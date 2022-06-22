«Рано оценивать Бакаева. У «Зенита» совсем другая культура игры, чем у «Спартака». Мнение Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов — о матче «Зенита» против «Нижнего Новгорода».

— Главный вывод по этой игре? Клаудиньо не растерял форму. Малком выглядел чуть слабее. Но в целом они оба выделялись на общем фоне. Когда их заменили, у «Зенита» во втором тайме уже мало что получалось в атаке. Имею в виду количество голевых моментов, подходов, да и вообще мысль впереди. Зато сколько молодых исполнителей мы увидели в деле! Это же здорово!

В принципе, надо понимать, что это тренировочная игра. Они только-только начали работать. Пока играют на классе, на старом багаже. Немного не повезло Одоевскому в эпизоде с голом «Нижнего». Мог выручить, но Гоцук классно все исполнил.

Мне нижегородцы понравились после перерыва, хорошо держали мяч. Кержаков заложил приличную базу. Никакой бездумной игры. Просматривается мысль, открывания. Поначалу «Зенит» владел серьезным преимуществом, прежде всего территориальным, но соперник выстоял и на равных играл с питерцами после перерыва.

Дебют Бакаева? Не надо пока ничего оценивать. Хорошо, что забил пенальти. Но пока он не знает партнеров. Рано что-то говорить. Ему нужно время для адаптации, чтобы понять, что от него требуется. Здесь совсем другая культура игры, чем в «Спартаке». Надо еще много работать. Заметно, что Зелимхан находится в хорошей физической форме, с настроем никаких проблем нет. Так что у него все впереди.

Опять же не берусь судить о том, что он будет дублером Малкома. Не стоит пока делать таких выводов. Найдут ему место на поле. Этот матч еще ни о чем не говорит. Тот же Сергеев вообще ничем не запомнился. Кузяев тоже каким-то грустным был. Только в конце немножко встрепенулся.

Вот Круговой с Мостовым задавали скоростную игру. Те, кто вышел во втором тайме, конечно, уступают им в этом компоненте.

Барриос покинет «Зенит» в связи с решением ФИФА? Нет, я такого не слышал. Знаю, что ему дали 10 дополнительных дней отпуска. Он же играл в последнем туре. А вот бразильцы были отпущены на неделю отдыха. Так что тут все логично. Барриос должен вернуться. Во всяком случае, пока никаких сведений о его возможном уходе у меня нет.

Кассьерра переходит в «Зенит»? Во всяком случае, на бумаге он не слабее ни Сергеева, ни Юри Алберто. Фактурный, скоростной форвард, может порой и сам все решать. Мне кажется, это добротное приобретение. Повысит уровень конкуренции. Но они могут и втроем одновременно выходить на поле. Посмотрим. Есть разные варианты.

Дзюба не договорился с «Фенербахче»? Мне казалось, там все уже близко. Ясно. Стоило ли ему остаться в «Зените» и пойти на понижение зарплаты? Не думаю. Два раза в одну реку не входят. И потом: ему уже не интересно было в «Зените», он уже не мог тут остаться.

Дзюба в «Сочи»? Теоретически почему бы и нет? Но это зависит от предпочтений нового тренера. Сложно загадывать. Ну и сам Дзюба решит, что, чего и как.