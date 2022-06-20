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«Революция» сторонников расширения РПЛ окончательно провалилась. У идеи изначально слишком слабые позиции

Клубы РПЛ выступили против расширения лиги
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
РПЛ.
Против высказались 13 из 16 клубов.

Состоявшееся в понедельник, 20 июня, голосование членов РПЛ — новое, но тема старая: расширение лиги до 18 клубов. На этот раз хотя бы не по ходу сезона — и на том спасибо. Правила игры действительно нужно оговаривать на берегу, а не объявлять их в финишном створе.

Упорство поднимающих эту тему аутсайдеров объяснимо. Под ударом каждый год находятся четыре команды (две вылетают напрямую, еще две участвуют в стыковых матчах с представителями ФНЛ), при том что изначально круг потенциальных «счастливчиков» довольно узок. Скажем, московские коллективы, «Зенит», «Краснодар», «Сочи» — на том уровне, что не рискуют улететь в «лучшую лигу мира». Да и «Ахмат» с нынешними «Крыльями», а также «Ростовом» Карпина чувствуют себя уверенно.

РПЛ снова хотят расширить до&nbsp;18 команд. РПЛ снова хотят расширить до 18 команд. Это вообще возможно?

Получается, что реальных претендентов на вылет — шесть. Даже чисто математически шансы повстречаться с суровой ФНЛ у аутсайдеров высоки. А в условиях резкого повышения поступлений от РПЛ за счет новых миллиардных контрактов понижение в классе становится вдвойне болезненным.

Резко улучшить свои шансы на спасение добавлением еще двух мест в премьер-лиге — логичное желание. Я бы сам, возможно, написал такое письмо в РПЛ, если бы руководил «Уралом». Просто из чувства самосохранения.

Думал бы я при этом о заполнении календаря, расширении географии турнира или еще каких-то таких вещах, которые произносят сторонники расширения? Не исключено — но в самую последнюю очередь.

В этом смысле вопросов к ратующим за расширение «Уралу» или «Химкам» — минимум. Тем более весной, говорят, в РПЛ обещали мораторий на вылет. Тогда на изменение регламента в итоге не пошли, но идея о 18 участниках уже засела в головах некоторых руководителей клубов-аутсайдеров.

Александр Алаев. Генсек РФС Алаев заявил, что против идеи о расширении лиги до 18 команд

Правда, далеко не у всех. И даже на уровне РПЛ идея не поддержана — «за» выступили всего трое. Что не может не радовать.

Надо ведь учитывать:

  1. Есть ли предпосылки для расширения с материально-технической точки зрения? Если банкротство «Тамбова» начало забываться, то проблемы с лицензированием выходцев из ФНЛ могли остудить горячие головы.

  2. Насколько упадет уровень лиги с добавлением двух команд уровня первого дивизиона?

  3. Какие сложности могут возникнуть по телеконтракту? Владелец прав не так давно уже заявлял, что делал финансовое предложение с учетом формата-16, а если станет 18, возрастут расходы и снизится интерес, так что договор будет пересмотрен в сторону уменьшения.

  4. Вместит ли и без того загруженный календарь еще четыре тура? Окна из-за отсутствия еврокубков? Так в эти даты планируется проводить Кубок лиги — с яркими вывесками и бюджетом в несколько миллиардов рублей.

Честные ответы на эти вопросы практически не оставляют расширению РПЛ шансов. И, судя по голосованию, клубы это понимают.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК Сочи
22
17
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Сочи

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Зенит

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Краснодар

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И К Ж
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