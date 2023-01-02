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Сегодня, 12:15

Кокорин — с вином и шампанским, Глушаков сходил в баню, Слуцкий — в Монако: как футболисты встретили Новый год

Отдел футбола «СЭ»
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Фото Соцсети
«СЭ» показывает, как звезды российского футбола провели 31 декабря.

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин вместе с семьей встречал Новый год дома.

Валерий и Дарья Карпины. Фото Соцсети

В кругу семьи праздник встретил и Александр Соболев.

Дмитрий Баринов тоже встречал Новый год с семьей.

Дмитрий Баринов с семьей. Фото Соцсети

А игроки ЦСКА вообще собрались целой компанией: Кучаев, Чалов, Дивеев и Обляков радовались наступлению 2023-го вместе. Перешедший в «Локомотив» Марадишвили — тоже с ними.

Федор Чалов, Константин Кучаев. Фото Соцсети

Денис Глушаков не изменяет себе — он в новогоднюю ночь парился в бане в родном Миллерово.

Денис Глушаков. Фото Соцсети

Легионеры «Зенита» праздновали на родине. Дуглас Сантос с семьей.

Дуглас Сантос с семьей. Фото Соцсети

Вильмар Барриос со своей спутницей.

Вильмар Барриос с женой. Фото Соцсети

Вендел поделился фото с сыном.

Вендел с сыном. Фото Соцсети

Клаудиньо тоже встречал 2023 год в кругу семьи и близких.

Вендел с семьей. Фото Соцсети

А Малком отметил Новый год с супругой и рассказал, что семья ждет пополнение.

Малком с супругой. Фото Соцсети
Малком. Фото Соцсети

Кристиан Нобоа со своей большой семьей праздновал на родине в Эквадоре.

Кристиан Нобоа с семьей. Фото Соцсети

У Александра Кокорина Новый год прошел весело: с вином и шампанским. Форвард позже удалил часть публикаций и закрыл аккаунт.

Новый год. Фото Соцсети
Новый год. Фото Соцсети

А Александр Зуев попробовал себя в роли диджея.

Александр Зуев. Фото Соцсети

В такой компании Федор Смолов встречал 2023 год.

Федор Смолов с друзьями. Фото Соцсети

Форвард «Динамо» вступил в новый год с публикацией на пляже с пивом.

Новый год. Фото Соцсети

Семья Шуниных встречала праздник в Москве.

Антон Шунин с женой и детьми. Фото Соцсети

А Леонид Слуцкий — в Монако, где вчера еще и посмотрел игру Александра Головина в чемпионате Франции. Тренер настроен посетить все игры своих бывших подопечных в Европе.

Новый год. Фото Соцсети

Хорен Байрамян с семьей отправился в Сочи.

Новый год. Фото Соцсети

Как и Денис Макаров.

Новый год. Фото Соцсети

Но идеальнее всего переход от 31 декабря к 1 января проиллюстрировал экс-футболист «Рубина» и «Крыльев Советов» Евгений Башкиров.

Новый год. Фото Соцсети
Новый год. Фото Соцсети

Источник фото: соцсети

Александр Кокорин
Валерий Карпин
Денис Глушаков
Федор Смолов
РПЛ
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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27 тур
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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