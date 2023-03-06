Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:00

«Карраскаля и Медину нельзя выпускать на поле после таких игр!» Мнение ветерана ЦСКА о поражении от «Сочи» Бердыева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Хорхе Карраскаль
Хорхе Карраскаль.
Фото ПФК ЦСКА
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин — о поражении армейцев от «Сочи» (0:2).

— При определенных раскладах ЦСКА, наверное, мог рассчитывать на ничью. Я не понял, почему отменили гол Мойзеса. Какие-то миллиметровые офсайды высчитывают... Не знаю. Смешно!

Другое дело, что команда Федотова не убедила. Невыразительный футбол. В третьем туре кряду в РПЛ. Впереди мало остроты. Мало ходов...

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 19:30. Фишт (Сочи)
Сочи
2:0
ЦСКА

И вновь возникают вопросы к Карраскалю и Медине. Ну что они опять показали? Если взять три последних тура, то пять таймов они пользы особой не приносят. Не в форме ребята. Ну если бы Карраскаль находился в кондициях, то сегодня попал бы в ворота! Момент-то был шикарный. А так... Какая польза от него? И проблема заключается в том, что этих легионеров некем менять. Они не чувствуют дыхания в спину, конкуренции нет! В общем, у команды туманные перспективы.

Можно ли сетовать на тяжелое поле? Понятно, что у «Сочи» было определенное преимущество. Разрушать по такому газону легче, чем созидать. И тем не менее я ожидал от армейцев большего в атаке. Если ты на что-то претендуешь, нужно штамповать моменты.

Лука Джорджевич. Бердыев ярко вернулся в РПЛ — его «Сочи» уверенно смял ЦСКА. У Джорджевича — дубль за 6 минут

«Сочи» наказал гостей за первую же ошибку. Второй гол — серия рикошетов, Джорджевич оказался в нужном месте. 2:0 — все решено.

Но, повторюсь, обидно другое. Нет игры! Кучаев пока не в форме. Он-то, по идее, умеет отдать проникающую передачу. Однако сегодня больше работал на оборону, на разрушение.

Не было Облякова. Это в какой-то степени сказалось. Ведь смотришь на лавочку — одна молодежь. Ну что поделать... Не усилились. Тренерскому штабу надо что-то придумать. Как-то решить проблему Карраскаля и Медины. Они же впереди не создают и сзади не отрабатывают.

Может, схему видоизменить. Вообще, после таких игр нельзя таких легионеров выпускать на поле. Пусть приведут себя в порядок! Но менять их, увы, некем. Либо рисковать, выпуская молодых пацанов.

Дубль Джорджевича? Я бы его пока не превозносил. Есть элемент случайности. Хотя, возможно, Бердыев и нашел к нему ключик, подход. Он может раскрывать форвардов. Вспомните, например, Бухарова.

У ЦСКА вышел Заболотный — у Антона мало что получилось. Возникает вопрос: зачем тогда отдали перспективного Яковлева и никого не приобрели в линию атаки?

Бердыев показал свой классический футбол — от обороны, на контратаках. Сочинцы вытерпели и дважды ужалили. Все понятно, все логично.

Но почему ЦСКА так невзрачно играет на выезде? Когда же это кончится? Отставание от «Спартака», который на втором месте, — 8 очков. Максимум на что могут претендовать армейцы в этом сезоне — бронза. Но это предел.

Восторги по поводу игры ЦСКА в первом матче с «Краснодаром»? А что было в ответной встрече? Хорошо хоть задел себе создали в три мяча. А дальше? В Краснодаре невнятно, против «Сочи» тоже мало что соорудили.

Системы нет! Сегодня пошла игра, завтра — нет. Все как-то на авось. Почему так сдулись Карраскаль и Медина? На старте сезона летели, а сейчас? Ну и зачем нам такие легионеры? КПД стремится к нулю.

Может, тогда и правда наигрывать больше молодежь. Ну если такая ситуация... Видимо, не выделили деньги на трансферы. Значит, надо обходиться внутренними резервами.

Валерий Масалитин
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Курбан Бердыев
3
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
WSJ сообщила о потере наиболее подготовленных подразделений ВСУ в Артемовске
В Минобороны РФ сообщили о работе дополнительной горячей линии по СВО
ВКС России уничтожили базу дронов ВСУ в ДНР
В Донецке подросток подорвался на мине «Лепесток»
Популярное видео
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Дзюба: «Я сильно соскучился по голам, по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом»
Победное возвращение классика Бердыева, хет-трик Дзюбы, самый «старый» гол Лебеденко. Рабинер — о топ-событиях тура
Тренер «Крыльев» объяснил, почему Евгеньев был капитаном команды в матче против «Динамо»
На КДК РФС рассмотрят выражения болельщиков «Факела» и неподобающее поведение «Оренбурга»
КДК рассмотрит инцидент с выброшенной на поле болельщиками «Спартака» зажигалкой
Осинькин заявил, что удовлетворен трансферной кампанией «Крыльев»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бердыев ярко вернулся в РПЛ — его «Сочи» уверенно смял ЦСКА. У Джорджевича — дубль за 6 минут

Победное возвращение классика Бердыева, хет-трик Дзюбы, самый «старый» гол Лебеденко. Рабинер — о топ-событиях тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости