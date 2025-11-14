«Не откажусь посмотреть игры «Зенита» с Соболевым по телевизору»: Слишкович иронично ответил Александру
Бывший главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал слова нападающего «Зенита» Александра Соболева об их отношениях, а также пошутил в ответ.
Ранее форвард сине-бело-голубых рассказывал о колком СМС, которое он отправил Слишковичу после поражения красно-белых от «Балтики» (0:1) в финале Пути регионов FONBET Кубка России-2023/24. Напомним, тогда Соболев еще выступал за «Спартак».
Что сказал Слишкович
По словам боснийского специалиста, во время его работы в «Спартаке» обстановка в команде была строго профессиональной — как в общении со штабом, так и с игроками, в том числе с Соболевым.
«Саша правильно характеризует наши отношения как нормальные. Я лишь добавлю, что отношения с Сашей, другими футболистами и штабом всегда были еще и профессиональными. Везде, где я работаю, не может быть по-другому. Интересы команды я всегда ставлю на первый план», — приводит слова Слишковича «Чемпионат».
Слишкович рассказал, что перед матчем в Калининграде у команды прошло собрание: тренер спросил у футболистов, стоит ли возвращать Соболева в состав. Итогом стало решение играть без него.
«Футбол в РПЛ смотрю регулярно. Поэтому если Александр пригласит меня посмотреть игры «Зенита» вместе, то я не откажусь посмотреть их рядом с ним по телевизору», — в ироничной манере заключил Слишкович.
Что за СМС отправил Соболев
Ранее Соболев в клубном подкасте «Зенита» рассказал, что был недоволен отсутствием игрового времени под руководством Слишковича.
Под конец сезона-2023/24 Слишкович перестал ставить его в стартовый состав: в 26-м, 27-м и 28-м турах РПЛ он провел на поле суммарно только 40 минут.
Нападающий был этим недоволен: «Там тяжелая ситуация. Ранее две игры чемпионата меня не выпускают. Я начинаю кипеть, скоро матч с «Балтикой» в полуфинале. Я вышел на тренировку злой».
Соболев отметил, что провалил одно из упражнений, чем усилил недовольство тренера.
«Тренировка закончилась, он вызывает и говорит, что я не еду на игру, что так будет лучше для команды. Окей. Руководство звонит: нужно ему позвонить и извиниться. Я позвонил, сказал, что готов извиниться перед ним и перед командой. Поставишь ты меня или нет — готов прилететь в Калининград. Он говорит: «Нет, ты завтра футбол смотришь дома на диване». Игра заканчивается — 0:1. Я ему отправляю СМС: «Финал вместе на диване дома посмотрим».
«Возможно, если бы Саша был здесь, было бы лучше»
Ранее детали этой ситуации были неизвестны. Накануне матча с «Балтикой» пресс-служба «Спартака» сообщала, что Соболев остался в Москве из-за недомогания.
А уже после поражения Слишкович отмечал, что, возможно, Александр бы пригодился команде: «Не хватило Соболева? Не считаю, что один игрок гарантирует что-то. У нас были моменты. Возможно, если бы Саша был здесь, было бы лучше. Но мы этого никогда не узнаем. Реализации не было, но я ничего не могу сказать».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2