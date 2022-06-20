«Революция» сторонников расширения РПЛ окончательно провалилась. У идеи изначально слишком слабые позиции

Против высказались 13 из 16 клубов.

Состоявшееся в понедельник, 20 июня, голосование членов РПЛ — новое, но тема старая: расширение лиги до 18 клубов. На этот раз хотя бы не по ходу сезона — и на том спасибо. Правила игры действительно нужно оговаривать на берегу, а не объявлять их в финишном створе.

Упорство поднимающих эту тему аутсайдеров объяснимо. Под ударом каждый год находятся четыре команды (две вылетают напрямую, еще две участвуют в стыковых матчах с представителями ФНЛ), при том что изначально круг потенциальных «счастливчиков» довольно узок. Скажем, московские коллективы, «Зенит», «Краснодар», «Сочи» — на том уровне, что не рискуют улететь в «лучшую лигу мира». Да и «Ахмат» с нынешними «Крыльями», а также «Ростовом» Карпина чувствуют себя уверенно.

Получается, что реальных претендентов на вылет — шесть. Даже чисто математически шансы повстречаться с суровой ФНЛ у аутсайдеров высоки. А в условиях резкого повышения поступлений от РПЛ за счет новых миллиардных контрактов понижение в классе становится вдвойне болезненным.

Резко улучшить свои шансы на спасение добавлением еще двух мест в премьер-лиге — логичное желание. Я бы сам, возможно, написал такое письмо в РПЛ, если бы руководил «Уралом». Просто из чувства самосохранения.

Думал бы я при этом о заполнении календаря, расширении географии турнира или еще каких-то таких вещах, которые произносят сторонники расширения? Не исключено — но в самую последнюю очередь.

В этом смысле вопросов к ратующим за расширение «Уралу» или «Химкам» — минимум. Тем более весной, говорят, в РПЛ обещали мораторий на вылет. Тогда на изменение регламента в итоге не пошли, но идея о 18 участниках уже засела в головах некоторых руководителей клубов-аутсайдеров.

Правда, далеко не у всех. И даже на уровне РПЛ идея не поддержана — «за» выступили всего трое. Что не может не радовать.

Надо ведь учитывать:

Есть ли предпосылки для расширения с материально-технической точки зрения? Если банкротство «Тамбова» начало забываться, то проблемы с лицензированием выходцев из ФНЛ могли остудить горячие головы. Насколько упадет уровень лиги с добавлением двух команд уровня первого дивизиона? Какие сложности могут возникнуть по телеконтракту? Владелец прав не так давно уже заявлял, что делал финансовое предложение с учетом формата-16, а если станет 18, возрастут расходы и снизится интерес, так что договор будет пересмотрен в сторону уменьшения. Вместит ли и без того загруженный календарь еще четыре тура? Окна из-за отсутствия еврокубков? Так в эти даты планируется проводить Кубок лиги — с яркими вывесками и бюджетом в несколько миллиардов рублей.

Честные ответы на эти вопросы практически не оставляют расширению РПЛ шансов. И, судя по голосованию, клубы это понимают.