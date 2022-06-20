Дебют в 15 лет и переход в «Ливерпуль», будущие игроки «МЮ» и «Ман Сити». Новый тренер «Динамо» — мастер раскрывать таланты

Приводим самые яркие примеры.

Новый тренер «Динамо» не слишком известен широкому кругу болельщиков — о Славише Йокановиче в России знают мало. Однако сербский специалист раскрыл или развил целую россыпь талантов. Поговорим о самых известных из них.

1. Зоран Тошич

Зоран Тошич. Алексей Иванов, Фото «СЭ»

Наш старый знакомый начал привлекаться к основе «Партизана» в сезоне-2007/08 под руководством Мирослава Джукича, но на поле Зоран ничем не выделялся.

Когда в декабре 2007 года Славиша возглавил родной «Партизан», он стал доверять Тошичу. До конца сезона Зоран выбил такую статистику: 15 игр, 4 гола и 7 ассистов. Дарование сразу же вызвали в национальную сборную на товарищеские матчи, а потом на Олимпиаду 2008 года. Прогресс Тошича заметили в Европе, но не стали рисковать. Оставшись на полгода в Сербии, Зоран окреп, засветился в Кубке УЕФА, за 24 матча набрал 8+4 по системе «гол+пас» во всех турнирах. Зимой игрока за семь миллионов евро купил «Манчестер Юнайтед». На тот момент эта продажа для сербов входила в тройку самых успешных трансферов на выход.

Под руководством Йокановича: 39 матчей, 12 голов, 7 ассистов.

2. Стефан Йоветич

Стеван Йоветич. Фото Global Look Press

Йоветичу было 18 лет, когда Йоканович принял «Партизан». Игрок уже считался большим талантом. Но тренер не побоялся придумать нападающему новую роль — форварда в оттяжке. В руководстве испугались такого решения Славиши, так как собирались продавать футболиста. Однако европейские клубы не смутило снижение результативности игрока во второй половине сезона. Летом 2008 года за восемь миллионов Йоветича купила «Фиорентина». В дальнейшем он выступал за «Ман Сити», «Интер», «Севилью», а теперь играет в «Монако».

Под руководством Йокановича: 12 игр, 1 гол, 5 ассистов.

3. Мусса Дембеле

Мусса Дембеле. Фото Global Look Press

Французский нападающий четыре года находился в структуре «Фулхэма». После двух лет в молодежной команде его стали привлекать к играм за основу. Но в Англии у Дембеле не особо клеилось. За полтора года всего 12 голов, и это при постоянной практике.

Йоканович дольше всего трудился именно в «Фулхэме» и сразу же раскрыл Дембеле. Всего за полгода при сербском тренере французский нападающий привлек к себе внимание скаутов «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Челси». Правда, игрок решил не торопиться с переходом в топ-клуб, а транзитом через «Селтик» за 22 миллиона евро оказался в «Лионе».

Под руководством Йокановича: 22 игры, 7 голов, 5 ассистов.

4. Райн Сессеньон

Райан Сессеньон. Фото Global Look Press

Именно этого игрока приводят в пример чаще всего, когда говорят об открытых Йокановичем талантах. Ведь Сессеньону в 2016 году доверился именно Славиша. Юному англичанину тогда было всего 16 лет, но нынешний динамовский тренер сделал на него ставку и не прогадал — 7 голов и 5 ассистов за 31 матч.

А пик игрока в «Фулхэме» пришелся на сезон-2017/18: 16 голов с 8 передачами. Причем команда тогда пробилась в АПЛ благодаря подвигу Райна в чемпионском плей-офф: гол+пас в ответном полуфинале против «Астон Виллы», а затем победный ассист в финале против «Дерби Каунти».

Слухи упорно сватали Сессеньона в «Челси», однако он в итоге перешел за 27 миллионов евро в «Тоттенхэм».

Для Райна Йоканович остается лучшим тренером в карьере.

Под руководством Йокановича: 96 игр, 24 гола, 13 ассистов.

5. Александр Митрович

Александр Митрович. Фото Global Look Press

Митровича нельзя назвать полноценным воспитанником Йокановича, так как нападающий играл под руководством своего соотечественника в «Фулхэме», а до этого был в «Партизане», «Андерлехте» и «Ньюкасле». Но именно при Славише английский этап карьеры Митровича вышел на тот уровень, на котором игрок находится и по сей день.

Интересно, что Митрович имел реальную возможность перейти в «Динамо» прошлым летом. Так что его тандем с Йокановичем мог воссоединиться.

Под руководством Йокановича: 33 игры, 17 голов, 3 ассиста.

6. Харви Эллиот

Харви Эллиот. Фото Global Look Press

Эллиот сыграл всего один матч при Йокановиче. Зато в 15 лет! Славиша в «Фулхэме» доверился юному вундеркинду, который в тот момент учился в 11-м классе. Харви дебютировал во взрослом футболе 25 сентября 2018 года в Кубке английской лиги против «Миллуолла». Эллиот стал самым молодым игроком в истории «Фулхэма».

Вот что сказал Йоканович о дебюте Харви: «Он качественно передвигал мяч и продемонстрировал хорошую скорость. Для него это отличная возможность. Мы верим, что у него может быть светлое будущее. Но он должен быть в школе завтра утром».

Теперь, в 19 лет, Эллиот игрок ротации в «Ливерпуле».

Под руководством Йокановича: 1 матч.

7. Матей Выдра

Матей Выдра. Фото Global Look Press

Этого чешского нападающего хорошо знают болельщики ЦСКА, так как зимой 2020 года российский клуб интересовался этим игроком.

Сезон-2014/15 в составе «Уотфорда» стал для Выдры лучшим по результативности, он забивал в нем в среднем каждые 138 минут. После него чех окончательно переехал в Англию, где играет восьмой год. На его счету 44 матча за сборную.

Это не все игроки, которые раскрыли свой потенциал при Йокановиче. Серб для широкого зрителя открыл Маркуса Беттинелли («Фулхэм»), Любомира Фейсу («Партизан») и других молодых талантов. Интересно, добавит ли он кого-то в этот список в «Динамо».

Под руководством Йокановича: 34 игры, 12 голов, 7 ассистов.

Константин Белов