хотя сама она непопулярными шагами его нарушает. Кроме того, у некоторых клубов РПЛ наверняка будут легионеры, которых вызовут на чемпионат мира, а это уже стало бы нарушением спортивного принципа.

Проблемы с аэропортами

Еще одна примета календаря нового сезона — проблемы с аэропортами. Росавиация еще в феврале ввела режим временного ограничения полетов во многих аэропортах юга и центра, в том числе в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Воронеже. Закрыт сейчас и аэропорт Оренбурга — там реконструируют взлетно-посадочную полосу, но работы планируют завершить к сентябрю.

Из-за этого лига составляла календарь так, чтобы у клубов не было нескольких подряд выездов в города без аэропортов. При этом «Спартак» в первых девяти турах ждут матчи как раз в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже. Тренерский штаб Гильермо Абаскаля уже летом познакомится с российскими поездами и полюбуется из окон просторами нашей страны. Но вряд ли в спортивном плане это плюс.

Игры в жару

Зимних матчей в этом сезоне не будет, так что не будет и проблемы с декабрьскими матчами в замерзшей Москве. Но летом в премьер-лиге запланировано семь туров, и почему-то все четыре клуба РПЛ с юга России большинство матчей сыграют именно на юге. У «Краснодара», «Ростова» и «Ахмата» четыре из семи летних туров — домашние. Грозненцы в конце июля еще и сыграют в гостях у «Сочи». А у команды Вадима Гаранина до середины сентября пять матчей на своем поле, а также два выезда в «Ростов» и «Краснодар».

Но стоит и похвалить составителей календаря за то, что все четыре южные команды сыграют дома в каждом из двух первых туров после возобновления сезона в холодном марте.

«Зенит»: хороший трамплин для нового чемпионства

У «Зенита» была традиция: пять последних сезонов сине-бело-голубые неизменно начинали матчами против новичков. На этот раз соперник по первому туру — «Химки». Встречей с подмосковным клубом «Зенит» начинал чемпионат год назад. Для разгона у Питера подходящий календарь: четыре из шести стартовых туров будут домашними, хотя на этом отрезке на Неву прилетят «Локомотив» с ЦСКА.

В сентябре — два тяжелых визита к «Спартаку» и «Динамо». Впервые с 2017 года один из самых любимых выездов болельщиков — в Краснодар — состоится не весной и не летом, а в конце октября. До зимнего перерыва больше страшных гостевых игр у «Зенита» нет, а вот следующей весной календарь выглядит мощно: сине-бело-голубым предстоят гостевые матчи с ЦСКА, «Локомотивом», «Ростовом» и «Крыльями», а на «Газпром Арене» едва ли не друг за другом сыграют «Динамо», «Спартак» и «Краснодар».

Зато финиш календаря у «Зенита» такой, что некоторые СМИ уже подняли волну негодования. После товарищеской встречи с «Нижним Новгородом» у журналистов с гендиректором клуба Александром Медведевым даже состоялся показательный диалог:

— Александр Иванович, у «Зенита» в последних турах «Оренбург», «Факел», «Сочи».

— «Сочи» отнял у нас пять очков в прошлом сезоне.

— Но сейчас найдется одна команда, которая назовет это заговором.

— Ага, заговор. Без комментариев.

Примерные даты ключевых матчей «Зенита».

«Спартак»: две разных части сезона

Если учитывать Суперкубок России, то «Зенит» проведет пять из семи стартовых матчей сезона на «Газпром Арене». По той же логике у «Спартака» кошмарный календарь на старте: шесть из восьми игр — в гостях, в том числе битва за Суперкубок, дерби с «Динамо», а также путешествия на поезде в Краснодар и Воронеж. Здесь нет заговора: «Спартак» сам просил лигу отложить первый домашний матч до 3-го тура, так как на «Открытие Банк Арене» обновляют газон.

Сразу после выезда в Воронеж «Спартак» будет ждать домашняя встреча с «Зенитом», затем опять тряска на поезде до Ростова к Валерию Карпину, а по возвращении — дерби с «Локомотивом». И все это — до первой паузы на матчи сборных в сентябре. В подобном графике красно-белым придется невероятно трудно. Дальше — чуть проще, хотя гостевое дерби с ЦСКА в середине октября не делает календарь легким. А прямо перед зимней паузой — визиты к «Сочи» и «Локомотиву». Если Абаскаль выдержит эту мясорубку, то весь нынешний скепсис болельщиков к нему пропадет.

Календарь второй части сезона у «Спартака» заметно проще. Да, в начале мая красно-белых ждет страшный выезд в Санкт-Петербург, но больше архисложных гостевых встреч в весенней части не будет. Более того, «Спартак» 8 из 13 матчей второй части чемпионата проведет дома (еще два — в «Лужниках» и Химках). То есть у красно-белых явно разбалансированный календарь.

Примерные даты ключевых матчей «Спартака».

У «Динамо» — гостевой «Зенит» через пару дней после столетия

Что выделяется у остальных клубов? ЦСКА, как и «Зенит», в первых шести турах четыре раза сыграет дома, причем уже во втором матче Владимиру Федотову будет противостоять его бывшая команда — «Сочи». У армейцев относительно простой старт, но тяжелый финиш — гостевые встречи со «Спартаком» и «Краснодаром», а также домашняя игра с «Ростовом».

Болельщики «Локомотива» обводят красным середину октября — в тех числах пройдет первое за много лет дерби с «Торпедо». Любопытно, что они же сыграют и в заключительном туре. Необычно, что матч повышенной важности для обеих команд состоится в последний день сезона.

«Динамо» следующей весной отпразднует сто лет со дня основания. Есть вероятность, что на 18 апреля 2023 года (вторник) выпадет матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России с участием бело-голубых. Но, скорее всего, основные празднования пройдут 14-16 апреля, когда «Динамо» примет «Нижний Новгород». А 21-23 апреля бело-голубые поедут в Санкт-Петербург, уже отметив столетие.