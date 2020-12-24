Большое интервью «СЭ» дал главный тренер «Ротора».

Два с плюсом

— Какую оценку поставите «Ротору» за первую половину чемпионата?

— По пятибалльной шкале? Два с плюсом.

— Сурово.

— Домашние победы в последних турах над «Уфой» и «Арсеналом» позволили подняться на 13-е место, но все равно находимся не там, где планировали. Надеюсь, вторую половину сезона проведем лучше. Я в ребят верю. Могут играть сильнее.

— У вас есть ответ, почему «Ротор» забил в РПЛ меньше всех?

— Линия атаки у нас и сейчас до конца не укомплектована, а входили в сезон вообще с одним форвардом. Мягко говоря, несолидно. Лишь 22 сентября к Муллину добавился Понсе, который перешел из «Ахмата» на правах аренды.

— А как же Фламарион и Микелтадзе?

— Это фланговые игроки. На позиции «десятки» тоже полезны. Но не в центре нападения.

— Девять забитых мячей за 19 матчей — катастрофа?

— Безусловно. Правда, не за 19, а за 17 — не забывайте о двух «технарях» из-за вспышки коронавируса. Да и по количеству созданных моментов мы точно не аутсайдеры. Один Давиташвили 25 раз пробил по воротам.

— А толку? У парня ноль голов!

— Зурико всего 19 лет, это первый сезон в РПЛ, когда стабильно выходит в стартовом составе. Где-то не хватает хладнокровия, где-то мастерства... То, что у «Ротора» есть моменты, уже хорошо. Осталось подтянуть реализацию.

— К весне удастся освежить атаку?

— Я очень на это надеюсь. Руководство в курсе, какие позиции нужно усилить. Работа ведется.

— Защитник «Ротора» Данил Степанов за 19 туров сделал больше всех отборов в лиге — 131. Статистика впечатляет?

— Даня цепкий, жесткий, неуступчивый. Даже на тренировках всегда агрессивно идет в отбор. Это было заметно с первого дня, как приехал к нам из «Рубина». Ребята, которые прежде играли исключительно в ФНЛ, были поражены.

— Стычки случались?

— Нет. Я объяснял: «В РПЛ футбол другой. Привыкайте». Кстати, Степанов — игрок не грубый. В нынешнем сезоне получил семь желтых, но далеко не все карточки по делу.

— У него 131 отбор. У ближайшего преследователя, Богосаваца из «Ахмата», ? 85. Разрыв колоссальный.

— Просто Степанов нередко теряет мяч на своей половине поля, после чего бросается исправлять ошибку, мгновенно вступает в отбор. Так что здесь все взаимосвязано. Плюс в каких-то матчах мы меньше владеем мячом, вот и приходится чаще отнимать. А вообще я этим данным значения не придаю.

— Почему?

— Потому что надо учитывать, где был совершен отбор или перехват, в какой ситуации... Куча нюансов!

Седрик Гогуа. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Грузины

— Лучший игрок «Ротора» на данный момент?

— Сергей Макаров. Все матчи провел уверенно, надежно. Без перепадов. К тому же универсал. Способен закрыть и опорную зону, и позицию крайнего защитника.

— Игрой Гогуа в центре обороны довольны?

—Да.

— В ЦСКА его считали лентяем.

— На мой взгляд, к любому человеку можно найти подход.

— К африканцу нашли сразу? Никаких подводных камней?

— Абсолютно. Самое главное, Седрик меня устраивает как футболист. Остальное — детали, которые не обязательно выносить на публику.

— Гогуа доиграет сезон в Волгограде?

— На днях я как раз по этому поводу общался с Виктором Гончаренко. Он подтвердил, что ЦСКА не собирается прерывать аренду или отдавать игрока в другой клуб.

— «Ротор» после выхода в РПЛ много футболистов арендовал.

— Больше половины состава! При таком раскладе о долгосрочных перспективах говорить, конечно, не приходится. Но мера вынужденная, из-за ограниченных финансовых возможностей комплектоваться иначе мы и не могли.

— Зимой кто-то из арендованных уйдет?

— У некоторых игроков есть пункт в арендном соглашении, что до 23 февраля имеют право покинуть клуб. Но пока о таком желании мне никто не говорил. Наоборот, все хотят остаться, помочь «Ротору» сохранить прописку в РПЛ.

— Сколько у вас в заявке легионеров?

— Восемь. Чондрич, Гогуа, Матрикарди, Фламарион, Понсе, Кверквелия, Давиташвили и Микелтадзе.

— А Кипиани?

— У него российский паспорт.

— Когда-то вы говорили: «Один грузин в команде — хорошо, два — уже проблема, а три — начинаются танцы и шашлыки». В «Роторе» четыре грузина...

— Ха! Вы процитировали мое интервью времен киевского «Динамо», когда играл там вместе с Каладзе и Деметрадзе. С ними действительно было очень весело. В «Роторе» — то же самое. Заканчивается матч или тренировка — в раздевалке шум-гам. Парни что-то громко обсуждают на своем языке, уморительно жестикулируют, врубают грузинскую музыку...

— Работать-то с ними легко?

— Да. Все четверо — профессионалы, с уважением относятся к принципам, по которым живет команда.

— У кого из них хуже с русским?

— У Микелтадзе.

— Истории были?

— Такие как с Каладзе? Не-е-ет.

— А что с Каладзе?

— Он только-только перешел в киевское «Динамо», по-русски почти не говорил. Я ему помогал. Как-то на машине ехали по городу, вдруг Каха положил мне руку на колено и спросил: «Ты сэгодня адна дома?» Я вздрогнул.

— Еще бы.

— Руку с колена убрал и ответил: «Каха, вообще-то я женат». Он начал хохотать. Потом объяснил, что имел в виду совершенно не то, о чем я подумал. Хотел узнать, можем ли мы вечером посидеть в ресторане. Но получилось слишком интимно.

— Да уж. Расскажите, сколько лишних килограммов было у Кверквелии, когда приехал в «Ротор»? Восемь?

— Меньше. Но и они бросались в глаза. Благодаря работе с тренером по физподготовке привел себя в порядок, набрал форму. Конечно, иногда мы рисковали, выпуская Кверквелию в «старте», поскольку видели — на сто процентов еще не готов. Но рассчитывали на его опыт и мастерство.

— Оправданно?

— Не всегда. Чтобы стать прежним Кверквелией, который был столпом обороны «Локомотива», коэффициент надежности надо повышать.

— Ананидзе, ваш пятый грузин, в Волгограде не задержался.

— Он поступил честно. Когда осознал, что из-за травмы колена «Ротору» не помощник, предложил разорвать контракт. Думаю, не каждый футболист в той ситуации повел бы себя так же.

— Тогда вы обронили в интервью: «Ананидзе позвонил мне и сказал, что, скорее всего, с футболом придется заканчивать». Сам Джано это сразу опроверг, заверил, что к январю будет готов на сто процентов.

— Возможно, я неправильно его понял.

— Хорват Чондрич — единственный вратарь-легионер в РПЛ. Чем привлек?

— Сначала мы искали голкипера с российским паспортом. Но все, с кем вели переговоры, на наши условия не согласились. В отличие от Чондрича. Смотрится уверенно, из 11 матчей четыре провел на ноль. Когда русский подучит, взаимопонимание с защитниками станет еще лучше.

Александр Хацкевич. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Корона»

— В РПЛ вы прежде не работали. К чему в лиге оказались не готовы?

— Я прекрасно понимал, какой здесь уровень футбола, — матчи-то смотрел. Единственное, что стало неприятным сюрпризом, — колоссальные трудности в комплектовании, не позволившие «Ротору» нормально войти в сезон. К примеру, в июне на сборе в Кисловодске в моем распоряжении было 14 футболистов, из них трое — совсем молодые ребята.

— Собирали команду по остаточному принципу?

— К сожалению. У нас самый маленький бюджет в РПЛ. Причем из этих денег финансируется и первая команда, и вторая, и регбийная. Мы ведь не ФК «Ротор», а СК — спортивный клуб.

— Да, я в курсе.

— Мы четко знаем, сколько можем предложить футболисту. Когда ведем переговоры, особо и не торгуемся. Говорим сразу: «Вот такой оклад. Дать больше не в состоянии. Если согласен — подписываем контракт. Нет — до свидания». Зато в «Роторе» никого не обманывают, нет задержек по зарплате и премиальным.

— Это важно.

— Разумеется. Но чудес-то не бывает. В зимнее трансферное окно команде требуется качественное усиление.

— Был в этом сезоне матч, о котором могли бы сказать: «Его проиграл я»?

— Пожалуй, дома с «Сочи» ? 1:2. Ошибся с составом на первый тайм. В перерыве кое-что поменяли, сделали тактические перестановки. Но все равно уступили. Беру ответственность на себя.

— После первых туров вы здорово перетряхнули состав. А Султонов и Пискунов, которые еще недавно считались лидерами «Ротора», вообще ушли.

— По человеческим качествам к Мухаммаду и Антону никаких претензий. Ребята замечательные, помогли «Ротору» выйти в премьер-лигу. Но я понимал, что по уровню мастерства тут уже не потянут. Объективная реальность.

— Когда расставались, читали недоумение в их глазах?

— Вот вы спросили — и я вспомнил Андрея Ярмоленко. Он играл за дортмундскую «Боруссию», однажды получил эсэмэску от кого-то из руководителей клуба: «Тренер на тебя не рассчитывает. Можешь искать новую команду».

— Это вы к чему?

— К тому, что у меня с Султоновым и Пискуновым тоже не было разговоров по душам.

— А как Ярмоленко воспринял такую форму общения?

— Он же профи. Знает, что в Европе с тобой никто не будет церемониться. Объяснять, что, как и почему. Там выживает сильнейший. А если ты проигрываешь конкуренцию, готовься к смене клуба. При этом в Дортмунде Андрею сразу предложили несколько вариантов трудоустройства.

— За пять месяцев в премьер-лиге — самый тяжелый день?

— Когда в первом круге приехали на игру с «Краснодаром», а она по странным причинам не состоялась. Хотя мы соблюдали все нормы регламента. В заявку внесли 17 здоровых футболистов, в том числе двух вратарей. Те же, кто заболел коронавирусом, были полностью изолированы. До сих пор не в силах понять, что мешало провести матч? Почему такая несправедливость по отношению к «Ротору»?

— По официальной версии, запрет на игру наложил волгоградский Роспотребнадзор.

— Да ну, дешевые отмазки. Нас просто поимели!

— Кому это было выгодно?

— Без комментариев.

— Позже и вы от «короны» не убереглись.

— Слава богу, цепануло в легкой форме. У нас в итоге почти вся команда переболела, включая тренерский штаб и персонал. Но в больницу никого не забирали. Ограничились самоизоляцией.

24 октября. Москва. «Локомотив» — «Ротор» — 1:2. Первая победа клуба из Волгограда после возвращения в РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Цитата Фергюсона

— Первую победу в РПЛ «Ротор» одержал лишь в 12-м туре. Если б не обыграли тогда «Локомотив», вас бы отправили в отставку?

— Неправда. У меня очень хорошие отношения с Андреем Рекечинским, генеральным директором клуба. Он сам в прошлом спортсмен, ватерполист, двукратный призер Олимпийских игр. С его стороны всегда чувствовал полную поддержку. Рекечинский видел, с какими трудностями мы столкнулись на старте чемпионата. В первую очередь из-за того, что клуб не создал тех условий, которые были обещаны изначально. Это не позволило укрепить состав так, как хотелось бы.

— А что вам обещали?

— Когда в декабре 2019-го я возглавил «Ротор», на встрече с губернатором обсуждали перспективы клуба. Меня заверили, что в случае выхода в РПЛ бюджет увеличится почти в три раза. Но вмешалась пандемия, и все сорвалось.

— Печально. Объясните, как в Москве удалось дожать «Локомотив»?

— С самоотдачей, движением, быстрым переходом из обороны в атаку у нас и раньше был порядок. Но тут совпали все факторы. Фламарион забил уже на 19-й минуте, гол придал ребятам уверенности. А во втором тайме сработала замена. Вышел Понсе и шикарным ударом с линии штрафной принес команде победу.

— В отличие от многих аутсайдеров РПЛ «Ротор» всегда играет в комбинационный футбол через короткий пас. Вы как тренер «автобусы» вообще не признаете?

— Да можно выстроить и оборонительную тактику, сделав ставку на длинные передачи. Почему нет? Такая модель имеет право на жизнь. Но для этого нужны соответствующие исполнители. А в «Роторе» собраны шустрые и техничные ребята, которые любят повозиться с мячом. На тренировках много внимания уделяем отработке атакующих действий. Хотя не стоит забывать высказывание Алекса Фергюсона.

— Это какое же?

— «Нападение выиграет вам один матч. А оборона — титулы». Золотые слова!

— Поражение от «Тамбова» ? самое обидное за 19 туров?

— Да. До перерыва игра шла в одни ворота, уйму моментов не реализовали. Две штанги, незабитый пенальти... Если б не Рыжиков, который в рамке творил чудеса, судьба матча была бы решена уже в первом тайме. А во втором «Тамбов» наказал нас за ошибки в обороне и вырвал победу. Что ж, тоже опыт.

— Почему в тройку лучших игроков 2020 года вы включили Влашича, Дзюбу и Крыховяка?

— Влашич блестяще провел первую часть сезона. Дзюба из категории футболистов, которые делают разницу. Почти в каждом матче приносит пользу команде, лидер чемпионата по системе «гол + пас». Ну а игровой стиль Крыховяка мне всегда импонировал. Именно на нем в «Локомотиве» держится центр поля.

— Вам не кажется, что Крыховяк сбавил по сравнению с прошлым сезоном?

— Возможно. Но ниже определенного уровня все равно не опускается. Надо видеть, как он ведет игру команды. Как его слушаются партнеры. Как выкладывается с первой до последней минуты. На матч с «Ротором» Крыховяк вышел таким заведенным, что я был поражен. Правда, в концовке его спровоцировали на вторую желтую.

— Какой клуб в РПЛ по качеству игры для вас сегодня номер один?

«Краснодар». С единственной оговоркой — когда все лидеры в строю. Вот выздоровели они, набрали форму — и последний месяц команда провела очень мощно.

— В чемпионской гонке все ясно?

— Это почему же? Разве трудно отыграть четыре очка за 11 туров? У «Зенита» и ЦСКА равные шансы на золото. Да и «Спартак» сбрасывать со счетов не стоит.

— Выходит, «Зенит» вас не убедил?

— В его игре нет стабильности. А главный козырь — роскошная скамейка. По меркам РПЛ, конечно. Мало кто может позволить себе держать в запасе таких игроков, как Ерохин, Жирков, Кузяев, Дриусси.

Василий Баранов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Баранов

— С Виктором Гончаренко вы в хороших отношениях?

— Мы не дружим семьями, не ходим друг к другу в гости. Но созваниваемся регулярно.

— Как реагировали на слухи о его отставке?

— Эту тему в разговорах не затрагиваем. А отставка... Тренер всегда должен быть к ней готов. Издержки профессии.

— В октябре стукнуло 48 Василию Баранову. Поздравили?

— Ну что вы! Вася давно с радаров пропал.

— Вроде бы живет в деревне под Гомелем.

— Не знаю, о Васе уже много лет ничего не слышал. А видел последний раз, когда он еще в сборной играл.

— Есть версия, почему из старых товарищей ни с кем не общается?

— Понятия не имею. Вася человек своеобразный, он и раньше удивлял. Прической, манерой одеваться...

— Еще про него говорили — мог поддать накануне матча, а потом выходил на поле и 90 минут носился как лось.

— При мне в сборной Белоруссии такого точно не было.

— А кто в «Роторе» получил от вас самый большой штраф?

— История такая. До матча двое суток. Заселились в гостиницу. Вдруг узнаю, что два футболиста вернулись в номер в половину пятого утра. Были наказаны.

— Больно?

— Весьма — особенно с учетом того, что зарплаты в «Роторе» скромные. Ни сумму, ни фамилии не назову, даже не просите. Надеюсь, этот случай станет для парней уроком. Понимаю, все мы не ангелы. Но если попался — сам виноват.

— В киевском «Динамо» времен Лобановского никто бы на такое не отважился?

— Почему? Всякое бывало.

— Даже с вами?

— Да.

— Как реагировал Лобановский?

— Тоже штрафовал и отправлял в «Динамо-2». Без лишних разговоров.

— Еще пару лет назад вы избегали соцсетей. С тех пор ничего не изменилось?

— В этом году освоил Facebook.

— С чего бы? Карантин повлиял?

— В том числе. Сам-то ничего не пишу, фотографий не выкладываю. Для меня Facebook — лента новостей. Плюс друзей с днем рождения поздравляю.

— Следующий шаг — Instagram и TikTok?

— Теперь уже не зарекаюсь...

— Сейчас вы с семьей в Киеве. Весь отпуск проведете там?

— Да. Меня никуда и не тянет. Десять месяцев не был дома!

— Жена в Волгограде навещала?

— Один раз смогла добраться. А с сыновьями все это время общался только по видеосвязи.

— Как планируете Новый год встречать?

— Дома, с женой и детьми.

— Есть в семье новогодние традиции?

— 31 декабря нужно съездить на базар и купить мандарины. Это святое. Елка — по настроению. Раньше всегда живую брали. А в прошлом году нарядили искусственную.

— Почему?

— Да сейчас настоящие елки такие, что даже не пахнут! Ну и какой в них смысл?