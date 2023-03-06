Что общего между Промесом и Дзюбой и в чем главная проблема ЦСКА. Интервью Бушманова
Свисток
— В чемпионской гонке интрига окончательно умерла?
— Скажем так — дни ее сочтены. Восемь очков за 12 туров, конечно, отыгрываются — но не у нынешнего «Зенита». Судя по матчу с «Пари НН», команда к рестарту сезона готова. Нет проблем ни с «физикой», ни с настроем. Ни одна позиция не проседает. С соперником разобрались уверенно, в привычной манере. Уже в начале второго тайма исход встречи был предрешен. В общем, трудно поверить, что «Зенит» вдруг резко начнет терять очки.
— Как вам дебют 19-летнего бразильца Ренана?
— Хороший защитник. Великолепные антропометрические данные. Техничный, быстрый. Здорово работает с мячом. Если в таком возрасте парень, играющий в чемпионате России, получает вызов в сборную Бразилии — это показатель.
— Зато красно-белых новичков — Дуарте и Тавареша — Андрей Червиченко после матча с «Уралом» раскритиковал в пух и прах. Про парагвайца вообще сказал так: «У «Спартака» украли деньги, продав ему Дуарте».
— Не согласен! Оба — качественные футболисты. Молодые, с большим потенциалом. Еще себя проявят. Да, в субботу без ошибок не обошлось. Один пенальти привез, из зоны второго соперник провел голевую атаку. Но «Спартак» в целом не слишком надежно играл в обороне. В действиях защитников слаженности не хватало. Повлияло отсутствие дисквалифицированного Джикии, плюс Чернова, который неплохо выглядит в последних матчах, уже на 15-й минуте заменили из-за травмы.
— «Спартак» в этой встрече на победу не наиграл?
— Наиграл! Однако и «Урал» поражения не заслуживал. Вот такой парадокс... Сейчас у Гончаренко очень симпатичная команда. В Тушине в обороне не отсиживалась, дважды вела в счете, но в итоге с трудом удержала ничью. Гол-то Соболев забил чистый!
— Если бы не свисток Мешкова...
— Нелепая ошибка опытнейшего судьи! Полагаю, он и сам не в силах объяснить, зачем свистнул и остановил игру до того, как мяч пересек линию ворот после удара Соболева. Подумал, что Мартинс сфолил на Помазуне? Но голкипер влетел в собственного защитника! Ладно бы они столкнулись головами и потребовалась экстренная помощь врачей — лишь в этом случае поспешный свисток арбитра был бы оправдан.
— Если убрать «фактор Мешкова» — чего не хватило спартаковцам для победы?
— Надежности в обороне. С атакой-то все хорошо. Даже на тяжелом поле неплохо комбинировали, создали кучу моментов. Второй гол Литвинова — вообще шикарный! По сравнению с тем же «Зенитом» «Спартак» играет в более зрелищный и атакующий футбол. Но дожимать соперника удается не всегда.
Дзюба
— Если спрошу, кто герой тура, ответите сразу? Или задумаетесь?
— А что тут думать? В этом туре только Дзюба сделал хет-трик. Да, прекрасные матчи провели Малком, Литвинов и Джорджевич, забили по два мяча. Но яркое возвращение Артема затмило все!
— Сюрприз?
— Просто никто не понимал, в какой он форме. Допустим, в Промесе, который зимой тоже сборы пропустил, у меня сомнений не было. Ему в «Спартаке» все знакомо, в игру давно вписан. Работая по индивидуальному графику, можно спокойно заложить функциональную базу. Ну а игровой тонус — дело наживное.
— У Дзюбы другая ситуация.
— Вот! Новая команда, почти полное отсутствие сборов. До этого в Турции не получилось, потом несколько месяцев сидел без клуба. По кубковым матчам было видно — пока Артем не в оптимальном состоянии. Думаю, он и сейчас еще не на пике формы.
— Тогда откуда хет-трик?
— Во-первых, за счет характера, опыта и бомбардирских качеств Артема. Во-вторых, поспособствовала слабая игра «Ростова». Сейчас он совершенно непохож на ту команду, которая в ноябре заслуженно вошла в топ-3. А Дзюба на этом отрезке чемпионата «Локомотиву», конечно, поможет. И еще не раз забьет.
Воронеж
— «Локо» с такой игрой не вылетит?
— Сто процентов! Мне кажется, и стыков удастся избежать. Уже по первым матчам бросается в глаза, что футболисты понимают требования Галактионова. Стараются играть быстро, компактно, с прессингом и активным подключением к атаке крайних защитников. Разве что за центр обороны тревожно.
— Кто же покинет РПЛ?
— Если бы у «Торпедо» было не семь очков, а хотя бы на пять-шесть больше, я бы ответил — «Факел» и «Химки». В Воронеже матч между этими командами произвел удручающее впечатление.
— Даже так?
— Не скажу, что «Факел» в первой части сезона феерил. Но было понятно, во что играет команда. Просматривались какие-то наработки. А здесь... Все куда-то пропало, примитивный футбол. Из любой позиции просто забрасывали мяч вперед. «Химки» действовали в такой же манере.
— Значит, «Торпедо» по качеству игры сейчас смотрится интереснее, чем «Факел» и «Химки»?
— Да. В Воронеже футбола вообще не было! 90 минут обе команды пытались перебодать друг друга. Но и это им не удалось. А вот торпедовцы в Краснодаре не выглядели безнадежным аутсайдером. Играли организованно. Пропустив два мяча, не развалились — наоборот, проявили характер, сравняли счет. Но от спасительного 14-го места их сейчас отделяют семь очков. Многовато.
— Так кто же вылетит?
— Скорее всего, «Торпедо». А второй неудачник определится в споре «Факела» и «Химок».
ЦСКА
— В чем главная проблема ЦСКА?
— Начнем с того, что армейцы великолепно провели первый кубковый матч с «Краснодаром». Правда, тут им еще помог соперник, который к игре оказался абсолютно не готов. В ответной встрече ЦСКА смотрелся уже невзрачно — хотя и прошел дальше. Продолжением этого матча стала игра с «Сочи». Не слишком зрелищная, тягучая, почти без моментов.
— Это точно.
— Глядя на поле, ловил себя на мысли, что встречаются команды-близнецы. Схема, стиль — все очень похоже. Осторожный футбол, минимум свободных зон. Ну а возвращаясь к вопросу... Мне кажется, скамейка у ЦСКА коротковата. В атаке усилить игру некому. Если у Карраскаля и Медины не пошло, альтернативы им нет. Заболотный на роль сменщика Чалова тоже не тянет.
— Еще и Дивеев травмирован.
— Да, без него центр обороны явно проседает. Вот у «Зенита», «Спартака», «Динамо» большой выбор футболистов, есть возможность подкорректировать игру заменами. Федотов этого лишен.
— Как вам «Сочи» имени Бердыева?
— По сравнению с первой половиной сезона — контраст разительный. Люди те же — а игра совершенно другая! Что всегда отличает команды Бердыева?
— Что же?
— Им очень трудно забить! «Сочи» — не исключение. В обороне теперь играют плотно, компактно, четко работает подстраховка. Всё на уровне!
Захарян
— «Динамо» в этом туре разочаровало?
— Первый тайм был ужасный. Динамовцы как будто забыли выйти на поле. Но потом встряхнулись, забегали, выровняли игру. А в концовке уже имели преимущество и благодаря Тюкавину дожали соперника. На мой взгляд — по делу. Хотя и «Крылья» понравились. При Осинькине команда не изменяет себе, играет в комбинационный футбол. Приятно смотреть.
— После матча с «Крыльями» Владимир Быстров жестко прошелся по Захаряну: «Был просто мертвый. Не знаю, чем он занимался на предсезонке...»
— Ну, Захарян может играть сильнее. Однозначно! В то же время я бы не стал во всем винить Арсена. Первый тайм провалила вся команда. Не понимаю, во что они играли и почему с таким настроем вышли на матч. После перерыва преобразились — в том числе Захарян.
— Давайте пофантазируем. Вы руководите богатой командой и можете завтра подписать либо Захаряна, либо Сперцяна. Кого выбираете?
— Захаряна! Понятно, у обоих огромный потенциал. Мобильные, разносторонние — могут и отдать, и забить. У Арсена фантастический удар со средней дистанции, Эдуард здорово исполняет стандарты. Но по манере игры мне больше импонирует Захарян. Хотя нынешний сезон проводит слабее, чем предыдущий.
— Сегодня в РПЛ это самые лакомые куски?
— Безусловно. Не удивлюсь, если уже летом оба уедут за границу.
— Вы понимаете, что ждет «Краснодар» с приходом Ивича?
— Команда только привыкает к требованиям нового тренера. Сколько времени на это уйдет, насколько быстро вольются в состав легионеры... Думаю, сейчас никто не ответит на эти вопросы. Пока все очень сыро, результат делает старая гвардия. Первый гол в ворота «Торпедо» соорудили Сперцян, Ахметов и Петров. Второй — Сперцян и Кордоба.
— Забил в Краснодаре и Лебеденко, став автором самого возрастного гола в истории чемпионатов России.
— Игорь — молодец. 39 лет — но держит себя в форме. Подвижный, ни грамма лишнего веса. А забивать он всегда умел. Если в хорошей позиции получает мяч в штрафной — обычно не прощает. Полагаю, это его не последний гол за «Торпедо».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3