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«Локомотив» уже успели похоронить. Но у команды Николича вторая победа подряд

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 22:20
31 июля. Москва. ЦСКА — «Локомотив» — 1:2. Рифат Жемалетдинов и Федор Смолов. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 31 июля. Москва. ЦСКА — «Локомотив» — 1:2. 22-я минута. Федор Смолов сравнял счет. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
31 июля. Москва. ЦСКА — «Локомотив» — 1:2. Рифат Жемалетдинов и Федор Смолов. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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И снова волевая — на этот раз над ЦСКА.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур
ЦСКА — «Локомотив» (Москва) — 1:2 (1:1)
Голы: Бистрович, 18 (1:0). Смолов, 22 (1:1). Жемалетдинов, 59 (1:2).
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Бийол, Дивеев, Тикнизян (Бохинен, 68), Чалов (Кучаев, 82), Мухин (Влашич, 68), Обляков, Бистрович (Дзагоев, 68), Ахметов (Эджуке, 56), Заболотный.
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Сильянов, Мурило, Магкеев, Рыбус, Жемалетдинов (Миранчук, 76), Баринов, Куликов, Рыбчинский (Живоглядов, 89), Камано (Пабло, 83), Смолов (Зе Луиш, 89).
Предупреждения: Мухин, 23. Баринов, 30. Мурило, 31. Куликов, 43. Тикнизян, 58. Обляков, 90+3.
Судьи: Матюнин. Мурашов (оба — Москва), Стипиди (Краснодар).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область).
31 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

Конечно, конкурировать в медийном пространстве со «Спартаком» практически невозможно — это под силу только глобальным событиям вроде летней Олимпиады. Однако в последнее время «Локомотив» и ЦСКА, как кажется, поставили себе цель хоть немного приблизиться к красно-белым в этом аспекте. Жизнь в обоих клубах просто бурлит, но это как раз тот случай, когда жевать лучше, чем говорить.

В ЦСКА было весело на протяжении всего прошлого сезона, но сейчас, правда, наступило затишье. В «Локомотиве» же движуха не прекращается, похоже, никогда. То отжигала незабвенная Ольга Смородская, потом воевали Илья Геркус с Юрием Семиным (взяв при этом чемпионство-2018 и пару Кубков России в придачу), затем хедлайнером стал Василий Кикнадзе, против которого воевали болельщики. Весной вроде бы все немного затихло, и казалось, красно-зеленые решили выйти из этой странной гонки. Но нет, это была просто пауза перед запуском нового увлекательного шоу, где в главных ролях Томас Цорн и Ральф Рангник. Они же пока выступают и в качестве главных антагонистов — по крайней мере, пока.

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Тема возможной распродажи в «Локомотиве» бурлила последние несколько дней. Пока по факту лот был только один — Гжегож Крыховяк перебирается в «Краснодар», и в матче с ЦСКА его не было в заявке. Понятно, что все это вызывает волну недоумения, негодования и негатива со стороны болельщиков и всех неравнодушных.

С другой стороны, поляку 31 год, и у него тяжелый контракт, который истекает будущим летом. Наверное, логика в расставании с ним есть. Но нужно, чтобы ее, как и все остальные действия, объяснили боссы «Локомотива» — желательно понятно и аргументированно. Тогда вопросов и эмоций станет куда меньше. В конце концов, если красно-зеленые станут клубом-фермой, то ничего плохого в этом нет — мы годами слышим демагогию про необходимость ухода от бюджетного финансирования.

Тем более что и без Крыховяка «Локомотив» в матче с ЦСКА смотрелся вполне прилично. Номинально место поляка в ромбе в центре поля занял Рыбчинский, которого ранее Марко Николич переквалифицировал из атакующего игрока в крайнего защитника. Не сказать, чтобы он как-то запомнился, но это далеко не всегда отрицательная характеристика.

Тем более что в полном порядке Жемалетдинов. На прошлой неделе он положил два гола «Арсеналу», в том числе победный, сейчас — ЦСКА. Плюс раздавал умные и интересные передачи, после одной из которых Камано что есть силы засадил в перекладину. Есть ощущение, что с такой игрой Жемалетдинова о Крыховяке забудут довольно быстро.

Второй тур подряд забил и Смолов. Гол получился рабочий, после подачи углового и скидки, но при этом стильным — прочувствовал момент форвард классно. А был еще и предголевой пас пяткой в эпизоде с мячом Жемалетдинова.

И пока складывается впечатление, что вся эта движуха вокруг «Локомотива» никак не сказывается на команде — по результату уж точно.

ЦСКА, в свою очередь, смотрелся примерно так же, как и с «Уфой». Та же схема 4-1-4-1, которая, очевидно, будет базовой, снова отказ от высокого прессинга, и снова красно-синие совершенно не настаивали на владении мячом. Безусловно, при счете 1:2 эта концепция уже не работала, но когда обстоятельства складываются в пользу ЦСКА, команда, похоже, собирается играть именно так.

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КПД Эджуке по-прежнему намного ниже, чем его скорость, а Чалов все так же невезуч, как и последние года полтора. Дзагоев и Влашич, конечно, добавили огня и мысли, но непонятно, как долго у первого получится обходиться без травм, а второй пробудет в ЦСКА.

Дальше у красно-синих «Динамо», выезд к «Ростову», «Ахмат» и «Зенит» (если 6-й тур, конечно, не перенесут). И пока поводов для оптимизма не особо много.

ЦСКА — Локомотив

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА 1
Локомотив 2
Матч завершен

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74

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