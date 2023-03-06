«Карраскаля и Медину нельзя выпускать на поле после таких игр!» Мнение ветерана ЦСКА о поражении от «Сочи» Бердыева
— При определенных раскладах ЦСКА, наверное, мог рассчитывать на ничью. Я не понял, почему отменили гол Мойзеса. Какие-то миллиметровые офсайды высчитывают... Не знаю. Смешно!
Другое дело, что команда Федотова не убедила. Невыразительный футбол. В третьем туре кряду в РПЛ. Впереди мало остроты. Мало ходов...
И вновь возникают вопросы к Карраскалю и Медине. Ну что они опять показали? Если взять три последних тура, то пять таймов они пользы особой не приносят. Не в форме ребята. Ну если бы Карраскаль находился в кондициях, то сегодня попал бы в ворота! Момент-то был шикарный. А так... Какая польза от него? И проблема заключается в том, что этих легионеров некем менять. Они не чувствуют дыхания в спину, конкуренции нет! В общем, у команды туманные перспективы.
Можно ли сетовать на тяжелое поле? Понятно, что у «Сочи» было определенное преимущество. Разрушать по такому газону легче, чем созидать. И тем не менее я ожидал от армейцев большего в атаке. Если ты на что-то претендуешь, нужно штамповать моменты.
«Сочи» наказал гостей за первую же ошибку. Второй гол — серия рикошетов, Джорджевич оказался в нужном месте. 2:0 — все решено.
Но, повторюсь, обидно другое. Нет игры! Кучаев пока не в форме. Он-то, по идее, умеет отдать проникающую передачу. Однако сегодня больше работал на оборону, на разрушение.
Не было Облякова. Это в какой-то степени сказалось. Ведь смотришь на лавочку — одна молодежь. Ну что поделать... Не усилились. Тренерскому штабу надо что-то придумать. Как-то решить проблему Карраскаля и Медины. Они же впереди не создают и сзади не отрабатывают.
Может, схему видоизменить. Вообще, после таких игр нельзя таких легионеров выпускать на поле. Пусть приведут себя в порядок! Но менять их, увы, некем. Либо рисковать, выпуская молодых пацанов.
Дубль Джорджевича? Я бы его пока не превозносил. Есть элемент случайности. Хотя, возможно, Бердыев и нашел к нему ключик, подход. Он может раскрывать форвардов. Вспомните, например, Бухарова.
У ЦСКА вышел Заболотный — у Антона мало что получилось. Возникает вопрос: зачем тогда отдали перспективного Яковлева и никого не приобрели в линию атаки?
Бердыев показал свой классический футбол — от обороны, на контратаках. Сочинцы вытерпели и дважды ужалили. Все понятно, все логично.
Но почему ЦСКА так невзрачно играет на выезде? Когда же это кончится? Отставание от «Спартака», который на втором месте, — 8 очков. Максимум на что могут претендовать армейцы в этом сезоне — бронза. Но это предел.
Восторги по поводу игры ЦСКА в первом матче с «Краснодаром»? А что было в ответной встрече? Хорошо хоть задел себе создали в три мяча. А дальше? В Краснодаре невнятно, против «Сочи» тоже мало что соорудили.
Системы нет! Сегодня пошла игра, завтра — нет. Все как-то на авось. Почему так сдулись Карраскаль и Медина? На старте сезона летели, а сейчас? Ну и зачем нам такие легионеры? КПД стремится к нулю.
Может, тогда и правда наигрывать больше молодежь. Ну если такая ситуация... Видимо, не выделили деньги на трансферы. Значит, надо обходиться внутренними резервами.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3