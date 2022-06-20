«Революция» сторонников расширения РПЛ окончательно провалилась. У идеи изначально слишком слабые позиции
Состоявшееся в понедельник, 20 июня, голосование членов РПЛ — новое, но тема старая: расширение лиги до 18 клубов. На этот раз хотя бы не по ходу сезона — и на том спасибо. Правила игры действительно нужно оговаривать на берегу, а не объявлять их в финишном створе.
Упорство поднимающих эту тему аутсайдеров объяснимо. Под ударом каждый год находятся четыре команды (две вылетают напрямую, еще две участвуют в стыковых матчах с представителями ФНЛ), при том что изначально круг потенциальных «счастливчиков» довольно узок. Скажем, московские коллективы, «Зенит», «Краснодар», «Сочи» — на том уровне, что не рискуют улететь в «лучшую лигу мира». Да и «Ахмат» с нынешними «Крыльями», а также «Ростовом» Карпина чувствуют себя уверенно.
Получается, что реальных претендентов на вылет — шесть. Даже чисто математически шансы повстречаться с суровой ФНЛ у аутсайдеров высоки. А в условиях резкого повышения поступлений от РПЛ за счет новых миллиардных контрактов понижение в классе становится вдвойне болезненным.
Резко улучшить свои шансы на спасение добавлением еще двух мест в премьер-лиге — логичное желание. Я бы сам, возможно, написал такое письмо в РПЛ, если бы руководил «Уралом». Просто из чувства самосохранения.
Думал бы я при этом о заполнении календаря, расширении географии турнира или еще каких-то таких вещах, которые произносят сторонники расширения? Не исключено — но в самую последнюю очередь.
В этом смысле вопросов к ратующим за расширение «Уралу» или «Химкам» — минимум. Тем более весной, говорят, в РПЛ обещали мораторий на вылет. Тогда на изменение регламента в итоге не пошли, но идея о 18 участниках уже засела в головах некоторых руководителей клубов-аутсайдеров.
Правда, далеко не у всех. И даже на уровне РПЛ идея не поддержана — «за» выступили всего трое. Что не может не радовать.
Надо ведь учитывать:
-
Есть ли предпосылки для расширения с материально-технической точки зрения? Если банкротство «Тамбова» начало забываться, то проблемы с лицензированием выходцев из ФНЛ могли остудить горячие головы.
-
Насколько упадет уровень лиги с добавлением двух команд уровня первого дивизиона?
-
Какие сложности могут возникнуть по телеконтракту? Владелец прав не так давно уже заявлял, что делал финансовое предложение с учетом формата-16, а если станет 18, возрастут расходы и снизится интерес, так что договор будет пересмотрен в сторону уменьшения.
-
Вместит ли и без того загруженный календарь еще четыре тура? Окна из-за отсутствия еврокубков? Так в эти даты планируется проводить Кубок лиги — с яркими вывесками и бюджетом в несколько миллиардов рублей.
Честные ответы на эти вопросы практически не оставляют расширению РПЛ шансов. И, судя по голосованию, клубы это понимают.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0