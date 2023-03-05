Бердыев ярко вернулся в РПЛ — его «Сочи» уверенно смял ЦСКА. У Джорджевича — дубль за 6 минут
Встреча «Сочи» и ЦСКА обещала стать одной из самых жарких в туре — не только по статусу команд и афише, но и, конечно, за счет тренерского противостояния. Владимир Федотов вернулся на «Фишт» впервые после переезда в Москву. Курбан Бердыев же отметил возвращение в премьер-лигу, где не работал с 2019 года.
На заключительную битву тура оба специалиста выставили одинаковые схемы с тремя защитниками. И хотя Бердыев уже давно ассоциируется с оборонительным футболом, за годы отсутствия в России он развил новый стиль — тройка центральных осталась, но ни о каком «автобусе» не идет и речи.
Сочинцы с первых минут начали атаковать и на удивление выглядели острее армейцев. Полузащитники постоянно искали Георгия Мелкадзе передачами из глубины — сам форвард тоже был активен. И однажды даже забил (правда, из офсайда).
В защите команда Федотова действовала отлично. Порой даже казалось, что пять защитников — это излишняя мера. А вот в атаке выглядела невзрачно. В позиционной игре красно-синие практически не создавали моменты — только ловили сочинцев на ошибках. Но так как в обороне хозяева действовали надежно, армейцы насобирали лишь пару не слишком опасных ударов.
Медленная и вязкая игра на непростом газоне «Фишта» раскрылась только к середине второго тайма. Сначала ЦСКА реализовал один из редких моментов — забил Мойзес, но гол отменили из-за офсайда, который зафиксировали видеоассистенты. А через пару минут начал солировать Лука Джорджевич.
Форвард «Сочи» заменил Мелкадзе на 71-й минуте, а уже на 72-й в касание пробил Акинфеева после отличного паса Юсупова. И на этом не остановился — еще через шесть минут форвард «Сочи» повторил успех! Это первые мячи Луки в премьер-лиге за два года.
ЦСКА от такого сокрушительного удара уже не оправился. Моментов у ворот хозяев армейцы больше не создавали, а вот сами допустили еще пару опасных выпадов «Сочи». Тот же Джорджевич чуть не убежал на хет-трик... В общем, Федотову будет о чем подумать на неделе.
Курбан Бекиевич должен быть доволен, хотя и реагировал на каждый гол максимально сдержанно. Единственный момент, который может беспокоить тренера после такой победы над ЦСКА, — форма Кристиана Нобоа. Один из ключевых футболистов команды провел явно не лучший матч — непривычно часто ошибался в передачах, рискованно финтил у своих ворот и в целом был не так полезен, как обычно.
В остальном возвращение Бердыева в Россию получилось впечатляющим — «Сочи» без вопросов и в приятном стиле обыграл ЦСКА, доказав, что весной в РПЛ появилась еще одна крепкая команда. И очень сильный специалист.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|2 : 2
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 0
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3