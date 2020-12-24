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«Каладзе положил мне руку на колено и спросил: «Ты сэгодня адна дома?» Александр Хацкевич — о дебюте в РПЛ, легионерах из Грузии, пропавшем Баранове и елке

Александр Кружков
Александр Кружков
Обозреватель
Сегодня, 14:30
Александр Хацкевич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Седрик Гогуа. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Александр Хацкевич. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 24 октября. Москва. «Локомотив» — «Ротор» — 1:2. Первая победа клуба из Волгограда после возвращения в РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Василий Баранов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Хацкевич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Два с плюсом

— Какую оценку поставите «Ротору» за первую половину чемпионата?

— По пятибалльной шкале? Два с плюсом.

— Сурово.

— Домашние победы в последних турах над «Уфой» и «Арсеналом» позволили подняться на 13-е место, но все равно находимся не там, где планировали. Надеюсь, вторую половину сезона проведем лучше. Я в ребят верю. Могут играть сильнее.

— У вас есть ответ, почему «Ротор» забил в РПЛ меньше всех?

— Линия атаки у нас и сейчас до конца не укомплектована, а входили в сезон вообще с одним форвардом. Мягко говоря, несолидно. Лишь 22 сентября к Муллину добавился Понсе, который перешел из «Ахмата» на правах аренды.

— А как же Фламарион и Микелтадзе?

— Это фланговые игроки. На позиции «десятки» тоже полезны. Но не в центре нападения.

— Девять забитых мячей за 19 матчей — катастрофа?

— Безусловно. Правда, не за 19, а за 17 — не забывайте о двух «технарях» из-за вспышки коронавируса. Да и по количеству созданных моментов мы точно не аутсайдеры. Один Давиташвили 25 раз пробил по воротам.

— А толку? У парня ноль голов!

— Зурико всего 19 лет, это первый сезон в РПЛ, когда стабильно выходит в стартовом составе. Где-то не хватает хладнокровия, где-то мастерства... То, что у «Ротора» есть моменты, уже хорошо. Осталось подтянуть реализацию.

— К весне удастся освежить атаку?

— Я очень на это надеюсь. Руководство в курсе, какие позиции нужно усилить. Работа ведется.

— Защитник «Ротора» Данил Степанов за 19 туров сделал больше всех отборов в лиге — 131. Статистика впечатляет?

— Даня цепкий, жесткий, неуступчивый. Даже на тренировках всегда агрессивно идет в отбор. Это было заметно с первого дня, как приехал к нам из «Рубина». Ребята, которые прежде играли исключительно в ФНЛ, были поражены.

— Стычки случались?

— Нет. Я объяснял: «В РПЛ футбол другой. Привыкайте». Кстати, Степанов — игрок не грубый. В нынешнем сезоне получил семь желтых, но далеко не все карточки по делу.

— У него 131 отбор. У ближайшего преследователя, Богосаваца из «Ахмата», ? 85. Разрыв колоссальный.

— Просто Степанов нередко теряет мяч на своей половине поля, после чего бросается исправлять ошибку, мгновенно вступает в отбор. Так что здесь все взаимосвязано. Плюс в каких-то матчах мы меньше владеем мячом, вот и приходится чаще отнимать. А вообще я этим данным значения не придаю.

— Почему?

— Потому что надо учитывать, где был совершен отбор или перехват, в какой ситуации... Куча нюансов!

Седрик Гогуа. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Седрик Гогуа. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Грузины

— Лучший игрок «Ротора» на данный момент?

— Сергей Макаров. Все матчи провел уверенно, надежно. Без перепадов. К тому же универсал. Способен закрыть и опорную зону, и позицию крайнего защитника.

— Игрой Гогуа в центре обороны довольны?

—Да.

— В ЦСКА его считали лентяем.

— На мой взгляд, к любому человеку можно найти подход.

— К африканцу нашли сразу? Никаких подводных камней?

— Абсолютно. Самое главное, Седрик меня устраивает как футболист. Остальное — детали, которые не обязательно выносить на публику.

— Гогуа доиграет сезон в Волгограде?

— На днях я как раз по этому поводу общался с Виктором Гончаренко. Он подтвердил, что ЦСКА не собирается прерывать аренду или отдавать игрока в другой клуб.

— «Ротор» после выхода в РПЛ много футболистов арендовал.

— Больше половины состава! При таком раскладе о долгосрочных перспективах говорить, конечно, не приходится. Но мера вынужденная, из-за ограниченных финансовых возможностей комплектоваться иначе мы и не могли.

— Зимой кто-то из арендованных уйдет?

— У некоторых игроков есть пункт в арендном соглашении, что до 23 февраля имеют право покинуть клуб. Но пока о таком желании мне никто не говорил. Наоборот, все хотят остаться, помочь «Ротору» сохранить прописку в РПЛ.

— Сколько у вас в заявке легионеров?

— Восемь. Чондрич, Гогуа, Матрикарди, Фламарион, Понсе, Кверквелия, Давиташвили и Микелтадзе.

— А Кипиани?

— У него российский паспорт.

— Когда-то вы говорили: «Один грузин в команде — хорошо, два — уже проблема, а три — начинаются танцы и шашлыки». В «Роторе» четыре грузина...

— Ха! Вы процитировали мое интервью времен киевского «Динамо», когда играл там вместе с Каладзе и Деметрадзе. С ними действительно было очень весело. В «Роторе» — то же самое. Заканчивается матч или тренировка — в раздевалке шум-гам. Парни что-то громко обсуждают на своем языке, уморительно жестикулируют, врубают грузинскую музыку...

— Работать-то с ними легко?

— Да. Все четверо — профессионалы, с уважением относятся к принципам, по которым живет команда.

— У кого из них хуже с русским?

— У Микелтадзе.

— Истории были?

— Такие как с Каладзе? Не-е-ет.

— А что с Каладзе?

— Он только-только перешел в киевское «Динамо», по-русски почти не говорил. Я ему помогал. Как-то на машине ехали по городу, вдруг Каха положил мне руку на колено и спросил: «Ты сэгодня адна дома?» Я вздрогнул.

— Еще бы.

— Руку с колена убрал и ответил: «Каха, вообще-то я женат». Он начал хохотать. Потом объяснил, что имел в виду совершенно не то, о чем я подумал. Хотел узнать, можем ли мы вечером посидеть в ресторане. Но получилось слишком интимно.

— Да уж. Расскажите, сколько лишних килограммов было у Кверквелии, когда приехал в «Ротор»? Восемь?

— Меньше. Но и они бросались в глаза. Благодаря работе с тренером по физподготовке привел себя в порядок, набрал форму. Конечно, иногда мы рисковали, выпуская Кверквелию в «старте», поскольку видели — на сто процентов еще не готов. Но рассчитывали на его опыт и мастерство.

— Оправданно?

— Не всегда. Чтобы стать прежним Кверквелией, который был столпом обороны «Локомотива», коэффициент надежности надо повышать.

— Ананидзе, ваш пятый грузин, в Волгограде не задержался.

— Он поступил честно. Когда осознал, что из-за травмы колена «Ротору» не помощник, предложил разорвать контракт. Думаю, не каждый футболист в той ситуации повел бы себя так же.

— Тогда вы обронили в интервью: «Ананидзе позвонил мне и сказал, что, скорее всего, с футболом придется заканчивать». Сам Джано это сразу опроверг, заверил, что к январю будет готов на сто процентов.

— Возможно, я неправильно его понял.

— Хорват Чондрич — единственный вратарь-легионер в РПЛ. Чем привлек?

— Сначала мы искали голкипера с российским паспортом. Но все, с кем вели переговоры, на наши условия не согласились. В отличие от Чондрича. Смотрится уверенно, из 11 матчей четыре провел на ноль. Когда русский подучит, взаимопонимание с защитниками станет еще лучше.

Александр Хацкевич. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Хацкевич. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Газзаев.Валерий Газзаев: «После очередных санкций ВАДА против России Пьер де Кубертен, наверное, десять раз перевернулся в гробу»

«Корона»

— В РПЛ вы прежде не работали. К чему в лиге оказались не готовы?

— Я прекрасно понимал, какой здесь уровень футбола, — матчи-то смотрел. Единственное, что стало неприятным сюрпризом, — колоссальные трудности в комплектовании, не позволившие «Ротору» нормально войти в сезон. К примеру, в июне на сборе в Кисловодске в моем распоряжении было 14 футболистов, из них трое — совсем молодые ребята.

— Собирали команду по остаточному принципу?

— К сожалению. У нас самый маленький бюджет в РПЛ. Причем из этих денег финансируется и первая команда, и вторая, и регбийная. Мы ведь не ФК «Ротор», а СК — спортивный клуб.

— Да, я в курсе.

— Мы четко знаем, сколько можем предложить футболисту. Когда ведем переговоры, особо и не торгуемся. Говорим сразу: «Вот такой оклад. Дать больше не в состоянии. Если согласен — подписываем контракт. Нет — до свидания». Зато в «Роторе» никого не обманывают, нет задержек по зарплате и премиальным.

— Это важно.

— Разумеется. Но чудес-то не бывает. В зимнее трансферное окно команде требуется качественное усиление.

— Был в этом сезоне матч, о котором могли бы сказать: «Его проиграл я»?

— Пожалуй, дома с «Сочи» ? 1:2. Ошибся с составом на первый тайм. В перерыве кое-что поменяли, сделали тактические перестановки. Но все равно уступили. Беру ответственность на себя.

— После первых туров вы здорово перетряхнули состав. А Султонов и Пискунов, которые еще недавно считались лидерами «Ротора», вообще ушли.

— По человеческим качествам к Мухаммаду и Антону никаких претензий. Ребята замечательные, помогли «Ротору» выйти в премьер-лигу. Но я понимал, что по уровню мастерства тут уже не потянут. Объективная реальность.

— Когда расставались, читали недоумение в их глазах?

— Вот вы спросили — и я вспомнил Андрея Ярмоленко. Он играл за дортмундскую «Боруссию», однажды получил эсэмэску от кого-то из руководителей клуба: «Тренер на тебя не рассчитывает. Можешь искать новую команду».

— Это вы к чему?

— К тому, что у меня с Султоновым и Пискуновым тоже не было разговоров по душам.

— А как Ярмоленко воспринял такую форму общения?

— Он же профи. Знает, что в Европе с тобой никто не будет церемониться. Объяснять, что, как и почему. Там выживает сильнейший. А если ты проигрываешь конкуренцию, готовься к смене клуба. При этом в Дортмунде Андрею сразу предложили несколько вариантов трудоустройства.

— За пять месяцев в премьер-лиге — самый тяжелый день?

— Когда в первом круге приехали на игру с «Краснодаром», а она по странным причинам не состоялась. Хотя мы соблюдали все нормы регламента. В заявку внесли 17 здоровых футболистов, в том числе двух вратарей. Те же, кто заболел коронавирусом, были полностью изолированы. До сих пор не в силах понять, что мешало провести матч? Почему такая несправедливость по отношению к «Ротору»?

— По официальной версии, запрет на игру наложил волгоградский Роспотребнадзор.

— Да ну, дешевые отмазки. Нас просто поимели!

— Кому это было выгодно?

— Без комментариев.

— Позже и вы от «короны» не убереглись.

— Слава богу, цепануло в легкой форме. У нас в итоге почти вся команда переболела, включая тренерский штаб и персонал. Но в больницу никого не забирали. Ограничились самоизоляцией.

24 октября. Москва. «Локомотив» — «Ротор» — 1:2. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 октября. Москва. «Локомотив» — «Ротор» — 1:2. Первая победа клуба из Волгограда после возвращения в РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Цитата Фергюсона

— Первую победу в РПЛ «Ротор» одержал лишь в 12-м туре. Если б не обыграли тогда «Локомотив», вас бы отправили в отставку?

— Неправда. У меня очень хорошие отношения с Андреем Рекечинским, генеральным директором клуба. Он сам в прошлом спортсмен, ватерполист, двукратный призер Олимпийских игр. С его стороны всегда чувствовал полную поддержку. Рекечинский видел, с какими трудностями мы столкнулись на старте чемпионата. В первую очередь из-за того, что клуб не создал тех условий, которые были обещаны изначально. Это не позволило укрепить состав так, как хотелось бы.

— А что вам обещали?

— Когда в декабре 2019-го я возглавил «Ротор», на встрече с губернатором обсуждали перспективы клуба. Меня заверили, что в случае выхода в РПЛ бюджет увеличится почти в три раза. Но вмешалась пандемия, и все сорвалось.

— Печально. Объясните, как в Москве удалось дожать «Локомотив»?

— С самоотдачей, движением, быстрым переходом из обороны в атаку у нас и раньше был порядок. Но тут совпали все факторы. Фламарион забил уже на 19-й минуте, гол придал ребятам уверенности. А во втором тайме сработала замена. Вышел Понсе и шикарным ударом с линии штрафной принес команде победу.

— В отличие от многих аутсайдеров РПЛ «Ротор» всегда играет в комбинационный футбол через короткий пас. Вы как тренер «автобусы» вообще не признаете?

— Да можно выстроить и оборонительную тактику, сделав ставку на длинные передачи. Почему нет? Такая модель имеет право на жизнь. Но для этого нужны соответствующие исполнители. А в «Роторе» собраны шустрые и техничные ребята, которые любят повозиться с мячом. На тренировках много внимания уделяем отработке атакующих действий. Хотя не стоит забывать высказывание Алекса Фергюсона.

— Это какое же?

— «Нападение выиграет вам один матч. А оборона — титулы». Золотые слова!

— Поражение от «Тамбова» ? самое обидное за 19 туров?

— Да. До перерыва игра шла в одни ворота, уйму моментов не реализовали. Две штанги, незабитый пенальти... Если б не Рыжиков, который в рамке творил чудеса, судьба матча была бы решена уже в первом тайме. А во втором «Тамбов» наказал нас за ошибки в обороне и вырвал победу. Что ж, тоже опыт.

— Почему в тройку лучших игроков 2020 года вы включили Влашича, Дзюбу и Крыховяка?

— Влашич блестяще провел первую часть сезона. Дзюба из категории футболистов, которые делают разницу. Почти в каждом матче приносит пользу команде, лидер чемпионата по системе «гол + пас». Ну а игровой стиль Крыховяка мне всегда импонировал. Именно на нем в «Локомотиве» держится центр поля.

— Вам не кажется, что Крыховяк сбавил по сравнению с прошлым сезоном?

— Возможно. Но ниже определенного уровня все равно не опускается. Надо видеть, как он ведет игру команды. Как его слушаются партнеры. Как выкладывается с первой до последней минуты. На матч с «Ротором» Крыховяк вышел таким заведенным, что я был поражен. Правда, в концовке его спровоцировали на вторую желтую.

— Какой клуб в РПЛ по качеству игры для вас сегодня номер один?

«Краснодар». С единственной оговоркой — когда все лидеры в строю. Вот выздоровели они, набрали форму — и последний месяц команда провела очень мощно.

— В чемпионской гонке все ясно?

— Это почему же? Разве трудно отыграть четыре очка за 11 туров? У «Зенита» и ЦСКА равные шансы на золото. Да и «Спартак» сбрасывать со счетов не стоит.

— Выходит, «Зенит» вас не убедил?

— В его игре нет стабильности. А главный козырь — роскошная скамейка. По меркам РПЛ, конечно. Мало кто может позволить себе держать в запасе таких игроков, как Ерохин, Жирков, Кузяев, Дриусси.

Василий Баранов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Василий Баранов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Дюков.«Государство не допустит, чтобы за бюджетные деньги играли исключительно легионеры». Александр Дюков — о лимите, Черчесове, Дзюбе и скандале в Сочи

Баранов

— С Виктором Гончаренко вы в хороших отношениях?

— Мы не дружим семьями, не ходим друг к другу в гости. Но созваниваемся регулярно.

— Как реагировали на слухи о его отставке?

— Эту тему в разговорах не затрагиваем. А отставка... Тренер всегда должен быть к ней готов. Издержки профессии.

— В октябре стукнуло 48 Василию Баранову. Поздравили?

— Ну что вы! Вася давно с радаров пропал.

— Вроде бы живет в деревне под Гомелем.

— Не знаю, о Васе уже много лет ничего не слышал. А видел последний раз, когда он еще в сборной играл.

— Есть версия, почему из старых товарищей ни с кем не общается?

— Понятия не имею. Вася человек своеобразный, он и раньше удивлял. Прической, манерой одеваться...

— Еще про него говорили — мог поддать накануне матча, а потом выходил на поле и 90 минут носился как лось.

— При мне в сборной Белоруссии такого точно не было.

— А кто в «Роторе» получил от вас самый большой штраф?

— История такая. До матча двое суток. Заселились в гостиницу. Вдруг узнаю, что два футболиста вернулись в номер в половину пятого утра. Были наказаны.

— Больно?

— Весьма — особенно с учетом того, что зарплаты в «Роторе» скромные. Ни сумму, ни фамилии не назову, даже не просите. Надеюсь, этот случай станет для парней уроком. Понимаю, все мы не ангелы. Но если попался — сам виноват.

— В киевском «Динамо» времен Лобановского никто бы на такое не отважился?

— Почему? Всякое бывало.

— Даже с вами?

— Да.

— Как реагировал Лобановский?

— Тоже штрафовал и отправлял в «Динамо-2». Без лишних разговоров.

— Еще пару лет назад вы избегали соцсетей. С тех пор ничего не изменилось?

— В этом году освоил Facebook.

— С чего бы? Карантин повлиял?

— В том числе. Сам-то ничего не пишу, фотографий не выкладываю. Для меня Facebook — лента новостей. Плюс друзей с днем рождения поздравляю.

— Следующий шаг — Instagram и TikTok?

— Теперь уже не зарекаюсь...

— Сейчас вы с семьей в Киеве. Весь отпуск проведете там?

— Да. Меня никуда и не тянет. Десять месяцев не был дома!

— Жена в Волгограде навещала?

— Один раз смогла добраться. А с сыновьями все это время общался только по видеосвязи.

— Как планируете Новый год встречать?

— Дома, с женой и детьми.

— Есть в семье новогодние традиции?

— 31 декабря нужно съездить на базар и купить мандарины. Это святое. Елка — по настроению. Раньше всегда живую брали. А в прошлом году нарядили искусственную.

— Почему?

— Да сейчас настоящие елки такие, что даже не пахнут! Ну и какой в них смысл?

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