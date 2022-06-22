Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:00

«Рано оценивать Бакаева. У «Зенита» совсем другая культура игры, чем у «Спартака». Мнение Орлова

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Известный комментатор Геннадий Орлов — о матче «Зенита» против «Нижнего Новгорода».
Россия. Кубок Матч Премьер.
21 июн, 20:00. Смена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Нижний Новгород
Голы
Малком, 32 (1:0), Гоцук, 39 (1:1)
Серия пенальти
- (). - (). - (). - (). - (). - (). - (). - ()
Зенит
Одоевский (Кержаков, 46, Бязров, 90+1) Чистяков (Скроботов, 76) Дуглас Сантос (Столбов, 65) Круговой (Козлов, 88) Адамов Клаудиньо (Бакаев, 46) Мостовой Сутормин (Коледин, 77) Кравцов Малком (Кузяев, 46) Сергеев (Михайлов, 77)
Нижний Новгород
Нигматуллин (Анисимов, 46) Масоэро (Агапов, 81) Каккоев (Александров, 65) Пенчиков Гоцук Шарипов (Горбунов, 64) Калинский (Югалдин, 86) Берковский (Милсон, 73) Стоцкий (Воропаев, 43) Рыбчинский (Кротов, 46) Сулейманов (Машуков, 64)
Предупреждения
Чистяков 70’  - 
Судьи
Амелин (Тула) Жвакин (Ленинградская область) Иванов (Кострома)
ВАР
Пустовойтова (Москва) Чельцов (Москва)

— Главный вывод по этой игре? Клаудиньо не растерял форму. Малком выглядел чуть слабее. Но в целом они оба выделялись на общем фоне. Когда их заменили, у «Зенита» во втором тайме уже мало что получалось в атаке. Имею в виду количество голевых моментов, подходов, да и вообще мысль впереди. Зато сколько молодых исполнителей мы увидели в деле! Это же здорово!

В принципе, надо понимать, что это тренировочная игра. Они только-только начали работать. Пока играют на классе, на старом багаже. Немного не повезло Одоевскому в эпизоде с голом «Нижнего». Мог выручить, но Гоцук классно все исполнил.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Зелимхан Бакаев. Бакаев уже забивает за «Зенит». Пока — с пенальти

Мне нижегородцы понравились после перерыва, хорошо держали мяч. Кержаков заложил приличную базу. Никакой бездумной игры. Просматривается мысль, открывания. Поначалу «Зенит» владел серьезным преимуществом, прежде всего территориальным, но соперник выстоял и на равных играл с питерцами после перерыва.

Дебют Бакаева? Не надо пока ничего оценивать. Хорошо, что забил пенальти. Но пока он не знает партнеров. Рано что-то говорить. Ему нужно время для адаптации, чтобы понять, что от него требуется. Здесь совсем другая культура игры, чем в «Спартаке». Надо еще много работать. Заметно, что Зелимхан находится в хорошей физической форме, с настроем никаких проблем нет. Так что у него все впереди.

Опять же не берусь судить о том, что он будет дублером Малкома. Не стоит пока делать таких выводов. Найдут ему место на поле. Этот матч еще ни о чем не говорит. Тот же Сергеев вообще ничем не запомнился. Кузяев тоже каким-то грустным был. Только в конце немножко встрепенулся.

Вот Круговой с Мостовым задавали скоростную игру. Те, кто вышел во втором тайме, конечно, уступают им в этом компоненте.

Барриос покинет «Зенит» в связи с решением ФИФА? Нет, я такого не слышал. Знаю, что ему дали 10 дополнительных дней отпуска. Он же играл в последнем туре. А вот бразильцы были отпущены на неделю отдыха. Так что тут все логично. Барриос должен вернуться. Во всяком случае, пока никаких сведений о его возможном уходе у меня нет.

Деян Ловрен и&nbsp;Вендел (&laquo;Зенит&raquo;). ФИФА грабит российский футбол. У РПЛ воруют легионеров

Кассьерра переходит в «Зенит»? Во всяком случае, на бумаге он не слабее ни Сергеева, ни Юри Алберто. Фактурный, скоростной форвард, может порой и сам все решать. Мне кажется, это добротное приобретение. Повысит уровень конкуренции. Но они могут и втроем одновременно выходить на поле. Посмотрим. Есть разные варианты.

Дзюба не договорился с «Фенербахче»? Мне казалось, там все уже близко. Ясно. Стоило ли ему остаться в «Зените» и пойти на понижение зарплаты? Не думаю. Два раза в одну реку не входят. И потом: ему уже не интересно было в «Зените», он уже не мог тут остаться.

Дзюба в «Сочи»? Теоретически почему бы и нет? Но это зависит от предпочтений нового тренера. Сложно загадывать. Ну и сам Дзюба решит, что, чего и как.

Артем Дзюба
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
3
10
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 интересных фактов о пиве
Зачем скандальный Дзюба «Фенербахче»? Турки любят «старичков», а тренер «Фенера» обожает идти в атаку
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Агент Мирзова рассказал о серьезности травмы игрока
Сафонов: «Зарплату, как в Москве, Абаскаль не увидит никогда в жизни»
Газизов о решении ФИФА: «Для российского футбола данный вердикт — серьезная проблема»
Терюшков подтвердил интерес «Зенита» к Лантратову
Радимов: «Малком пришел в «Зенит» из «Барселоны», а Бакаев — из какого-то там «Спартака»
Терюшков: «Мне позвонили и сказали, что Глушаков перейдет в «Динамо». Я посмеялся»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лукаку вернулся в «Интер», Мане перешел в «Баварию», трансфер Дзюбы в «Фенербахче» сорвался?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости