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Хейт как лучший бензин для Дзюбы, фиаско Мешкова, катастрофа с посещаемостью. Рабинер — о главных событиях субботы

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»
Обозреватель «СЭ» рецензирует рестарт РПЛ.

Три лидера чемпионата играли дома в один день, и если чемпион «Зенит» уверенно обыграл «Пари НН», то «Спартак» и «Ростов» совместно взяли одно очко. Обозреватель «СЭ» — об этих двух матчах, их главном герое и антигерое.

Дзюба

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:3
Локомотив

Лучшим бензином для Артема Дзюбы, как известно, является хейт.

После перехода в «Зенит» он забивал «Спартаку» в четырех матчах подряд, в том числе двух — на «Открытии». И сравнивал уже в концовке почти проигранного матча. И закрывал футболкой лицо, чтобы не видны были даже следы ликования — ведь он обещал не праздновать.

После появления знаменитого видео, после которого в народе его прозвали Рукаку, он под свист фанатского виража в Питере, не реализовав пенальти, потом забил «Краснодару» победный мяч на последних минутах.

И вот вчера — хет-трик ненавистному ему Валерию Карпину после интервью Нобелю Арустамяну, которое взбесило, кажется, всех. И не только людей футбольного мира и болельщиков, но даже профессиональных медиков, поскольку он антинаучно заявил о том, что депрессия выдумана и такой болезни не существует. Люди, лично видевшие тех, кто ею болен, либо болевшие сами, — к Дзюбе с симпатией больше относиться не будут никогда. А еще бы он сказал это в лицо Йосипу Иличичу...

Но какую бы неприязнь к Артему любой из нас после его слов ни испытывал, такая спортивная реакция на массовую ненависть заслуживает уважения. Что бы я ни писал пару дней назад — нельзя не признавать очевидного. И не имеет никакого значения, что «Ростов» откровенно не готов к рестарту сезона и в голевых эпизодах оборонялся как на ходулях. Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Того самого «нового шерифа в городе» — эти первые слова Дзюбы сразу по приезде в расположение «Локомотива» тоже ведь возмутили многих.

Насколько этого хейт-бензина Дзюбе хватит, будет ли ему «чем жарить» (как любил выражаться Андрей Петрович Старостин) и дальше — следующий вопрос. Сейчас все от него отстанут, начнут хвалить и даже восхищаться. Он может размякнуть, адреналин от этих комплиментов — пропасть, а почти полное отсутствие предсезонки — сказаться. Поглядим.

Но прямо сейчас, на эти дни и часы, Дзюба снова царь РПЛ. И между делом вчера преодолел отметку в 150 голов в лиге.

Артем Дзюба. Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать

Давайте отделять спортсмена от человека. Далеко не всегда автор голов — образец для подражания в том, что он говорит и делает за пределами поля. Он может нести откровенные глупости, разочаровывать и злить. А потом — выходить и доказывать. Просто не надо сотворять себе кумиров. Но отказывать Дзюбе, по выражению Станислава Черчесова, в «спортсменистости» — невозможно и абсурдно.

Олег Романцев в таких случаях еще в девяностые говорил о своем «Спартаке»: «Всем казалось, что лев умер, а он просто прилег отдохнуть». Тут ведь и совпадение с царем зверей, с которым Артем так любит себя ассоциировать.

А со стороны Валерия Карпина теперь было бы красиво и круто вызвать его на матч с Ираном, а потом выпустить на поле — и не на 90-й минуте. Несмотря на то, что главный тренер сборной строит новую национальную команду.

Это было бы по-мужски. Потому что этим матчем Дзюба доказал Карпину право на то, чтобы получить шанс забить 31-й гол за национальную команду и обогнать Александра Кержакова, став единолично лучшим снайпером сборной.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Дзюба разбил команду Карпина хет-триком! Артем мощно вернулся в РПЛ

И пусть Дзюба в ней даже на один матч — это шаг в прошлое. Турнирного будущего у нее пока в любом случае не просматривается, а дать прошлому возможность напомнить о себе в по-настоящему боевых футбольных условиях, против сильного соперника на его поле, и доказать, что оно не слабее настоящего, Артем вчера на сто процентов заслужил.

То, что мы увидели в Ростове в присутствии 4 907 зрителей (большой привет Fan ID) — событие, которое войдет в летопись российского футбола, в его сюжет.

И я вот размышляю — может, Дзюба специально попросил Нобеля выпустить это интервью именно сейчас? Зная, какую реакцию оно вызовет, и желая ею подпитаться? Или не надо преувеличивать его дальновидность и все это произошло чисто инстинктивно и стало не более чем стечением обстоятельств?

Мешков

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:2
Урал

Катастрофическое судейство прекрасного матча «Спартак» — «Урал». Надо уметь так испортить игру, как сделал это Виталий Мешков в своем двухсотом матче в РПЛ! Причем испортить в обе стороны. Судя по всем инсайдам, число «201» окажется в его послужном списке еще нескоро.

Это тот случай, когда обе стороны должны быть недовольны арбитражем. Хоть лучший игрок матча, автор дубля Руслан Литвинов благородно и сказал, что ошибаются как футболисты, так и судьи. Да и Виктор Гончаренко не стал во флеш-интервью заострять эту тему.

Сначала Мешков зевает явный пенальти Алексиса Дуарте на почти тезке, Алексее Каштанове, где захват был такой, что не увидеть его мог только, как выразился когда-то Диего Марадона в адрес одного аргентинского арбитра, Андреа Бочелли. Если кто вдруг не в курсе — знаменитый итальянский незрячий певец. Ладно, для таких случаев есть ВАР, и Кирилл Левников исправил ошибку судьи в поле. Но тогда Дуарте надо было давать красную карточку, поскольку парагвайский новичок «Спартака» не пытался сыграть в мяч и лишал соперника явной возможности забить гол. Мешков же ограничился желтой.

Но даже эта история показалась, как выразился бы Остап Бендер, «невинной детской игрой в крысу» по сравнению с тем, что случилось в концовке матча.

Чем думал Мешков, свистя и не давая доиграть эпизод в момент столкновения двух игроков «Урала» — вратаря Ильи Помазуна и защитника Егора Филипенко, — понять невозможно. Для любого школьника, наблюдающего за РПЛ в последние годы, уже очевидно, что по всем судейским установкам времен ВАР свистеть до конца любого эпизода нельзя — даже при явном офсайде, что вызывает недовольство многих. Но опытнейший вроде судья — свистнул.

Михаил Игнатов и&nbsp;Виталий Мешков. «Урал» лишил «Спартак» мечты о чемпионстве. Красно-белые не побеждают дома при очень спорном судействе

Гол Александра Соболева, если не брать этот ни на что не повлиявший свисток (никто не остановился, не отвлекся), был абсолютно чистым — ни офсайда у Кристофера Мартинса, ни какого-либо фола. А если был свисток, то эпизод нельзя было смотреть на ВАР! Потому что игра уже была остановлена, и в этом просмотре не имелось никакого смысла. Да, потом все признали бы ошибку Мешкова, но не было бы впустую потрачено несколько минут и эмоции не вскипели бы у всех.

Мне кажется, РФС в такой ситуации обязан выложить на всеобщее обозрение аудиозапись переговоров Мешкова и Левникова, причем в обоих эпизодах.

Виталий Мешков выслушивает претензии спартаковцев.

Матч «Спартака» и «Урала» заслуживал другого антуража

Сам же матч, повторяю, был отличным. Он и не должен был стать другим, учитывая и хорошую форму «Спартака», в чем мы убедились в обоих матчах против «Локомотива», и пять побед при двух ничьих «Урала» в семи последних турах чемпионата плюс выигрыш у «Ростова» в Кубке. Играли две сильные команды, и парни Гончаренко освоились на поле быстрее — первые полтайма они со своим отлично организованным прессингом были интереснее. И в том, что именно «Урал» открыл счет, по такой игре не было ничего удивительного.

По «Спартаку» ударило отсутствие Георгия Джикии и травма в начале матча Никиты Чернова, из-за чего в центре обороны играли третий и четвертый на сегодня выбор. В результате Дуарте «привез» пенальти и был максимально близок к удалению, а Павел Маслов сломал линию, а потом и не успел за Эриком Бикфалви перед вторым уральским голом.

Виталий Мешков. Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола

Но в атаке красно-белые были хороши, а второй их гол, откуда-то из романцевских девяностых, — бесподобен. Зиньковский — Литвинов — Промес — Литвинов — Мартинс — Литвинов — удар — гол. И все — в одно касание! Причем Антон Зиньковский с Мартинсом вышли на поле лишь за минуту до этого.

А вот появление Томаша Тавареша получилось хуже, чем в первом матче Кубка с «Локомотивом», — именно из-под него тоже едва вышедший у гостей Александр Юшин совершил голевой прострел на Бикфалви. Потом волосатый португалец, правда, классно отдал на Квинси, но тому ни в этом, ни в других эпизодах (а их хватало) не суждено было забить сотый гол за «Спартак» именно 4 марта. Хотя играл Квинси хорошо, на легких ногах, с движением и пасами у него все было в порядке.

Виталий Мешков общается с&nbsp;игроками &laquo;Спартака&raquo; и &laquo;Урала&raquo;. Судья Мешков украл у «Спартака» победный гол. Чемпионской интриги в РПЛ не будет?

На последней минуте еще и Александр Селихов спас «Спартак», когда Юшин вышел с ним один на один. Эта игра могла закончиться чем угодно, и за несколько минут в концовке красно-белые прошли по грани между победой и поражением. А в итоге сыграли вничью, что, пожалуй, соответствует логике игры.

Мы увидели отличный футбол в ужасной обертке — поганое поле в Тушине (не выдержало оно кубкового мороза в сочетании со вчерашним снегом) и пустые трибуны в первом матче с Fan ID. Эта игра по своему качеству и нерву заслуживала совсем другого стечения публики и антуража.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
7
29
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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