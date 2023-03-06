«Карраскаля и Медину нельзя выпускать на поле после таких игр!» Мнение ветерана ЦСКА о поражении от «Сочи» Бердыева

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин — о поражении армейцев от «Сочи» (0:2).

— При определенных раскладах ЦСКА, наверное, мог рассчитывать на ничью. Я не понял, почему отменили гол Мойзеса. Какие-то миллиметровые офсайды высчитывают... Не знаю. Смешно!

Другое дело, что команда Федотова не убедила. Невыразительный футбол. В третьем туре кряду в РПЛ. Впереди мало остроты. Мало ходов...

И вновь возникают вопросы к Карраскалю и Медине. Ну что они опять показали? Если взять три последних тура, то пять таймов они пользы особой не приносят. Не в форме ребята. Ну если бы Карраскаль находился в кондициях, то сегодня попал бы в ворота! Момент-то был шикарный. А так... Какая польза от него? И проблема заключается в том, что этих легионеров некем менять. Они не чувствуют дыхания в спину, конкуренции нет! В общем, у команды туманные перспективы.

Можно ли сетовать на тяжелое поле? Понятно, что у «Сочи» было определенное преимущество. Разрушать по такому газону легче, чем созидать. И тем не менее я ожидал от армейцев большего в атаке. Если ты на что-то претендуешь, нужно штамповать моменты.

«Сочи» наказал гостей за первую же ошибку. Второй гол — серия рикошетов, Джорджевич оказался в нужном месте. 2:0 — все решено.

Но, повторюсь, обидно другое. Нет игры! Кучаев пока не в форме. Он-то, по идее, умеет отдать проникающую передачу. Однако сегодня больше работал на оборону, на разрушение.

Не было Облякова. Это в какой-то степени сказалось. Ведь смотришь на лавочку — одна молодежь. Ну что поделать... Не усилились. Тренерскому штабу надо что-то придумать. Как-то решить проблему Карраскаля и Медины. Они же впереди не создают и сзади не отрабатывают.

Может, схему видоизменить. Вообще, после таких игр нельзя таких легионеров выпускать на поле. Пусть приведут себя в порядок! Но менять их, увы, некем. Либо рисковать, выпуская молодых пацанов.

Дубль Джорджевича? Я бы его пока не превозносил. Есть элемент случайности. Хотя, возможно, Бердыев и нашел к нему ключик, подход. Он может раскрывать форвардов. Вспомните, например, Бухарова.

У ЦСКА вышел Заболотный — у Антона мало что получилось. Возникает вопрос: зачем тогда отдали перспективного Яковлева и никого не приобрели в линию атаки?

Бердыев показал свой классический футбол — от обороны, на контратаках. Сочинцы вытерпели и дважды ужалили. Все понятно, все логично.

Но почему ЦСКА так невзрачно играет на выезде? Когда же это кончится? Отставание от «Спартака», который на втором месте, — 8 очков. Максимум на что могут претендовать армейцы в этом сезоне — бронза. Но это предел.

Восторги по поводу игры ЦСКА в первом матче с «Краснодаром»? А что было в ответной встрече? Хорошо хоть задел себе создали в три мяча. А дальше? В Краснодаре невнятно, против «Сочи» тоже мало что соорудили.

Системы нет! Сегодня пошла игра, завтра — нет. Все как-то на авось. Почему так сдулись Карраскаль и Медина? На старте сезона летели, а сейчас? Ну и зачем нам такие легионеры? КПД стремится к нулю.

Может, тогда и правда наигрывать больше молодежь. Ну если такая ситуация... Видимо, не выделили деньги на трансферы. Значит, надо обходиться внутренними резервами.