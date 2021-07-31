«Локомотив» уже успели похоронить. Но у команды Николича вторая победа подряд

И снова волевая — на этот раз над ЦСКА.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур

ЦСКА — «Локомотив» (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: Бистрович, 18 (1:0). Смолов, 22 (1:1). Жемалетдинов, 59 (1:2).

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Бийол, Дивеев, Тикнизян (Бохинен, 68), Чалов (Кучаев, 82), Мухин (Влашич, 68), Обляков, Бистрович (Дзагоев, 68), Ахметов (Эджуке, 56), Заболотный.

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Сильянов, Мурило, Магкеев, Рыбус, Жемалетдинов (Миранчук, 76), Баринов, Куликов, Рыбчинский (Живоглядов, 89), Камано (Пабло, 83), Смолов (Зе Луиш, 89).

Предупреждения: Мухин, 23. Баринов, 30. Мурило, 31. Куликов, 43. Тикнизян, 58. Обляков, 90+3.

Судьи: Матюнин. Мурашов (оба — Москва), Стипиди (Краснодар).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область).

31 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

Конечно, конкурировать в медийном пространстве со «Спартаком» практически невозможно — это под силу только глобальным событиям вроде летней Олимпиады. Однако в последнее время «Локомотив» и ЦСКА, как кажется, поставили себе цель хоть немного приблизиться к красно-белым в этом аспекте. Жизнь в обоих клубах просто бурлит, но это как раз тот случай, когда жевать лучше, чем говорить.

В ЦСКА было весело на протяжении всего прошлого сезона, но сейчас, правда, наступило затишье. В «Локомотиве» же движуха не прекращается, похоже, никогда. То отжигала незабвенная Ольга Смородская, потом воевали Илья Геркус с Юрием Семиным (взяв при этом чемпионство-2018 и пару Кубков России в придачу), затем хедлайнером стал Василий Кикнадзе, против которого воевали болельщики. Весной вроде бы все немного затихло, и казалось, красно-зеленые решили выйти из этой странной гонки. Но нет, это была просто пауза перед запуском нового увлекательного шоу, где в главных ролях Томас Цорн и Ральф Рангник. Они же пока выступают и в качестве главных антагонистов — по крайней мере, пока.

Тема возможной распродажи в «Локомотиве» бурлила последние несколько дней. Пока по факту лот был только один — Гжегож Крыховяк перебирается в «Краснодар», и в матче с ЦСКА его не было в заявке. Понятно, что все это вызывает волну недоумения, негодования и негатива со стороны болельщиков и всех неравнодушных.

С другой стороны, поляку 31 год, и у него тяжелый контракт, который истекает будущим летом. Наверное, логика в расставании с ним есть. Но нужно, чтобы ее, как и все остальные действия, объяснили боссы «Локомотива» — желательно понятно и аргументированно. Тогда вопросов и эмоций станет куда меньше. В конце концов, если красно-зеленые станут клубом-фермой, то ничего плохого в этом нет — мы годами слышим демагогию про необходимость ухода от бюджетного финансирования.

Тем более что и без Крыховяка «Локомотив» в матче с ЦСКА смотрелся вполне прилично. Номинально место поляка в ромбе в центре поля занял Рыбчинский, которого ранее Марко Николич переквалифицировал из атакующего игрока в крайнего защитника. Не сказать, чтобы он как-то запомнился, но это далеко не всегда отрицательная характеристика.

Тем более что в полном порядке Жемалетдинов. На прошлой неделе он положил два гола «Арсеналу», в том числе победный, сейчас — ЦСКА. Плюс раздавал умные и интересные передачи, после одной из которых Камано что есть силы засадил в перекладину. Есть ощущение, что с такой игрой Жемалетдинова о Крыховяке забудут довольно быстро.

Второй тур подряд забил и Смолов. Гол получился рабочий, после подачи углового и скидки, но при этом стильным — прочувствовал момент форвард классно. А был еще и предголевой пас пяткой в эпизоде с мячом Жемалетдинова.

И пока складывается впечатление, что вся эта движуха вокруг «Локомотива» никак не сказывается на команде — по результату уж точно.

ЦСКА, в свою очередь, смотрелся примерно так же, как и с «Уфой». Та же схема 4-1-4-1, которая, очевидно, будет базовой, снова отказ от высокого прессинга, и снова красно-синие совершенно не настаивали на владении мячом. Безусловно, при счете 1:2 эта концепция уже не работала, но когда обстоятельства складываются в пользу ЦСКА, команда, похоже, собирается играть именно так.

КПД Эджуке по-прежнему намного ниже, чем его скорость, а Чалов все так же невезуч, как и последние года полтора. Дзагоев и Влашич, конечно, добавили огня и мысли, но непонятно, как долго у первого получится обходиться без травм, а второй пробудет в ЦСКА.

Дальше у красно-синих «Динамо», выезд к «Ростову», «Ахмат» и «Зенит» (если 6-й тур, конечно, не перенесут). И пока поводов для оптимизма не особо много.